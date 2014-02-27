Эксперты рассказали, чем может обернуться расформирование Миндоходов

Такое мнение высказал директор института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец.

По его словам, создание Миндоходов проводилось по лучшим международным практикам, и в идеологию работы министерства были заложены правильные принципы. "Работала группа британских экспертов, которые формировали логику нового министерства", - напоминает Геец. - "Экс-министр Клименко тогда активно общался с научными кругами и учел много наших рекомендаций".

Разделение Миндоходов приведет к торможению процесса реформирования фискальной системы, так как многие процессы придется заново отлаживать.

Экс-министр финансов Игорь Уманский ранее также высказывался за сохранение налоговой и таможни в структуре Миндоходов, отмечая при этом, что подчиняться фискальное ведомство должно Минфину.

Напомним, представители оппозиции высказывались за ликвидацию Миндоходов и разъединение налоговой и таможни. Такое разделение, по мнению ряда экспертов, позволило бы властям не согласовывать кандидатуры главных таможенников и налоговиков с Майданом. В условиях, когда все министры проходят общественное утверждение, через разделение проще получить контроль над таможней и налоговой через политические договоренности", - считает директор Центра общественно-экономических экспертиз «Ukraine XXI» Виктор Мельничук.