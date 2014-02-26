Анонс на 27 февраля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится заседание Коллегии Госинспекции ядерного регулирования Украины: «О состоянии выполнения в 2013 году мероприятий по повышению безопасности атомных станций» и «О Плане действий по приведению норм и правил по безопасности ядерных установок в соответствие с референтными уровнями WENRA и современным стандартам МАГАТЭ».

* Пресс-конференция на тему: «Как спасти экономику Украины». Участники: директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Олег Устенко, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак; президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой

* Пресс-конференция на тему: "В чьих руках безопасность Украины?". Вопросы: Внешние угрозы (военные, территориальные); Экономические угрозы; Информационные угрозы; Существует план выхода из социально-экономического кризиса? Украина: субъект или объект? "Подводные камни" на пути урегулирования вопросов территориальной целостности Украины и ее геополитическая стратегия. Будет предложен план выхода из экономического кризиса. Среди задач - взаимопонимание с кредиторами, возможность реального привлечения кредитов, выход на траекторию экономического роста с реальной возможностью получения инвестиций, сохранения социальных стандартов. Каким должен быть "план Маршалла" для Украины? Неизвестные события при попытке разгона Евромайдана. Участники: экс-председатель Службы внешней разведки Украины, экс-член СНБО (2005-2010 гг.), основатель Общественного форума "Стратегия национальной безопасности Украины" генерал армии Николай Маломуж, председатель Совета Украинского кредитно-банковского союза Борис Соболев, экс-заместитель главы Госкомитета телевидения и радиовещания (2004-2010 гг.) Василий Шевченко.

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