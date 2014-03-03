ТОП-10 (3 марта)

Рубль обвалился до исторического минимума к доллару и евро

На едином счете Госказначейства на конец февраля оставалось 3,59 млрд грн

В газохранилищах Украины находится 9,2 млрд. куб. м газа

Страны «Большой семерки» обязались финансово поддержать Украину - заявление

Завтра Рада рассмотрит соглашения с ЕС о предоставлении Украине 610 млн евро

Кабмин намерен осуществить секвестр бюджета на 65-80 млрд грн

Яценюк заявляет, что Кабмин выполнит все требования МВФ

Яценюк рассматривает возможность возобновления выпуска НДС-облигаций

Яценюк: Россия не даст Украине газовую скидку на второй квартал

Кабмин может продать компании "Нафтогаза"

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Рубль обвалился до исторического минимума к доллару и евро

Российский рубль вышел на исторические минимумы к доллару и евро, бивалютная корзина превысила верхнюю планку плавающего коридора (42,20 руб.).

По данным Московской биржи, курс доллара уже вырос на 61 коп. — до 36,50 руб. (поднимался с утра до исторического максимума в 37 руб.), курс евро вырос на 92 коп. — до 50,30 руб. (поднимался с утра до исторического максимума в 51,2 руб.), передает«Газета.Ru».

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На едином счете Госказначейства на конец февраля оставалось 3,59 млрд грн

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на конец февраля 2014 года составил 3,590 млрд грн, что на 1,131 млрд грн или на 23,96% меньше, чем на конец января 2014 года, сообщается на сайте Госказначейства.

По информации Госказначейства, по сравнению с началом года остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 2,06 раза, а в годовом выражении, по сравнению с январем 2013 года, - на 817,113 млн грн, или на 17,31%.

Напомним, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в Верховной Раде, заявлял, что остатки на едином счете Государственной казначейской службы снизились до 4,3 млн грн, не уточняя дату этой статистики.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года вырос в 2,7 раза - до 4,721 млрд грн.

В течение 2013 года остаток средств на едином счете Госказначейства дважды обновил исторический минимум за последние 10 лет, на начало января и ноября снизившись до 458 и 410 млн грн, соответственно.

По информации Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.

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В газохранилищах Украины находится 9,2 млрд. куб. м газа

На сегодняшний день в газовых хранилищах Украины имеется 9,2 млрд кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан.

По его словам, цена в 238,5 долл. за 1 тыс. кубометров действует включительно до марта, а дальше, судя по заявлениям России, эта цена может пересматриваться.

Говоря о возможности повышения цен на газ для населения, Продан отметил, что сегодня поставлена задача, чтобы “Нафтогаз Украины” был бездефицитным. “Это требование МВФ. Завтра будут представители МВФ, и, конечно, мы будем вести с ними дискуссию относительно того, каким образом нам подойти к этому бездефицитному балансу “Нафтогаза”, - сказал Продан.

Как сообщал УНИАН, по словам Продана, задолженность Украины за газ поставленный российский газ составляет порядка 2 млрд долл.

Он также отметил, что если к концу марта украинская сторона не сможет согласовать коэффициент снижения цены на импортируемый газ, то его стоимость вернется к отметке около 400 долл. за тыс. куб.

1 марта в «Газпроме» заявили, что Украина может не сохранить скидку на газ из-за долга и уровня оплаты.

"У нас отношения с Украиной хорошие, транзит идет, вот только платить за газ надо... На данный момент просроченная задолженность составляет 1 миллиард 549 миллионов долларов. Задолженность огромная не только за прошлый год, но и не погашен долг за текущие поставки", - сказал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, отметив, что Россия предоставила Украине кредит в размере 3 млрд долл. как раз под погашение газовых долгов.

"По-видимому, с такой оплатой за газ и исполнением своих обязательств Украина может не сохранить действующую сейчас скидку на газ. Договоренности о скидке предусматривали полную и своевременную оплату поставок", - заявил Куприянов.

«Нафтогаз Украины» по состоянию на 14 февраля выплатил российскому «Газпрому» 1,28 млрд долл. долга за поставленный в прошлом году газ и попросил об отсрочке в погашении оставшейся части долга до 15 апреля.

