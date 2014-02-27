Национальной радиокомпании могут передать 55 радиочастот без тендера

Об этом говорится в сообщении пресс-службы объединения.

«Мы предлагаем забрать FM-частоты, которые были незаконно получены «конторой» Януковича, и отдать их НРКУ», - процитировала пресс-служба депутата ВО «Свобода» Игоря Мирошниченко.

По его мнению, радиочастоты были переданы компании «Новый обрий» (радиостанция Super Radio) «абсолютно безосновательно» после тендерных торгов в 2011 году.

«Указанная организация, благодаря псевдоконкурсу, вышла на рынок во всех 24 областных центрах, в городе Симферополь, а также еще в 30 городах Украины», - сообщил депутат.

При этом Мирошниченко обвинил в нерезультативном участии НРКУ в конкурсах с 2011 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

«НРКУ на протяжении многих лет подавала заявки на получение частот в указанном диапазоне, но из-за бездействия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания практически никогда не получала их в крупных городах и областных центрах», - добавил он.

В свою очередь, депутат отметил, что передача 55 радиочастот НРКУ позволит обеспечить права на достоверную, полную и своевременную информацию всех украинских граждан.

Справка УНИАН. НРКУ - государственная украинская радиокомпания, которая вещает по трем внутренним каналам и по одному международному: УР1 (Первый канал), УР2 (Второй канал «Проминь»), УР3 (Украинское радио «Культура») и «Всемирная служба «Радио Украина».

«Новый обрий» - компания, предоставляющая услуги общенационального радиовещания в FM-диапазоне через музыкальную радиостанцию Super Radio. Компания получила лицензию на радиовещание сроком на 7 лет в июне 2011 года.

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