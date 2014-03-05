Анонс на 6 марта

* Внеочередной саммит глав государств и правительств ЕС, посвященный ситуации в Украине.

* Пресс-конференция А.Яценюка и генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена по итогам их встречи.

* Международный форум "Высокомаржинальные культуры". Участники: генеральный директор УКАБ В.Лапа, директор департамента автоматизации производства корпорации "Сварог Вест Групп" М.Маярчук, директор "Ист Агро Сервис" Я.Бойко, директор "Агроконсалт АВ" А.Вольтерс, главный агроном AgroGeneration А.Турчинов, главный агроном "Агрохолдинг Руно" В.Глимязний, руководитель отдела продаж Syngenta А.Лапа.

* Пресс-конференция на тему: «Экспортно-импортные показатели Украины. Итоги 2013 года». Будут проанализированы итоговые экспортно-импортные показатели Украины за 2013 год, обозначены тенденции и перспективы по всем основным отраслям экономики. С докладами выступят руководители отраслевых отделов ГП «Держзовнишинформ».

* Пресс-конференция руководства Киевстара.

* Состоится дискуссия на тему: «Текущие угрозы и вызовы: экономика, платежеспособность государства и банки». Организатор - ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Степан Кубив, глава НБУ (или уполномоченное лицо); Павел Шеремета, министр экономразвития и торговли Украины (или уполномоченное лицо); Галина Пахачук, директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины; Сергей Подрезов, председатель правления ОАО «Ощадбанк»; Владимир Лавренчук, председатель правления АО "Райффайзен Банк Аваль"; Роман Шпек, глава Совета НАБУ, Андрей Киселев, председатель правления ПАО "Банк Русский Стандарт" (Украина), Игорь Шумило, эксперт по вопросам макроэкономики; Лидия Шинкарук, зав.отделом экономического роста и структурных изменений в экономике Института экономики и прогнозирования НАНУ; Ярослав Колесник, член наблюдательного совета "Украинского кредитно-банковского союза"; Анатолий Баронин, директор аналитической группы Da Vinci AG.

* Состоится Региональная встреча (совещание) руководства ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве с Федерацией работодателей Киева и руководителями столичных предприятий. В совещании примут участие: начальник ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве, генерал-майор службы гражданской защиты А.Куценко, председатель Совета Федерации работодателей Киева А.Антонюк, начальники управлений и отделов ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, председатель наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго» Иван Плачков, президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе и еще более 20 руководителей известных киевских предприятий - столичных работодателей (КП «Киевский метрополитен», ОАО «Киевметрострой», ОАО «Киевгорстрой-2», ОАО «Фармак», ЗАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ», ПАО «Оболонь» ОАО «Стройиндустрия», ОАО «Укрпластик», ЗАО «Фанплит» и другие).

* Пресс-конференция на тему: «Строим новую аграрную страну вместе». Организатор - Общественно-политическое объединение "Будет село - будет Украина". Участники: Дмитрий Воронин , председатель Партии возрождения села, сопредседатель ГПО "Будет село - будет Украина"; Николай Миркевич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, сопредседатель ГПО "Будет село - будет Украина", Иван Томич, президент Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины, сопредседатель ГПО "Будет село - будет Украина".

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