Анонс на 4 марта
16:46, 03 марта 2014Разное
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* Пройдет "круглый стол" на тему "Авторынок-2014: вызовы, возможности, перспективы". Организатор – журнал "Деньги".
* На виставці KyivBuild відбудеться круглий стіл «Розвиток житлового будівництва у 2014 році».
* Состоится расширенное заседание Президиума Совета Федерации работодателей Украины.
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