ТОП-10 (4 марта)

США готовят законопроект о выдаче Украине кредита на $1 млрд

Миссия МВФ начала работу в Украине

ВР ратифицировала Меморандум с ЕС о предоставлении Украине 610 миллионов евро

«Газпром» с апреля отменяет льготы на поставку газа Украине

Депутаты предлагают подчинить Фонд госимущества парламенту

Путин уверяет, что Запад просит Россию не выдавать кредит Украине

Германская RWE готова поставлять Украине газ вместо России

Словакия дала добро на реверс газа в Украину

Евросоюз готов помочь в модернизации украинской ГТС - Эттингер

США начали подготовку к предоставлению Украине финпомощи

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США готовят законопроект о выдаче Украине кредита на $1 млрд

Председатель комитета по иностранным отношениям Сената США Роберт Менендез заявляет, что его комитет готовит двухпартийную инициативу законодательного акта, которая имеет целью предоставить Украине кредитные гарантии на сумму самое малое в 1 млрд долларов в поддержку экономики.

Как сообщает Радио Свобода, законопроект также будет предусматривать техническую помощь Украине на поддержку проведения выборов, борьбу с коррупцией и укрепление гражданского общества, сказал сенатор.

С заявлением о возможности предоставления Украине заемных гарантий США на 1 млрд долларов, а также некоторой прямой помощи выступал в конце февраля государственный секретарь США Джон Керри.

3 марта с призывом к Конгрессу предоставить Украине пакет помощи выступил Президент США Барак Обама.

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Миссия МВФ начала работу в Украине

Сегодня в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева, говорится в комментарии главы представительства МВФ в Киеве Жерома Ваше, текстом которого располагает УНИАН.

«4 марта начинает свою работу миссия МВФ, которая прибыла в Украину по просьбе руководства страны. Цель миссии - сбор информации для оценки текущей экономической ситуации и обсуждение реформ в сфере экономической политики, что могло быть стать основой программы поддержи экономики Украины со стороны МВФ», - говорится в заявлении.

Как отмечается, к работе миссии присоединится директор Европейского департамента МВФ Реза Могадам.

«Миссия планирует завершить работу 14 марта», - подчеркнули в представительстве Фонда.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обратилось в МВФ с предложением возобновить диалог в конце февраля – сразу же после утверждения нового состава Кабинета министров. Предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет.

Как подчеркивал министр финансов Украины Александр Шлапак, при удачном ходе переговорного процесса, первый транш средств Украина могла бы получить уже в начале апреля. В то же время, объем такого транша является предметом переговоров, равно как и общая сумма возможной финансовой помощи, которая будет предоставлена в рамках выполнения новой программы сотрудничества stand-by.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже заявил, что Украина готова выполнить все условия Фонда, включая непопулярные меры по увеличению тарифов на газ и политики гибкого курсообразования.

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ВР ратифицировала Меморандум с ЕС о предоставлении Украине 610 миллионов евро

Верховная Рада приняла Закон Украины “О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 610 млн евро”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 280 народных депутатов из 349 зарегистрированных в сессионном зале.

В финансово-экономическом обосновании к проекту закона отмечается, что по результатам переговоров между Украинской и ЕС был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение.

Меморандумом определены предпосылки выделения средств, в частности общие условия - удовлетворительное проведение мероприятий по реализации будущих договоренностей, достигнутых между Украиной и МВФ, а также позитивные результаты оценки ЕС успехов по проведению структурных реформ. Кредитное соглашение будет определять технические особенности предоставления заемных средств.

Указанными договорами определено, что макрофинансовая помощь может быть предоставлена Украине четырьмя траншами в сумме 100, 10, 250 и 250 млн евро соответственно. При этом второй и третий транш может быть перечислено одновременно. Период между предоставлением первого, второго-третьего и четвертого траншей составляет не менее 3 месяцев. Срок погашения кредита - не более 15 лет. Процентная ставка заимствования будет известна только в момент выхода Европейской комиссии, который имеет наивысший кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для получения средств, которые будут перечисляться Украине по той же кредитной ставке. При этом Украиной должно быть профинансировано операционные расходы на предоставление кредитных ресурсов Европейской комиссией.

