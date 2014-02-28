ТОП-10 (28 февраля)

Нацбанк временно ограничил снятие валютных вкладов

Нацбанк отстранил 8 банков от операций на валютном межбанке

Яценюк допускает повышение тарифов на газ для населени

ЕС готов предоставить Украине средства на модернизацию ГТС

Беларусь вслед за Россией запретила ввоз свинины из Украины

Зона свободной торговли с ЕС позволит бизнесу экономить 0,5 млрд евро в год

МВФ не видит в Украине причин для паники

Минфин в марте намерен провести 4 аукциона по размещению ОВГЗ

Нацкомиссия по ценным бумагам создала новое подразделение по надзору

Доллар должен стоить ниже 10 гривень, считает банкир

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Нацбанк временно ограничил снятие валютных вкладов

Национальный банк Украины ввел временное ограничение на снятие валютных вкладов в эквиваленте не более 15 тыс. грн в сутки, при этом ограничений для гривневых вкладов нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил глава Национального банка Украины Степан Кубив.

“Гривневые вклады снимайте хоть миллион, хоть два. Банки ликвидные”, - сказал Кубив.

Глава НБУ отметил, что регулятор установил временные ограничения по досрочному возврату валютных вкладов. «Национальный банк принял постановление, временное, которое до месяца будет функционировать... Досрочно возвращать вклады в валюте по всем типам договоров мы будем в тот же день в любой сумме, но это будет по курсу покупки инвалюты в банке на день проведения операции», - пояснил Кубив.

Также, по словам главы НБУ, установлены временные ограничения по получению валютной наличности. «Получение наличных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в размере 15 тыс. грн в сутки", - сказал он.

Кубив пояснил, что такое решение связано с массовым стремлением вкладчиков досрочно разорвать депозитные договоры.

Глава НБУ отметил, что ситуация на валютном рынке Украины остается под контролем, и Национальный банк идет на консультации с банкирами.

"Ситуация на валютном рынке под контролем. Мы ежедневно собираем правление, ведем коммуникацию практически со всеми банками и банкирами", - сказал Кубив.

Он отметил, что правление Нацбанка также общается с участниками рынка в телефоном режиме.

По словам Кубива, в дальнейшем Нацбанк намерен жестко пресекать действия нарушителей валютного законодательства.

Как пояснил присутствующий на пресс-конференции глава правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов, указанные ограничения призваны решить проблему дефицита наличной валюты.

«Чтобы успокоить население, мы начинаем бегать за долларами, перекупать и торговаться на межбанке для того, чтобы удовлетворить своего клиента. Сохранить клиента и показать свое лицо на будущее», - пояснил он.

По словам банкира, в конечном итоге наступает момент, когда валюты физически не станет. «Наступает тот момент, когда физически нет. Есть проблема с доставкой в регионы. Есть проблема завезти самолетом и развезти по регионам», - пояснил он.

Подрезов подчеркнул, что это временное ограничение, и оно позитивно сыграет для всех, поскольку люди перестанут гоняться за долларами.

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Нацбанк отстранил 8 банков от операций на валютном межбанке

Национальный банк Украины временно отстранил 8 банков от операций на межбанковском валютном рынке, сообщил сегодня журналистам глава НБУ Степан Кубив на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что Национальный банк усилил и будет пресекать действия нарушителей валютного законодательства.

«Уже по восьми банкам, которые занимались спекулятивными действиями, что является нарушением валютного законодательства, приняты меры. Отправлены соответствующие проверки по финансовому мониторингу и нарушениям требований Национального банка. Отправлено 10 комиссий в другие банки, которые исключительно для спекуляций выходили на рынок со спекулятивным повышением курса», - сказал Кубив.

Присутствующий на пресс-конференции глава правления “Ощадбанка” Сергей Подрезов отметил: «Курс на межбанке взвинчивается на маленьких операциях. Спекуляции возможны еще в ближайшие 2-3 дня. Но вчера - вы слышали, Нацбанк это подтвердил - 8 банкам отключили возможность покупки и спекуляции, их отключили от системы валютного межбанка”.

Названия банков из этических соображений банкиры не называют.

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Яценюк допускает повышение тарифов на газ для населения

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не исключает повышения тарифов на газ для населения в рамках выполнения программы реформ, предлагаемых в том числе Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил по завершении брифинга в Национальном банке Украины.

