ТОП-10 (5 марта)

ЕС пообещал одолжить Киеву 11 миллиардов евро

Минфин хочет реструктуризировать госдолги Украины

Доходы госбюджета за январь-февраль сократились на 2,29 млрд грн

Минфин раскритиковал финансовую дисциплину в регионах

Украина может получить 15 млрд кубов газа за счет реверса из Европы

Украина может отказаться от российского кредита, если получит деньги МВФ

Кабмин урезал финансирование госпроектов на 48 млрд грн

ЕББР готов дать Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года

Фонд госимущества приостановил проведение приватизационных аукционов на биржах

Кабмин уволил главу Укргосреестра Дмитрия Ворону

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ЕС пообещал одолжить Киеву 11 миллиардов евро

Европейский Союз выделит Украине 11 млрд евро помощи на протяжении следующих нескольких лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу после специального заседания Комиссии относительно Украины.

"Самым неотложным приоритетом ЕС является вклад в мирное разрешение нынешнего кризиса, с полным уважением к международным нормам. Параллельно международное сообщество должно мобилизироваться для предоставления помощи Украине для стабилизации ее экономической и финансовой ситуации. Европейская комиссия предлагает сегодня пакет, целью которого является помочь преданному, широкому и ориентированному на реформы правительству в развитии стабильного и зажиточного будущего Украины", - сказал Баррозу.

"Что мы предлагаем: по крайней мере, 11 миллиардов евро в следующие несколько лет из бюджета ЕС и международных финансовых институтов, которые находятся в ЕС", - добавил Президент Еврокомиссии.

Он отметил, что пакет финансовой помощи имеет кратко- и среднесрочные перспективы.

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Минфин хочет реструктуризировать госдолги Украины

Украина допускает возможность проведения переговоров по реструктуризации внешних государственных долгов – в частности, долгов Международному валютному фонду и валютным облигациям, сообщил на брифинге в Кабинете министров министр финансов Александр Шлапак.

«Никто не поднимает вопрос реструктуризации в начале переговоров, - сказал Шлапак. - Но вне всякого сомнения, мы будем направлять такие предложения (по реструктуризации - УНИАН) нашим партнерам». При этом он добавил, что пока, в начале переговоров с кредиторами, вопрос реструктуризации никто не поднимает.

Он уточнил, что до конца года Украина должна выплатить по своим внешним обязательствам порядка 10 млрд долл. «Это деньги, которые мы должны Международному валютному фонду, по еврооблигациям, наибольшая сумма – это облигации, которые эмитировало правительство в валюте, и которые продавались нашим гражданам. Ну и небольшая сумма – другие кредиторы», - сказал Шлапак. При этом он отметил, что пиковые платежи придутся на май, июнь и август.

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Доходы госбюджета за январь-февраль сократились на 2,29 млрд грн

За январь-февраль 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 52,2 млрд грн, что на 4,2%, или 2,29 млрд грн, меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

По оперативным данным Госказначейства, в общий фонд госбюджета поступило 46,2 млрд грн, что на 1,1 млрд грн, или на 2,5%, превышает показатель января-февраля 2013 года. В специальный фонд госбюджета поступило 6 млрд грн с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета, что ниже прошлогоднего показателя на 3,4 млрд грн, или на 36%.

Также сообщается, что в январе-феврале возмещено 6,6 млрд грн НДС, что на 2,234 млрд грн (на 25,3%) меньше соответствующего показателя за январь-февраль 2013 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января 2014 года составил 1,607 млрд грн, что на 29,1 млн грн, или на 1,8%, меньше дефицита по итогам января 2013 года в размере 1,636 млрд грн.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 25,299 млрд грн, что на 2,098 млрд грн, или 9,04%, больше показателя января 2013 года.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает доходы госбюджета на 2014 год на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

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Минфин раскритиковал финансовую дисциплину в регионах

Капитальные и другие расходы из государственного бюджета не будут оплачиваться до выплаты зарплаты и платежей за энергоносители.

Об этом заявил министр финансов Александр Шлапак в ходе заседания Кабинета министров Украины.

«Мы разрабатываем специальный режим использования средств и подкрепляем нашу позицию через казначейство. Не будут оплачиваться никакие капитальные расходы и никакие другие до тех пор, пока не будет выплачена зарплата и оплачены энергоносители», - сказал министр.

По словам Шлапака, правительство приняло постановление, предусматривающее использование местных бюджетов, которое поступит в регионы в ближайшее время. Цель этого постановления - не допустить ситуации, как в конце прошлого - начале текущего года, когда порядка 77% средств местные бюджеты использовали не на первоочередные, а на капитальные и прочие расходы, при наличии задолженности по зарплате и за энергоносители.

Также министр отметил, что в рамках этого постановления будет упорядочен госбюджет. «Необходимо на местах изыскать ресурсы по увеличению местных бюджетов как минимум на 2% и сократить расходы на 1%. Поверьте, этот план очень простой. Если сравнивать с тем планом, который придется выполнить нам в центре», - добавил Шлапак, и попросил регионы предоставить расчеты и предложения до 31 марта, а также пересмотреть на сессиях льготы местным субъектам хозяйствования, которых, по оценкам министерства, слишком много.