Учитывая положения статьи 16 Бюджетного кодекса Украины, согласно которой государственные заимствования осуществляются в пределах, определенных законом о государственном бюджете Украины с соблюдением предельного объема государственного долга, кредитные средства макрофинансовой помощи, будут привлекаться Украиной, и расходы на их обслуживание и погашение, будут предусматриваться в государственном бюджете Украины. Поэтому кредитные ресурсы макрофинансовой помощи ЕС будут отображаться в положениях Закона Украины “О Государственном бюджете на 2014 год”.

В обосновании говорится, что непосредственные и детальные условия финансирования, которые наилучшим образом отвечают потребностям Украины, будут определяться совместно Украинской и Европейской Сторонами по результатам консультаций. После таких консультаций Украинская Сторона будет направлять запрос на предоставление транша по установленной форме, определяя основные условия, включая сумму транша, минимальную чистую сумму выборки, срок до погашения, максимальную процентную ставку, а также тип процентной ставки (фиксированная или плавающая). Поэтому в настоящее время подробная информация относительно расходов государственного бюджета на обслуживание будущего долга перед Европейской комиссией не может быть предоставлена.

Первый транш помощи будет выделен после ратификации Верховной Радой Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения при условии получения Украиной выплат в рамках договоренностей, достигнутых с Международным валютным фондом.

Последующие транши будут выделяться по результатам выполнения правительством Украины определенных в Меморандуме критериев в сферах: 1) управление государственными финансами; 2) торговли; 3) энергетики, а также реализации налоговой политики и политики в финансовом секторе.

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«Газпром» с апреля отменяет льготы на поставку газа Украине

Российский газовый гигант «Газпром» с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Газпром» принял решение не продлевать действие скидки с начала следующего месяца», - сказал Миллер.

Он заявил, что украинские партнеры не исполняют договоренности, которые были достигнуты при подписании дополнения к контракту о предоставлении скидки.

Миллер сообщил, что Украина проинформировала «Газпром», что не может полностью оплатить февральские поставки российского газа.

«Вчера украинские партнеры проинформировали, что они не смогут оплатить в полном объеме поставки газа за февраль», - сказал Миллер.

По его словам, январские поставки также оплачены не в полном объеме. Кроме того, Украина не погасила накопленную задолженность за прошлогодние поставки. Глава «Газпрома» сообщил, что Украина погасила 1,3 млрд долл. задолженности за российский газ. Просроченная задолженность Украины за поставки российского газа составляет 1,549 млрд долл.

С таким предложением согласился Медведев.

«Те решения, которые вы принимаете по отмене льготных форм поставок, в этих условиях они выглядят абсолютно правомерно», - сказал глава российского правительства.

Медведев подчеркнул, что «Газпром» должен добиваться полного погашения долга за газ со стороны украинской госкомпании «Нафтогаз Украины».

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Депутаты предлагают подчинить Фонд госимущества парламенту

Народные депутаты предлагают переподчинить Фонд государственного имущества Украины, отвечающий за приватизацию и управление госимуществом, Верховной Раде.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Фонде государственного имущества Украины" №4330 был зарегистрирован в ВР 28 февраля.

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Ксения Ляпина (фракция ВО "Батьківщина"), Анатолий Денисенко и Ирина Горина (фракция Партии регионов).

“Принятие законопроекта позволит Верховной Раде Украины осуществлять парламентский контроль за приватизацией государственного имущества”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов, принятие такого законопроекта позволит устранить “ручное” влияние Президента и Кабмина, а также их вспомогательных органов и служб на процессы приватизации государственного имущества.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности.

Согласно действующей редакции закона “О Фонде государственного имущества Украины", фонд ответственен перед Президентом Украины и руководствуется в своей деятельности в частности поручениями главы государства.

