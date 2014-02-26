ТОП-10 (26 февраля)

Госдолг Украины в январе вырос до $73,2 млрд

Резервы Нацбанка Украины снизились до $15 млрд

Украина сократила закупку российского газа почти в три раза

МВФ может в ближайшее время отправить специалистов в Украину

S&P снизило рейтинги четырех городов Украины и Крыма

Доллар достиг отметки 10,50 грн

У Китая нет претензий к выполнению Украиной контракта по поставке зерна - МИД

Кабмин и НБУ до конца недели обнародуют антикризисную программу

Минфин привлек 1,5 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Нацбанк обещает не вводить ограничения на снятие депозитов

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Госдолг Украины в январе вырос до $73,2 млрд

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте), сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, прямой и гарантированный государством внешний долг в январе снизился на 181 млн долл., или на 0,48%, - до 37,355 млрд долл., в то время как внутренний прямой и гарантированный долг вырос на 329 млн долл., или на 0,93%, - до 35,871 млрд долл.

Прямой государственный долг правительства Украины в январе вырос на 19 млн долл., или на 0,03%, - до 60,069 млрд долл. (480,133 млрд в гривневом эквиваленте) и составил 82,03% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В том числе внешний долг правительства сократился на 74 млн долл., или на 0,27%, - до 27,827 млрд долл., внутренний - вырос на 94 млн долл., или на 0,29%, - до 32,242 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в январе выросла на 128 млн долл., или на 0,98%, - до 13,157 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,528 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 3,629 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за 2013 год выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте).

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Резервы Нацбанка Украины снизились до $15 млрд

Резервы центрального банка сократились примерно до 15 млрд долл. с 17,8 млрд долл. в конце января, когда регулятор тратил доллары, чтобы остановить падение гривни.

Золотовалютные резервы Нацбанка Украины снизились до 15 млрд долл. с 17,8 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины снизились до 15 млрд долл. с 17,8 млрд долл. в конце января, сообщил глава Национального банка Украины, передает Bloomberg.

«Резервы центрального банка сократились примерно до 15 млрд долл. с 17,8 млрд долл. в конце января, когда регулятор тратил доллары, чтобы остановить падение гривни», - сообщает агентство.

По словам Кубива, курс национальной валюты укрепится только тогда, когда Украина сформирует новое правительство, которое обнародует программу стабилизации и получит финансовую помощь.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 февраля 2014 года составили 17,805 млрд долл., что на 12,8%, или на 2,611 млрд долл., меньше показателя на 1 января в 20,416 млрд долл.

Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке во вторник, 25 февраля, снизился на 39 копеек и составил 9,4269 грн/долл.

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Украина сократила закупку российского газа почти в три раза

Объемы закупок газа Украиной у России 24 февраля сократились со 147 млн кубометров до 28 млн кубометров газа в сутки, сообщил вчера источник Reuters в газовой отрасли. Как подтвердил КоммерсантЪ-Украина и. о. министра энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, Украина снизила закупку газа в России в связи с сокращением потребления топлива в стране, что произошло вследствие теплой погоды в конце февраля. "В ситуации, когда у нас имеются сложности со сбором денег с рынка, а также значительная задолженность за газ перед Россией прошлых периодов, мы решили покупать меньше топлива",— сообщил он.

Ранее в Минэнерго заявляли, что Украина должна России еще около $1,62 млрд. Там сообщили, что практически платежи за газ со стороны теплокоммунэнерго остановлены. Представители ЖКХ в своих муниципалитетах уже полтора года не платят за газ, отмечали в министерстве.

Официально российский "Газпром" отказался от комментариев. Тем не менее источник в компании уточнил, что сокращение потребления газа не соответствует ранее достигнутым договоренностям с Украиной о росте закупок по итогам года до 35-40 млрд кубометров. Собеседник в "Газпроме" отметил, что экспорт газа в Евросоюз сохраняется "в полном объеме" и не страдает от обострившейся политической ситуации в Украине.

Источник "Ъ" в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование электроэнергетики (НКРЭ) вчера заявил, что сокращение объема закупок дешевого газа в случае повышения цен на него во II квартале негативно отразится на ценах на газ. "В этом случае стоимость топлива может быть поднята уже в конце апреля-начале мая",— отметил собеседник "Ъ". Ранее в НКРЭ заявляли, что Украина сохранит низкие цены на газ еще как минимум в ближайшие полгода, поскольку в I квартале накопит значительные объемы дешевого газа.

Напомним, в конце прошлого года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали дополнительное соглашение к договору 2009 года о том, что стоимость газа для Украины в I квартале составит $268,5 за тыс. кубометров. Цена не будет зависеть от нефтяных котировок, как было до сих пор. А поправочные коэффициенты будут меняться ежеквартально. Если стороны "по какой-либо причине" не подпишут дополнение к контракту до 10 числа первого месяца квартала поставки, цена автоматически будет определяться согласно основному контракту, то есть вырастет до $390-410 за тыс. кубометров.

