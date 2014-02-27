ТОП-10 (27 февраля)

США могут предоставить Украине кредиты на $1 млрд

Крупнейший держатель украинских облигаций считает, что риск дефолта страны низкий

Глава НБУ заявляет, что ситуация в банковской системе контролируемая и управляемая

Дефицит бюджета Украины в январе сократился до 1,607 млрд грн

Обесценивание гривни продолжается на фоне роста ликвидности банков

Яценюк заявляет о выводе порядка $70 млрд в офшорные зоны

Минфин обещает к концу дня стабилизировать курс гривни

Миссия МВФ может приехать в Украину на следующей неделе

Минэнергоугля не исключает повышение тарифов на газ

Яценюк поручил ввести в Кабмине жесткую систему контроля расходов

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США могут предоставить Украине кредиты на $1 млрд

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность предоставить Украине ссудные гарантии на сумму 1 млрд долларов, чтобы помочь ей избежать экономического коллапса.

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил государственный секретарь США Джон Керри.

По его словам, США также рассматривают и другие возможности поддержать Украину, оказав ей прямую помощь.

В настоящее время необходимо как можно скорее прийти на помощь Украине, отметил Керри, выступая в Государственном департаменте перед группой журналистов.

Но, добавил он, и для временной власти Украины так же необходимо как можно скорее осуществить реформы, преодолеть коррупцию и подготовить свободные и честные выборы.

По словам Керри, Европейский Союз также рассматривает возможность предоставить Украине ссудные гарантии на сумму 1,5 млрд долларов.

Кроме того, к предоставлению массового международного пакета помощи Украине должны приобщиться международные финансовые институты, в частности Международный валютный фонд, сказал госсекретарь.

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Крупнейший держатель украинских облигаций считает, что риск дефолта страны низкий

Фонды группы Templeton - крупнейшие держатели украинских гособлигаций, в их портфелях собраны бумаги примерно на $7 млрд.

"Украина должна поддерживать хорошие отношения с Россией, в то же время налаживая торговые отношения с ЕС и США. Умные политики в Украине осознают, что им придется удовлетворить обе стороны", - заявил Мобиус ИТАР-ТАСС.

Он оценил риск дефолта по долговым обязательствам Украины как низкий, однако отказался давать какие-либо советы относительно покупки или продажи украинских долговых бумаг.

Фонды группы Franklin Templeton с начала 2014 года потеряли на вложениях в украинские бонды более $500 млн, свидетельствует статистика FactSet.

Доходность госбондов Украины в течение нескольких недель неуклонно росла, а их стоимость падала на фоне политической неопределенности в стране.

После отстранения президента Украины Виктора Януковича от фактического управления, а также заявлений Европарламента о готовности предоставить Украине финансовую помощь в размере $20 млрд, доходности евробондов с погашением в июне упали почти вдвое - с 33,9 до 17,34% годовых.

Рост процентов по бондам отражал опасения инвесторов относительно политической неопределенности в Украине, которая сопровождалась кровопролитными столкновениями сторонников оппозиции с отрядами милиции.

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Глава НБУ заявляет, что ситуация в банковской системе контролируемая и управляемая

Ситуация в банковской системе контролируемая и управляемая, и обратная связь есть со всеми банками, независимо от их размера, говорится в заявлении главы Нацбанка Степана Кубива, размещенном на сайте НБУ.

«Считаю ситуацию контролируемой и управляемой. Есть управляемость и обратная связь с банковской системой, причем со всеми банками, независимо от их размера», - говорится в заявлении.

По словам Кубива, персонал Нацбанка обладает достаточным профессиональным уровнем, жизненно важные системы НБУ и банков функционируют в обычном режиме, включая системы электронных платежей и системы для операций на открытом рынке.

Также по результатам анализа золотовалютных резервов Нацбанка установлено, что они состоят из высоколиквидных активов.

«Важнейшими для банковской системы задачами считаю защиту интересов вкладчиков, восстановление переговоров со всеми внешними кредиторами, прежде всего с МВФ, сразу после формирования нового состава правительства Украины, а также разработку и утверждение масштабного и четкого плана реформ в экономике, в том числе финансового сектора», - отмечается в заявлении.

С учетом этого, глава Нацбанка определил такие первоочередные шаги регулятора, как обеспечение банков необходимым объемом ликвидности, включая наличность, но исключительно на условиях прозрачности и контроля за их использованием.

«Есть принципиальный настрой на строгое отношение к нарушителям обязательных нормативов и валютным спекулянтам. Убежден, что действия Национального банка Украины успокоят рынки, людей и снизят девальвационные ожидания», - подчеркивается в заявлении.