Как сообщал 3 февраля российский холдинг, долг украинской стороны перед «Газпромом» за поставленный в 2013 году газ составлял 2,634 млрд долларов. Таким образом, до 15 февраля «Нафтогазу» необходимо было погасить задолженность приблизительно в 1,35 млрд долл.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубов в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку, на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Однако согласно допсоглашению между "Нафтогазом" и "Газпромом" стороны договорились определять размер скидки на 1 число первого месяца каждого квартала путем подписания дополнительного соглашения до 10 числа. В случае неподписания по любой причине соглашения в установленный срок скидка прекращает действовать. По условиям допсоглашения, к цене российского газа должен применяться коэффициент, который бы позволял Украине получать газ с 1 января 2014 года по цене в 268,5 доллара.

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Страны «Большой семерки» обязались финансово поддержать Украину - заявление

Министры финансов стран «Большой семерки» обязались обеспечить мощную финансовую поддержку Украине.

Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов Германии.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Украине. Переход к новой власти в Украине предлагает уникальную возможность внедрить крайне необходимы рыночные реформы, которые восстановят финансовую стабильность, раскроют экономический потенциал и позволят гражданам Украины эффективнее достигать своих экономических устремлений», - говорится в заявлении.

Также его авторы отмечают: «Мы объединены обязательством обеспечить сильную финансовую поддержку Украине. В частности, мы считаем, что Международный валютный фонд остается лучшим подготовленным учреждением, чтобы помочь Украине решить свои неотложные экономические вызовы через политические консультации и финансирование, сосредоточенное на необходимых реформах».

Кроме этого министры финансов G-7 приветствуют то, что МВФ направляет на этой неделе делегацию в Украину для начала технических и политических дискуссий с украинской властью.

«Поддержка МВФ будет иметь решающее значение в раскрытии дополнительной помощи от Всемирного банка, других международных финансовых институтов, ЕС и двусторонних источников. Мы также одобряем мобилизацию скорой технической помощи для поддержки Украины в решении макроэкономических и антикоррупционных задач. Мы приветствуем участие других заинтересованных членов международного содружества», - отмечается в заявлении.

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Завтра Рада рассмотрит соглашения с ЕС о предоставлении Украине 610 млн евро

Завтра парламент рассмотрит вопрос о ратификации соглашения с ЕС о предоставлении Украине 610 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер «Свободы» Олег Тягнибок сообщил на брифинге после Согласительного совета.

“Завтра мы рассмотрим ратификацию соглашения с Евросоюзом, которое должно было быть ратифицированная еще раньше, во времена правительства Януковича. Слава Богу, что удалось тогда придержать и не ратифицировать это соглашение. Теперь это даст возможность нам дополнительно в бюджет получить 610 млн евро”, - сказал Тягнибок.

Кроме того, он отметил, что завтра парламент может рассмотреть вопрос о лишении льгот чиновников, в частности судей.

Также Тягнибок не исключил, что завтра ВР может рассмотреть вопрос об освобождении с должности и назначении судей.

“Мы получили на протяжении последнего времени огромное количество заявлений судей, которые хотят уволиться со своих должностей или выйти на пенсии. Следовательно, вопрос назначения судей, а также вопрос увольнения судей, не исключено, завтра тоже будет рассматриваться”, - сказал лидер «Свободы».

Он также отметил, что парламент работает круглосуточно, а депутатам дано указание не покидать Киев, чтобы была возможность собраться в случае необходимости на заседание в любой момент.

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Кабмин намерен осуществить секвестр бюджета на 65-80 млрд грн

Кабинет министров Украины рассматривает возможность секвестра бюджета и сокращения доходной части в объеме 65-80 млрд грн, заявил в ходе заседания Европейской бизнес-ассоциации премьер-министр Украины Арсений Яценюк.





«Этот бюджет был сформирован на нереальных показателях доходов. Поэтому, по моим предварительным оценкам, речь может идти о сокращении госбюджета на 65-80 мдрд грн. Это катастрофические цифры», - сказал он.

По словам Яценюка, проект бюджета на 2014 год формировался на нереальных показателях, и потому пересмотр общей макроэкономической картины также станет одним из вопросов для переговоров с Международным валютным фондом. «С МВФ мы должны отработать макроэкономическую картину», - сказал премьер.

При этом он отметил, что сейчас важно восстановить работу государственных налоговой и таможенной служб, что, в свою очередь, должно послужить развитию экономики. «Если они стабилизируют ситуацию, то в третьем-четвертом квартале наши макроэкономические показатели улучшатся», - подчеркнул глава правительства.