Министр призвал регионы удержаться до открытия ассигнований на капитальные расходы. «Дождитесь, пожалуйста, конца марта месяца. Я думаю, к этому моменту будут внесены изменения в госбюджет, в том числе и по межбюджетным трансфертам, и мы сможем вернуться к вопросу, в какой способ и в каком объеме мы можем вообще финансировать какие-либо капитальные расходы», - добавил он.

Шлапак обратился с претензиями по финансово-бюджетной дисциплине. «За 2013 год финансовая инспекция выявила на 3,7 млрд грн нарушений бюджетной дисциплины, из них на 1,1 млрд — выплаты по оплате коммунальных ресурсов. Это больше на 50% - и в сумме, и по количеству, по сравнению с 2012 годом», - сказал он.

Шлапак подчеркнул, что до сих пор не утверждены 86 местных бюджетов, в том числе 2 областных бюджета, и призвал ряд районных администраций ускорить бюджетный процесс.

По словам министра, правительство выполняет все свои обязательства по межбюджетным отношениям. «Только за последние два месяца мы перечислили дотаций на 18,8 млрд грн», - сказал он и добавил, что по дотациям за февраль также все проплачено, и сегодня последние платежи пойдут в регионы.

«Мы, согласно вашим запросам, 9 млрд грн профинансировали по социальным субвенциям. Полностью финансируются также другие субвенции. Согласно вашим запросам, предоставлено 2,4 тыс кредитов на покрытие временных кассовых разрывов порядка 4 млрд грн», - отметил Шлапак.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассматривает возможность секвестра бюджета и сокращения доходной части в объеме 65-80 млрд грн. Как пояснил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, бюджет был сформирован на нереальных показателях доходов.

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Украина может получить 15 млрд кубов газа за счет реверса из Европы

Украина может получить 15 млрд кубометров газа за счет реверсных поставок из Европы, две-трети из которых возможно получить после договоренностей со Словакией, а оставшиеся 5 млрд куб. м - от немецкой компании RWE.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Я вчера с утра разговаривал с еврокомиссаром по вопросам энергетики, и мы договорились о том, что сегодня есть возможность, скажем так, от Словакии получить до 10 миллиардов газа. Если раньше Словакия не давала добро, из-за того, что не было согласования с россиянами, то сегодня еврокомиссар заявил, что они этот вопрос могут решить», - сказал Продан.

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«На сегодняшний день подписаны договоренности на получение 5 млрд кубометров газа от компании RWE», - добавил министр.

При этом Продан отметил, что этого газа на первое время будет достаточно.

«На первое время этого достаточно», - сказал министр.

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Украина может отказаться от российского кредита, если получит деньги МВФ

Украина может отказаться от выпуска евробондов в рамках привлечения российского кредита в случае, если достигнет успеха в переговорах с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров министр финансов Украины Александр Шлапак.

"Мы не исключаем возможности сотрудничества с Россией по евробондам, но мы должны понять, на какие ресурсы мы можем рассчитывать со стороны МВФ. Российские деньги - это очень "пекучие" средства - все деньги и проценты должны быть возвращены до 31 декабря 2015 года. Если мы сможем рассчитывать на более привлекательные ресурсы, то мы не будем работать по евробондам", - сказал Шлапак.

Вместе с тем, Шлапак отказался назвать детали переговоров Украины с МВФ, миссия которого работает в Киеве с 4 марта. В частности, отвечая на вопрос УНИАН о том, когда можно ожидать конкретных решений в отношении программы финансирования и получения первых траншей, Шлапак ответил: «Мы договорились с миссией о том, что большие деньги любят тишину. Пока мы вместе с ними не достигнем общих выводов, говорить о чем-то очень рано. Сейчас главное задание миссии – диагноз ситуации и выработка политики относительно того, как преодолеть ситуацию. Очень надеюсь, что на следующей неделе, когда мы закончим хотя бы первую часть общей работы по фискальным разрывам, проблемам, связанным с пенсионным фондом, энергосектором, мы сможем обо всем сказать».

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной большого займа Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

В январе 2014 года Минфин Украины подготовил дополнительную эмиссию бондов в объеме 2 млрд долл., которые предполагалось разместить тогда же – в конце января. Однако попытка разместить бумаги была осуществлена только в середине февраля, когда евробонды были официально включены в листинг Ирландской фондовой биржи.

В то же время, привлечь средства не удалось из-за эскалации политического противостояния в Украине и массовой гибели людей на Майдане Незалежности. Украина официально отказалась от размещения бумаг, они были исключены из листинга, а Минфин России заморозил программу кредитования украинской экономики до назначения нового Кабинета министров.

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Кабмин урезал финансирование госпроектов на 48 млрд грн

Кабинет министров Украины в рамках внедрения режима максимальной экономии государственных расходов принял решение приостановить финансирование более 40 госпрограмм и 80 госпроектов, которые требовали бюджетного финансирования в общем объеме порядка 48 млрд грн, сообщил на брифинге в Кабинете министров министр финансов Александр Шлапак.