Также глава НБУ считает важным возобновить переговоры с внешними кредиторами и доверие инвесторов к Украине.

«При поддержке внешних кредиторов будет создан мощный финансовый буфер, который стабилизирует ситуацию в финансовой сфере и экономике Украины в целом», - говорится в заявлении.

Как сообщается, Нацбанк готов принять активное участие в разработке плана реформ и быть важным звеном в его реализации.

«Этот план, где прозрачность является главным его принципом, должен стать сверхприоритетной задачей парламента, правительства и Национального банка Украины. Указанные выше шаги смогут трансформироваться в фундаментальные факторы экономического роста. Уверен, что мудрый украинский народ поддержит этот план», - резюмировал глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля парламент принял постановление о самоустранении президента от выполнения обязанностей и проведении 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива.

Согласно заявлению нового главы НБУ Степана Кубива, правительство и Нацбанк намерены провести конференцию и обнародовать антикризисную программу в четверг-пятницу.

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Дефицит бюджета Украины в январе сократился до 1,607 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января 2014 года составил 1,607 млрд грн, что на 29,1 млн грн, или на 1,8%, меньше дефицита по итогам января 2013 года в размере 1,636 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь 2014 года составил 55,2 млн грн, что на 560,2 млн грн, или в 11 раз, меньше дефицита за январь 2013 года в 615,4 млн грн. Информация по общему фонду госбюджета не сообщается.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 25,299 млрд грн, что на 2,098 млрд грн, или 9,04%, больше показателя января 2013 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь 2014 года составила 32,559 млрд грн, что на 2,383 млрд грн, или 7,9%, больше показателя января 2013 года. Фактические поступления в общий фонд государственного бюджета за указанный период против показателя 2013 года выросли на 2,452 млрд грн, или на 12,2%, - до 22,505 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за январь 2014 года составили 26,895 млрд грн, что на 8,4%, или на 2,08 млрд грн, больше показателя за январь прошлого года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь 2014 года составила 32,606 млрд грн, что на 5,95%, или на 1,832 млрд грн, больше показателя за январь 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 21 января был опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн. Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.

По словам члена совета Национального банка Украины Романа Шпека, Национальный банк Украины перечислил 4 млрд грн для финансирования потребностей госбюджета в январе, и в феврале потребность будет в 2 раза больше.

Дефицит госбюджета Украины по итогам января-декабря 2013 года составил 64,708 млрд грн, что на 21,2% больше дефицита по итогам 2012 года в размере 53,387 млрд грн.

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Обесценивание гривни продолжается на фоне роста ликвидности банков

Остатки на корреспондентских счетах банков продолжают уверенный рост с начала текущей недели, и на утро сегодняшнего дня достигли 27,903 млрд грн, что на 5,376 млрд грн больше, чем на утро понедельника, 24 февраля, сообщается на сайте Национального банка Украины.

В то же время, национальная валюта продолжает обесцениваться. Согласно данным финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,1000/11,4000 грн/долл. против 10,4500/10,6500 грн/долл. на открытии торгов.

Напомним, что 21 февраля Нацбанк принял дополнительные меры для поддержки ликвидности банков, что позволяет освободить часть средств, которые банки ранее обязаны были «замораживать» на отдельном счете ежедневно.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране привела к усугублению негативных явлений в экономике, в т.ч. к стремительному подорожанию валюты на межбанковском рынке. По мнению банкиров, нестабильность на валютном рынке обусловлена действиями спекулянтов, и ситуация требует немедленного вмешательства регулятора.

Национальный банк с 24 февраля принял ряд мер для поддержки ликвидности банковской системы, и в результате остатки на корсчетах банков за этот день выросли на 4,423 млрд грн - до 26,950 млрд грн, в то время как с начала февраля остатки не поднимались выше 24 млрд грн, в том числе дважды проваливались до минимального значения с начала текущего года в 20,178 млрд грн и 20,795 млрд грн, 12 и 6 февраля, соответственно.

Согласно заявлению главы НБУ Степана Кубива, ситуация в банковской системе контролируемая и управляемая, и первоочередными шагами регулятора будет обеспечение банков необходимым объемом ликвидности, включая наличность, но исключительно на условиях прозрачности и контроля за их использованием.

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Яценюк заявляет о выводе порядка $70 млрд в офшорные зоны

Кандидат на должность премьер-министра Арсений Яценюк (ВО "Батькивщина") заявляет о выводе предыдущей властью за последние три года около 70 млрд долларов в офшорные зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг в Верховной Раде перед голосованием по избранию главы правительства.