«Да, это повышение тарифов, это касается субсидий, это касается социальных программ», - сказал Яценюк, еще раз обратив внимание, что его Кабинет министров готов к принятию непопулярных мер, направленных на преодоление кризисных явлений в экономике Украины.

Ранее глава правительства заявил, что Министерство финансов Украины нарабатывает механизм быстрого получения финансовой помощи Украине, чтобы в краткосрочной перспективе страна получила дополнительную валюту для увеличения уровня золотовалютных резервов и стабилизации ситуации.

Как сообщал УНИАН, о возможном повышении тарифов на газ для населения также заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

Повышение тарифов на газ для населения является одним из пунктов реформы НАК «Нафтогаз Украины» для сбалансирования бюджета компании, а также для стабилизации расчетов за энергоресурсы. Реформа в энергосекторе Украины на протяжении нескольких лет является условием выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

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ЕС готов предоставить Украине средства на модернизацию ГТС

Евросоюз готов предоставить Украине финансовую помощь на модернизацию газотранспортной системы (ГТС), заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.

"Мы готовы помочь в капитальном ремонте газопроводной сети Украины. На это потребуется сумма в несколько сотен миллионов евро", - сказал Эттингер в интервью немецкому журналу Focus, передает ПРАЙМ.

По его словам, для выделения средств ЕС может воспользоваться средствами международных финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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Беларусь вслед за Россией запретила ввоз свинины из Украины

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ввел временные ограничения на ввоз живых свиней и продукции свиноводства из Украины.

«Департамент вводит временные ограничения на ввоз живых свиней и продукции свиноводства из Украины на территорию Республики. Также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из Украины вышеуказанных товаров», - цитирует агентство «РИА-Новости» решение белорусского ведомства.

Причиной запрета стало аналогичное решение Российской Федерации, которое было принято в связи с угрозой занесения на территорию страны вируса африканской чумы свиней.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба по просьбе Россельхознадзора с 3 февраля приостановила сертификацию живых свиней и продукции свиноводства для экспорта в Россию в связи со случаями заражения животных АЧС.

В феврале в Луганской области был зарегистрирован четвертый с начала года случай заболевания животных африканской чумой свиней. В Луганской, Харьковской, Донецкой областях и АР Крым усилен контроль над эпизоотической ситуацией.

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Зона свободной торговли с ЕС позволит бизнесу экономить 0,5 млрд евро в год

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной включительно с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли остается на столе, и очень выгодно Украине, экспортеры которой сэкономят полмиллиарда евро ежегодно.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт во время встречи министров торговли стран-членов ЕС в Афинах.

"Если Украина будет готова подписать, тогда и Европейский Союз будет готов подписать Соглашение. Демократическое будущее Украины должно решаться украинским народом, включительно с будущим подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Но должны на этой стадии напомнить, почему это Соглашение так выгодно всем украинцам. Позвольте привести пару цифр о выгодах, которые содержит глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли: украинские экспортеры сэкономят почти полмиллиарда евро ежегодно из-за уменьшения импортных тарифов со стороны ЕС - если точно, то 487 миллионов евро", - сказал де Гухт.

В частности, по словам комиссара ЕС, украинский аграрный сектор сэкономит 330 млн евро ежегодно, а экспортеры переработанной сельхозпродукции - 53 млн евро. Химическая отрасль Украины выиграет ежегодно 26,8 млн евро.

"Одно важно дополнение: Соглашение об ассоциации с торговым дополнением является беспрецедентной дорожной картой для модернизации экономики Украины. Она принесет высшие стандарты для политической системы, для украинской экономики и, что важнее всего - для народа Украины", - сказал комиссар ЕС.

"Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли не направлено против России. То, что Украина будет иметь более тесные связи с Европой, не означает, что Украина не может иметь экономических отношений с Россией. Вовсе нет", - добавил де Гухт.

Он заметил, что Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли не стыкуется, однако, с членством Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана. Но Украина, добавил он, и так не является членом этого интеграционного образования.

"Кроме этого, мы даже будем приветствовать, если бы Украина имела более тесные экономические отношения с Россией. Для нас Украина - суверенная страна, которая может решать за себя сама - с кем и до какой меры иметь отношения. Россия - не оппонент. Я думаю, что мы (ЕС и Россия) должны быть партнерами в отношении к Украине", - добавил комиссар ЕС.

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МВФ не видит в Украине причин для паники

Международный валютный фонд не видит в нынешней экономической ситуации в Украине причин для паники.

Об этом сообщила глава МВФ Кристин Лагард сегодня в Вашингтоне, передает РАР.