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Путин уверяет, что Запад просит Россию не выдавать кредит Украине

Западные партнеры России просят о совместной работе в рамках МВФ для того, чтобы побудить правительство Украины к проведению необходимых реформ для оздоровления экономики.

Запад просит Россию не выдавать Украине кредит в рамках обещанных 15 млрд долларов, помощь по просьбе Запада будет оказываться через МВФ для проведения необходимых реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин заявил журналистам в Москве.

«Мы, в принципе, были готовы рассмотреть шаги по предоставлению других траншей (из обещанных 15 млрд долларов - УНИАН), но наши западные партнеры просят нас этого не делать. Они просят нас о совместной работе в рамках МВФ для того, чтобы побудить правительство Украины к проведению необходимых реформ для оздоровления экономики», - сказал он.

По словам Путина, именно в таком ключе намерена Россия работать дальше.

Как сообщал УНИАН, договоренность о предоставлении Украине кредита со стороны России в объеме 15 млрд долларов была достигнута на встрече Путина и на то время президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года.

Первый транш в объеме 3 млрд долларов Украина получила в конце декабря.

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Германская RWE готова поставлять Украине газ вместо России

Германская RWE в рамках подписанного соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" может поставлять газ Украине в случае сокращения объема поставок в страну из России.

Об этом сообщил главный финансовый директор RWE Бернхард Гюнтер, перадет"Прайм" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Украина в 2012 году начала закупать газ в Европе. С ноября 2012 года начались поставки газа через Польшу по соглашению с RWE (10 миллиардов кубометров газа в год до 2017 года), с конца марта 2013 года — через Венгрию. Однако в начале текущего года "Нафтогаз" сообщила о намерении сохранить поставки только российского газа в связи с его дешевизной.

Этому предшествовала достигнутая в конце 2013 года договоренность "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома" о снижении цены на российский газ для Украины на треть — до 268,5 доллара за тысячу кубометров. В начале января стороны подписали соответствующее дополнение к газовому контракту на первый квартал 2014 года.

Однако в настоящее время на Украине разразился политический кризис. 22 февраля в стране произошла смена власти – Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила Конституцию, возложила исполнение обязанностей президента на спикера Александра Турчинова и назначила президентские выборы на 25 мая. Ряд областей востока и юга Украины, а также Автономная республика Крым не признали легитимности решений Верховной рады, заявив о незаконности отстранения от должности Януковича, а также приняли решение провести референдумы о дальнейшей судьбе своих регионов.

Ранее во вторник глава российского газового холдинга Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что "Газпром" с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине. Миллер отметил, что украинские партнеры не исполняют договоренностей, которые были достигнуты при подписании дополнения к контракту о предоставлении скидки. Просроченная задолженность Украины за поставки российского газа составляет 1,529 миллиарда долларов.

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Словакия дала добро на реверс газа в Украину

Правительство Словакии дало добро на реверсивные поставки газа Украине, которая должна продолжить курс на энергетическую независимость от России путем реверсивных поставок газа из Европы, и ЕС готов ей в этом помочь.

Цель такого решения в том, чтобы российский газ стоил столько, сколько должен стоить.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер после заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики 28 стран-членов.

"Словацкое правительство сегодня решило - и это очень важно в стратегическом плане - что реверсивные поставки могут идти из Словакии в Украину. Велись переговоры относительно Меморандума о понимании, и он на столе в настоящее время. Украинское правительство не было стабильно. Но с 19 марта все опять заработает с переговорным процессом. Есть уже новое украинское правительство. Следовательно, наша стратегия - диверсификация", - сказал Оттингер.

"Цель не в том, чтобы отказаться вообще от российского газа, а чтобы российский газ стоил столько, сколько должен стоить. Есть газ из Норвегии, Алжира, Азербайджана, терминалы для приема сжиженного газа, сланцевого газа. Если мы скажем России, что можем получать газ отовсюду и из разных источников, то тогда россияне будут более покладистыми, чтобы снизить цену на свой газ для Европы до мирового уровня и чтобы не было привязки цены на газ к цене на нефть", - добавил комиссар ЕС.