«За последние три года из финансовой системы Украины на офшорные счета было выведено в общей сумме около 70 млрд долл. США», - сказал он.

«Теперь понятно, что выводились деньги, которые брались как кредиты под государственные гарантии», - подчеркнул Яценюк.

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Минфин обещает к концу дня стабилизировать курс гривни

Министерство финансов Украины рассчитывает уже до конца дня стабилизировать ситуацию на валютном рынке вплоть до укрепления национальной валюты на уровне 10 грн и меньше за доллар, сообщил в кулуарах Кабинета министров новоназначенный министр финансов Александр Шлапак.

«Я сейчас говорил с главой НБУ. Вы знаете, что банки выставляют заявки (на покупку валюты – УНИАН), и вот по цене 11,2 грн за доллар заявок не было. То есть это была такая проба пера, я бы сказал, спекулянтами, которые пробуют раскачать доллар. Мы сейчас выясняем, кто это делает, - сказал Шлапак. – Уверен, что мы выйдем на средний курс доллара до конца дня все-таки менее 10 грн за доллар, я видел расчеты».

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Он отметил, что в дальнейшем курс гривни будет укрепляться на фоне позитивных сигналов, которые правительство рассчитывает получить от ключевых инвесторов. «Первые сигналы, которые мы рассчитываем получить от наших кредиторов в течение недели, ну максимум дней десяти, относительно возможности пополнения резервов, моментально успокоят ситуацию», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 28 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 998.6300 (на 27 февраля – 951.7900), 100 EUR – 1363.7291 (на 27 февраля – 1306.4270), 10 RUR – 2.7701 (на 27 февраля – 2.6596)

В то же время, волнения на валютном рынке привели к стремительному снижению курса гривни до 11,2 грн/долл. на закрытии межбанка в четверг, 27 февраля.

В комментарии УНИАН эксперты заявили, что для стабилизации ситуации на валютном рынке необходимо запретить Нацбанку рефинансирование коммерческих банков.

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Миссия МВФ может приехать в Украину на следующей неделе

Миссия Международного валютного фонда, сотрудничество с которым определено как приоритет работы новоназначенного правительства под руководством Арсения Яценюка, может приехать в Украину уже на следующей неделе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах Кабинета министров заявил новоназначенный министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Мы уже сегодня подписали письмо, как только нас назначили, в МВФ с просьбой направить миссию. Надеемся, что на следующей неделе миссия будет уже тут – мы подготовимся к приезду миссии», - сказал Шлапак.

Вместе с тем, он затруднился назвать сроки и объемы возможного кредитования. «Это будет новая программа. По сумме – будем просить в объеме минимум 15 млрд долл. Но пока о сумме и сроках говорить рано», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, кандидатура которого на должность главы правительства была утверждена сегодня, 27 февраля, заявил, что для стабилизации финансовой системы Украины безотлагательно необходима программа с Международным валютным фондом, и как только в золотовалютные резервы Украины придут деньги - ситуация стабилизируется. Ранее в интервью журналистам Яценюк сообщал, что возобновление переговоров с Европейским Союзом и Международным валютным фондом в части получения финансовой помощи будет одной из ключевых и первоочередных задач в работе нового правительства.

Вчера, 26 февраля, директор–распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Международный валютный фонд может в ближайшее время отправить в Украину специалистов для рассмотрения вопроса о предоставлении финансовой помощи.

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Минэнергоугля не исключает повышение тарифов на газ

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан допускает повышение тарифов на газ для населения после переговоров с МВФ о выделении Украине финансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед заседанием правительства.

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"Если вы слушали сегодня премьер-министра, он сказал, что мы будем проводить непопулярные реформы", - сказал он.

По словам Продана, в том числе планируется повышение тарифов.

"Реагировать на требования МВФ относительно повышения (тарифов)... но это мы будем после договоренностей определенным графиком", - сказал министр.

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Яценюк поручил ввести в Кабмине жесткую систему контроля расходов

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил в новом правительстве ввести самую жесткую систему контроля бюджетных расходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

«Мы примем ряд решений, которые касаются деятельности Кабинета министров. За вами (министрами - УНИАН) - кадровые предложения... Никаких государственных машин, никаких государственных льгот и привилегий, никакого расходования бюджетных средств на содержание министров», - отметил Яценюк.

«Платить за различные льготы и капризы чиновника государственный бюджет не будет. Самая жесткая экономия бюджетных средств», - подчеркнул премьер-министр.