«Кабмин пересмотрел перечень госпрограмм, которые в течение последнего года не финансировались, это 42 такие программы. Кроме того, мы пересмотрели 82 решения по проектам, которые требовали бюджетного ресурса. Общий объем такого ресурса – 48 млрд грн», - сказал Шлапак. «Это не значит, что этими проектами мы не будем заниматься. Это означает, что все проекты будут проанализированы в части реальности их реализации и наличия средств под них. Эти проекты могут быть внесены потом по-новой – возможно, в новом формате, с обеспечением реального источника финансирования», - сказал Шлапак.

Кроме того, он отметил, что правительство также поручило провести инвентаризацию резиденций и дач, которые в течение двух месяцев должны быть переданы в ведение Фонда госимущества и затем проданы. «Запрещено также покупать форменную одежду, ноутбуки, автотранспорт, оплачивать мобильную связь, делать ремонты, оплачивать чартерные рейсы, создавать новые бюджетные учреждения, увеличивать численность работников, заполнять вакансии и выдавать денежные вознаграждения чиновникам. Правительство также сократило количество заместителей министра – до трех, включая первого заместителя министра», - сказал Шлапак, добавив, что такая экономия составит порядка 0,5 млрд грн уже в этом году.

Также Шлапак отметил, что местным бюджетам поставлена задача отыскать возможности увеличения доходной части на 2% и сокращения расходной части на 1%. «До конца месяца они должны доложить, как им это удалось», - сказал Шлапак.

Напомним, что ранее министр сообщал, что Кабинет министров Украины принял решение избавиться от парка автомобилей, принадлежащих центральным органам власти, и распродать их под контролем общественности, а также ввести специальный режим использования средств, предполагающий запрет финансирования капитальных расходов в условиях невыплаты зарплаты и наращивания долгов за потребленные энергоносители.

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ЕББР готов дать Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ, говорится в заявлении банка.

При этом, как отмечается, сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация». «ЕБРР считает крайне важным для инвесторов соглашение Украины сотрудничать с Международным валютным фондом и разрешение вопросов преодоления коррупции, - говорится в заявлении банка. – ЕБРР в течение прошлого года активно работал над Антикоррупционной инициативой Украины и рассчитывает на прогресс в этой сфере в сотрудничестве с новыми властями».

В банке подчеркивают, что готовы и далее работать в тесном сотрудничестве с властями Украины, прежде всего в части улучшения условий привлечения инвестиций в страну.

ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов и кредиторов Украины, участником широкого спектра проектов как в государственном, так и в частном секторе Украины. В 2013 году банк профинансировал в общей сложности 32 проекта в Украине на общую сумму 820 млн евро (свыше 1 млрд долл.), что на 0,2 млрд долл. меньше показателя 2012 года

По состоянию на 1 января 2014 года ЕБРР взял на себя обязательства относительно предоставления 8,7 млрд евро в 321 проект в Украине. Однако в связи с обострением политического и экономического кризиса в Украине банк пересмотрел свою работу в нашей стране.

В частности, 19 февраля на фоне значительного ухудшения ситуации в нашей стране и развертывания полномасштабных боевых действий на улицах Киева, приведших к гибели почти ста человек, ЕБРР заявил о приостановке своей деятельности в Украине.

Вместе с тем, уже к концу февраля банк возобновил работу и позитивно оценил назначение Степана Кубива главой Национального банка Украины.

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Фонд госимущества приостановил проведение приватизационных аукционов на биржах

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) приостановил проведение приватизационных аукционов на фондовых биржах.

Об этом говорится в официальном издании ФГИУ от 5 марта т.г. Соответствующий приказ Фонд госимущества принял 25 февраля т.г.

В Фонде госимущества пока никак не озвучивают мотивы, исходя из которых было принято данное решение.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планировал в этом году выставить на продажу на фондовых биржах госпакеты акций ряда предприятий, в частности энергогенерирующих компаний и облэнерго. Так, уже в марте на биржах планировалось выставить 46% "Черкассыоблэнерго" и 25% акций "Сумыоблэнерго".

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Кабмин уволил главу Укргосреестра Дмитрия Ворону

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия Ворону, сообщил журналистам вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

«Сегодня Дмитрий Николаевич Ворона уволен с должности. Решение принято», - сказал Гройсман, добавив, что существовавшая в Украине система регистрации прав на недвижимое имущество и Государственная архитектурно-строительная инспекция были созданы «исключительно для взяточничества и коррупции».

Справка УНИАН. Дмитрий Ворона возглавлял Укргосреестр с февраля 2013 года. В 2013 году Укргосреестр осуществил 4,8 млн регистрационных действий в сфере регистрации прав на недвижимость, что вдвое больше показателя 2012 года.

Порядка 40% всех операций осуществили нотариусы, которым с 1 июля 2013 года предоставлено право вести регистрацию недвижимого имущества. С июля 2013 года регистраторы юридических лиц и физических лиц-предпринимателей осуществили около 3 млн регистрационных действий.

УНИАН