По его словам, 19 марта будут переговоры с украинским министром энергетики Юрием Проданом в Брюсселе. "Это будет продолжением наших переговоров с Украиной о подписании Меморандума о понимании относительно реверсивных поставок газа из Европы Украине", - сказал Оттингер.

"Мы можем помочь Украине стать менее зависимой от России. В прошлом году мы делали реверсивные поставки. Украина получала газ из Польши и Германии через реверсивные поставки. Технически, следовательно, это возможно сейчас. То же касается и Венгрии. И Словакии также", - добавил Оттингер.

Украина прекратила активные переговоры со Словакией в декабре после получения от России скидки на газ на треть. Ранее планировалось, что из Словакии Украина могла бы получать более 10 млрд кубических метров газа, а поставки планировалось начать со второй половины этого года.

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Евросоюз готов помочь в модернизации украинской ГТС - Эттингер

Украинская газотранспортная система нуждается в модернизации, и Европейский Союз готов финансово помочь в этом процессе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер после заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики 28 стран-членов Евросоюза.

"Газотранспортная система Украины, через которую идет российский газ в Европу, нуждается в модернизации. Мы заинтересованы в софинансировании этого процесса модернизации. Европейская комиссия готовит пакет помощи Украине, и газ является частью этого пакета", - сказал Оттингер.

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"Кроме того, есть проблема неоплаченных счетов Украины. Украина сейчас должна «Газпрому» 2 млрд долларов за газ. Ранее была цена за газ более 400 долларов, а затем стала 268 долларов за тысячу кубометров. Это было специальное предложение Президента РФ Путина, но в настоящее время он угрожает опять поднять цену на газ до 400 долларов. Ситуация ухудшается, и будет много трудностей", - сказал комиссар ЕС.

"Мы должны инвестировать в газовые хранилища, в транспортную инфраструктуру. Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк должны быть также привлечены. Поскольку, если есть неоплаченные счета из-за того, что карманы страны пусты, счета нужно оплатить. Мы должны найти механизм, чтобы неоплаченные счета за газ были оплачены. США дадут 1 млрд долларов для энергетического сектора Украины. МВФ также придет с помощью. Мы в ЕС хотим тоже оказать помощь, мы хотим дать пакет помощи в энергетический и газовый сектор, чтобы их укрепить", - добавил Оттингер.

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США начали подготовку к предоставлению Украине финпомощи

Фактически начат процесс подготовки к предоставлению финансовой поддержки Украине со стороны США.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет о начале процесса подготовки к предоставлению Украине финансовой поддержки со стороны США.

Об этом он сказал на брифинге в парламенте по итогам встречи с государственным секретарем США Джоном Керри, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Фактически начат процесс подготовки к предоставлению финансовой поддержки Украине со стороны США», - заявил Яценюк.

Он сказал, что детали этой поддержки будут объявлены, «когда мы окончательно поставим подписи под реальным объемом экономической помощи, которую США готовы выделить Украине».

Премьер-министр также отметил, что США очень активно защищают территориальную целостность и независимость Украины: «Все события, происходящие на территории Украины в Автономной Республике Крым, имеют жесткую и четкую реакцию со стороны наших западных партнеров». Он напомнил, что состоялось заседание Совета безопасности ООН, «где члены Совета безопасности ООН не просто выразили обеспокоенность, а четко отметили, что нет никаких оснований для того, чтобы Россия, в нарушение ряда двусторонних соглашений, начиная с Большого договора 1997 года и заканчивая Будапештским меморандумом, - вводила свои войска на территорию независимого и суверенного государства».

«Еще раз призываем российское правительство и российского Президента немедленно остановить военную агрессию на территории Украины», - отметил Яценюк.

Напомним, ранее Керри отмечал, что США рассматривают возможность предоставления финансовой поддержки Украине в размере 1 млрд долл.