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МВФ может в ближайшее время отправить специалистов в Украину

Международный валютный фонд может в ближайшее время отправить в Украину специалистов для рассмотрения вопроса о предоставлении финансовой помощи.

Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, сообщает Bloomberg.

"Возможно, мы в ближайшее время отправим специалистов для проведения консультаций в страну. Это наша обязанность перед государством-членом, если оно об этом просит", - заявила она.

Лагард при этом подчеркнула необходимость вступления в диалог с властями страны для лучшей поддержки экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд заявил о готовности начать переговоры с Украиной в части оценки экономической ситуации в стране и поисков путей выхода из кризиса сразу же, как только будут назначены переговорщики с украинской стороны.

24 февраля новоизбранный глава Национального банка Украины Степан Кубив обсудил с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Жеромом Ваше перспективы возможного предоставления Украине кредитов.

В 2013 году в Украине работали несколько миссий МВФ, однако кредитование экономики Украины в рамках программы stand-by объемом около 15 млрд долларов не было возобновлено.

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S&P снизило рейтинги четырех городов Украины и Крыма

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's вслед за снижением суверенного рейтинга Украины понизила долгосрочный кредитный рейтинг Киева, Ивано-Франковска, Днепропетровска, Львова и Автономной Республики Крым до уровня "ССС" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

Одновременно были снижены рейтинги в национальной валюте до уровня "uaB-". Прогнозы по рейтингам негативные.

"Кредитные рейтинги были понижены вслед за понижением суверенных кредитных рейтингов Украины... Они отражают нашу оценку системы общественных финансов Украины как «волатильную и недофинансированную», что обусловливает относительно низкий уровень благосостояния, «негативное» финансовое управление, низкую финансовую гибкость, а также «негативные» показатели ликвидности", - подчеркнули в агентстве.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля S&P понизило суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС» с негативным прогнозом. Одновременно агентство подтвердило рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте на уровне «В-/В», а также рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaBB+».

Кроме того, Standard & Poor's пересмотрело ряд макропоказателей Украины, включая показатель госдолга и курс национальной валюты, спрогнозировав рост госдолга до 43% ВВП и снижение курса гривни до 10 грн за доллар. S&P также пересмотрело рейтинги трех украинских банков.

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Доллар достиг отметки 10,50 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,9980/10,3500, к 12:00 сузился спрэд 10,2500/10,3500. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 10,3300/10,5000, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2789/0,2887, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2852/80. К закрытию торгов цены поднялись 0,2867/0,2921. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0040 (+0.3940).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3720/1,3755. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 13,7320/14,2180, к 12:00 цены ушли вверх 14,0895/14,2310. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 14,1790/14,4165.

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 февраля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 9,9980/10,3500 грн/долл. против 9,6800/9,7800 грн/долл. на закрытии торгов 25 февраля.

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У Китая нет претензий к выполнению Украиной контракта по поставке зерна - МИД

Официальный Китай не имеет никаких претензий к выполнению Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ) контракта по поставке стране зерновых на сумму 1,5 млрд долл., предоставленных ей китайским Экспортно-импортным банком в виде кредита.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Посол Китая (Чжань Сиюнь – УНИАН) отметил отсутствие со стороны официального Пекина претензий относительно хода выполнения данного контракта (на поставку зерновых в КНР – УНИАН) и настроенность китайской стороны на его дальнейшую реализацию», - сказано в сообщении МИД.

При этом в ведомстве сообщили о намерении президента китайской компании ССЕС, которой ГПЗКУ по контракту должна поставлять зерно, в ближайшее время посетить Киев для проведения очередного раунда переговоров с корпорацией о состоянии выполнения данного контракта.

Как сообщал УНИАН, вчера первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль сообщил, что Китай подал в Лондонский международный арбитражный суд иск к Украине на возмещение убытков на сумму 3 млрд долл., которые были предоставлены Государственной продовольственно-зерновой корпорации для закупки зерновых с дальнейшей их поставкой в Китай. По его данным, вопреки договоренностям, Китаю было продано зерно на сумму 153 млн долларов, тогда как остальные деньги были использованы на закупку зерновых для поставки в другие страны. В ГПЗКУ эту информацию опровергли, заявив, что корпорация не получала никаких исков в Лондонский международный арбитражный суд, а согласно договоренностям с китайской стороной, она имеет право поставлять зерно как непосредственно в Китай, так и в другие страны, поэтому заявление о том, что компания работала «в обход» контракта, также неверно.

