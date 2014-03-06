Анонс на 7 марта

* Заседание Кабмина

* Пресс-конференция на тему: "Федерация профсоюзов Украины: модернизация деятельности ФПУ в современных условиях". Организатор - Федерация профсоюзов Украины. Участники: Григорий Осовой, и.о. председателя Федерации профсоюзов Украины, Алексей Романюк, председатель Профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения Украины, Татьяна Никитина, председатель Профсоюза работников государственных учреждений Украины.

* Начнется заседание "круглого стола" на тему "Неотложные меры для армии Украины на фоне агрессии со стороны Кремля". Организатор – Центр исследований армии, конверсии и разоружения. Участники: секретарь комитета ВРУ по вопросам промышленной и инвестиционной политики В.Немилостивый, генеральный директор ГК "Укрспецэкспорт" А.Коваленко, президент - генеральный конструктор ГП "Антонов" Д.Кива, генеральный директор холдинговой компании "Укрспецтехника" В.Кошевая, заместитель директора департамента разработок и закупки вооружений и военной техники Минобороны Украины А.Артюшенко, советник министра обороны Украины В.Шкидченко, бывший первый заместитель министра обороны Украины Л.Поляков, бывший начальник Генерального штаба ВС Украины - первый заместитель министра обороны Украины А.Лопата, бывший генеральный директор ГК "Укрспецэкспорт" С.Бондарчук, бывший командующий ВДВ Украины И.Якубец.

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