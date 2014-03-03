Анонс на 4 марта

* Пройдет "круглый стол" на тему "Авторынок-2014: вызовы, возможности, перспективы". Организатор – журнал "Деньги". * На виставці KyivBuild відбудеться круглий стіл «Розвиток житлового будівництва у 2014 році». * Состоится расширенное заседание Президиума Совета Федерации работодателей Украины. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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