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Яценюк заявляет, что Кабмин выполнит все требования МВФ

Правительство Украины готово выполнить все условия и требования для возобновления кредитования экономики страны со стороны Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания Европейской бизнес-ассоциации заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я провел разговор с госпожой Лагард (Кристин Лагард – директор-распорядитель МВФ – УНИАН). Не хочу раскрывать всех деталей, но могу заявить, что правительство выполнит все требования МВФ», - сказал он.

По словам премьер-министра, возобновление кредитования и проведение реформ в экономике – это главная задача правительства. «Это правительство выполнит все требования МВФ. Далее иметь экономику, которая живет на кредиты, будет катастрофой, поэтому нам придется провести самые жесткие реформы, - отметил Яценюк. – Мы понимаем, что нужно возобновить кредитование».

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета сообщил, что переговоры с МВФ Украина начнет во вторник, 4 марта.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк накануне своего назначения заявлял, что возобновление переговоров с Европейским Союзом и Международным валютным фондом в части получения финансовой помощи будет одной из ключевых и первоочередных задач в работе нового правительства.

В ответ Международный валютный фонд подтвердил заинтересованность украинских властей в сотрудничестве с Фондом и высказал намерение в ближайшее время направить миссию в Украину. По словам руководства МВФ, это будет техническая миссия, которая оценит ситуацию в стране.

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Яценюк рассматривает возможность возобновления выпуска НДС-облигаций

Кабинет министров Украины рассматривает возможность выпуска облигаций на сумму возмещений налога на добавленную стоимость, заявил в ходе заседания Европейской бизнес-ассоциации премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк подчеркнул, что речь идет не о казначейских векселях, а полноценных внутренних государственных обязательствах.

«Кабмин рассматривает возможность выпуска НДС-ОВГЗ, но не казначейских векселей. Речь идет о классических государственных облигациях», - сказал премьер-министр.

В то же время, Яценюк не назвал возможного объема выпуска облигаций, подчеркнув, что свое видение решения этого вопроса он представит в течение ближайших недель, как только будет назначен глава налоговой службы, и новый министр финансов войдет в курс дела.

Вместе с тем, Яценюк добавил, что Кабмин также прорабатывает возможность доведения уровня автоматического возмещения НДС до 90-95%.

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Яценюк: Россия не даст Украине газовую скидку на второй квартал

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк исключил возможность получения Украиной скидки на импортируемый из России газ во втором квартале 2014 года, однако Украина найдет возможность выплатить долг за уже потребленное топливо.

Об этом Яценюк заявил после заседания Европейской бизнес-ассоциации.

"Россия не предоставит Украине скидку на следующий квартал", - сказал он.

При этом Яценюк не исключил, что Россия прорабатывает возможность полного отключения Украины от поставок газа. «Наверняка они и этот вопрос прорабатывают», - сказал Яценюк, отвечая на вопрос о том, отключит ли Россия газ Украине. «Но мы со своей стороны развернем кран в другую сторону», - добавил премьер.

Он отметил, что Россия не имеет права нарушать уже подписанные договоренности даже при условии наличия долга за потребленное топливо. «Мы найдем финансовые ресурсы выплатить долг. Россия должна поставлять газ в Украину, Россия не может использовать газ как оружие. Мы хотим свободных и равных отношений с Россией», - сказал глава правительства.

Читайте такжеУкраина может не сохранить скидку на газ из-за долга – «Газпром»

Как сообщал УНИАН, ранее в «Газпроме» отмечали, что просроченная задолженность Украины за поставки российского газа составляет 1,549 млрд долл., при таком уровне долга и оплаты страна может не сохранить действующую скидку на газ.

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Кабмин может продать компании "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины рассматривает возможность приватизации госпредприятий энергосектора на прозрачных аукционах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания Европейской бизнес-ассоциации.

«Я расскажу вам идею приватизации энергосектора на прозрачных аукционах - «Черноморнефтегаза» и других компаний, которые являются частью «Нафтогаза Украины», - сказал Яценюк, отметив, что приватизация таких предприятий будет способствовать преодолению коррупции в энергосекторе.

Кроме того, говоря о причинах, побудивших правительство говорить о приватизации в энергосекторе, премьер отметил, что НАК «Нафтогаз» на сегодняшний день является «грузом для бюджета и непрозрачным монстром».

УНИАН