"Мы не видим ничего такого, чтобы беспокоило настолько, что могло бы стать причиной для паники", - сказала она.

Глава МВФ назвала "лишенным смысла" и "абсолютно преждевременным" оглашение данных о суммах необходимой Украине помощи до того, как в страну прибудет миссия МВФ - как планируется, на следующей неделе.

"Надеемся, что власть воздержится от предоставления разных данных, которые не имеют смысла до того момента, пока не будут тщательным образом проверены", - сказала Лагард.

"Мы должны базироваться на фактах", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, МВФ в ближайшее время намерен направить в Украину миссию, которая даст свою независимую оценку экономической ситуации и, в то же время, начнет дискуссию о политике реформ, которые должны стать основой новой программы сотрудничества.

Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью журналистам заявил, что возобновление переговоров с Европейским Союзом и Международным валютным фондом в части получения финансовой помощи будет одной из ключевых и первоочередных задач в работе нового правительства.

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Минфин в марте намерен провести 4 аукциона по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины планирует провести четыре аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в марте текущего года, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, аукционы планируется провести 4, 11, 18 и 25 марта. На каждом из аукционов инвесторам будут предложены облигации в гривне сроком обращения 5 и 7 лет. Помимо этого, на первом и третьем аукционе, 4 и 18 марта, Минфин предложит гривневые облигации сроком обращения 3 и 9 месяцев, а также 2-летние валютные ОВГЗ. На втором и четвертом аукционе, 11 и 25 марта, - гривневые облигации сроком обращения 12 месяцев, в то время как валютные облигации размещать не планируется.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в феврале пять аукционов по размещению ОВГЗ, в ходе которых в госбюджет привлечено 6,615 млрд грн, в то время как облигации в валюте не размещались.

По состоянию на 28 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 275,654 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 162,950 млрд грн, в собственности банков - 86,988 млрд грн, нерезидентов - 14,220 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 24 февраля, с начала года в госбюджет поступило 7,201 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 10,255 млрд грн, на обслуживание госдолга - 4,549 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Нацкомиссия по ценным бумагам создала новое подразделение по надзору

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) создано отдельное структурное подразделение - Управление пруденциального и консолидированного надзора, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, ключевыми заданиями, которыми будет заниматься управление, является, прежде всего, создание системы пруденциального надзора, надзора на консолидированной и субконсолидированной основе за небанковскими финансовыми группами и их подгруппами и пр.

По информации НКЦБФР, управление возглавила Татьяна Тисминецкая, ранее работавшая на должности начальника отдела анализа и методологического обеспечения надзора за участниками фондового рынка Департамента по вопросам контрольно-правовой работы комиссии.

В подразделение входят отдел методологии пруденциального и консолидированного надзора и отдел обеспечения пруденциального надзора и управления рисками.

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Доллар должен стоить ниже 10 гривень, считает банкир

На сегодняшний день курс доллара завышен вследствие действий спекулянтов и панических ожиданий рынка, и справедливая стоимость доллара ниже 10 гривень, сообщил журналистам глава правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день курс завышен. И банки, и спекулянты действительно его завысили на каких-то панических ожиданиях», - сказал Подрезов.

По его мнению, ограничения Нацбанка по выдаче валютных средств, действующие с сегодняшнего дня, «собьет» курс.

«Я думаю, что меньше 10, это однозначно меньше 10», - сказал Подрезов, отвечая на вопрос, какой является справедливая стоимость доллара на межбанковском рынке на сегодня.

«На сегодня у меня есть отложенный спрос импортеров, которым нужна валюта, но они не готовы покупать доллар по такой цене, свыше 10, говорят, давайте подождем», - добавил банкир.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №104 с сегодняшнего дня установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.

Кроме того, Нацбанк запретил банкам покупать валюту без ее физической поставки, а также оставил за собой право ограничить участие банков на межбанковском валютном рынке на срок от 1 дня до 1 месяца при проведении этим банком операций, дающих возможность манипулировать объемами торгов или валютным курсом.

Помимо этого, запрет на досрочное погашение резидентами внешних займов теперь распространяется не только на основную сумму кредитных обязательств, но и на прочие платежи по кредитному договору, а зачисление банками клиентских средств на покупку валюты проводится по курсу не ниже официального курса НБУ на день зачисления.

Напомним, что политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10,50 грн/долл. с 8,2 грн/долл. в декабре 2013 года.

УНИАН