В 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 3 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш в размере 1,5 млрд долл. компания получила в начале 2013 года. Вторая половина кредита, согласно договору, является товарной, и Украина обязана на 1,5 млрд долл. закупить китайские товары.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.

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Кабмин и НБУ до конца недели обнародуют антикризисную программу

Правительство и Национальный банк Украины намерены провести конференцию и обнародовать антикризисную программу в четверг-пятницу, сообщил сегодня глава НБУ Степан Кубив в ходе его официального представления в Нацбанке.

«Центральный банк предпринимает меры, целью которых является остановить отток капитала с Украины», - сказал Кубив. По его словам, Украина рассчитывает на помощь со стороны Международного валютного фонда, миссия которого ожидается в Украине ближайшее время.

Также глава Нацбанка сообщил, что в ближайшие дни планируется проведение широкой дискуссии с банкирами по «аварийному плану». При этом Кубив пообещал, что Нацбанк предпримет все необходимые усилия, чтобы избежать потерь вкладчиков в сложившейся ситуации.

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, представивший нового главу Нацбанка, отметил, что на центральный банк возложена задача по стабилизации банковской системы и курса национальной валюты. По его словам, имеющийся план действий должен восстановить стабильную работу банковской системы без потерь для вкладчиков.

Также Турчинов отметил, что Кубив не только профессиональный банкир, но и прекрасный менеджер. «Сейчас на его плечи возложена задача перекрыть теневой отток финансовых ресурсов из Украины, все оффшорные схемы. НБУ должен обеспечить тотальный финансовый мониторинг», - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля парламент принял постановление о самоустранении президента от выполнения обязанностей и проведении 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

Политическая ситуация в стране не обошла стороной банковскую систему, в результате чего вкладчики начали досрочно забирать депозиты и опустошать банкоматы. Несмотря на жесткие ограничения НБУ, усилились волнения на валютном рынке, и сегодня к закрытию торгов на межбанковском рынке доллар подорожал до 10,50 грн/долл.

24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива. Банкиры, в том числе крупнейший инвестор Украины - Европейский банк реконструкции и развития, оценили это назначение позитивно, отмечая профессиональные качества Степана Кубива и его порядочность.

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Минфин привлек 1,5 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа в среду, 26 февраля, привлекло в государственный бюджет 1,5 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, все средства привлечены в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 5 лет под 11,5% годовых по единственной поданной заявке.

Ранее размещение 5-летних облигаций проводилось под 14,25% годовых, таким образом, стоимость займов для Минфина снизилась на 2,75 п.п.

Напомним, что плановый аукцион Минфина по размещению ОВГЗ во вторник, 25 февраля, не состоялся, и Минфин объявил о проведении внепланового аукциона в среду, 26 февраля, сегодня утром.

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 13 февраля привлек в госбюджет 1,655 млрд грн, 11 февраля - 1,151 млрд грн, 4 февраля - 209,266 млн грн. В феврале Минфин планировал провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ - 25 февраля.

По состоянию на 26 февраля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 269,458 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 161,450 млрд грн, в собственности банков - 83,046 млрд грн, нерезидентов - 13,565 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 24 февраля, с начала года в госбюджет поступило 7,201 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 10,255 млрд грн, на обслуживание госдолга - 4,549 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Нацбанк обещает не вводить ограничения на снятие депозитов

Национальный банк Украины не рассматривал и не рассматривает применение любых ограничений доступа населения к банковским депозитам, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В сообщении отмечается, что последние шаги регулятора, в частности, по рефинансированию и, соответственно, по поддержке ликвидности банковской системы направлены на стабилизацию ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках.

«Национальный банк также отмечает доверие граждан к гривне и банковской системе в целом. Свидетельством этого является, в частности, то, что депозитный портфель банков за прошлый год увеличился на 106 млрд грн или на 18 %, тогда как за 2012 - на 74 млрд грн. Вклады в гривне за прошлый год выросли почти на 33%», - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что появившаяся в СМИ информация о рассмотрении Нацбанком вопроса об ограничении снятия средств с депозитов не соответствует действительности.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране не обошла стороной банковскую систему, в результате чего вкладчики начали досрочно забирать депозиты.

Несмотря на жесткие ограничения НБУ, усилились волнения на валютном рынке, и сегодня к закрытию торгов на межбанковском рынке доллар подорожал до рекордных 10,50 грн/долл.

24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива.

Ассоциация «Украинский Кредитно-Банковский Союз» (УКБС) не исключает необходимости введения временного моратория на куплю-продажу иностранной валюты в стране и досрочное снятие депозитов, в качестве крайней меры для сохранения сбережений населения и спасению страны от глубокого финансового кризиса на период наведения порядка в управлении финансами.

УНИАН