ТОП-10 (7 марта)

ЕС в одностороннем порядке откроет рынок для украинских товаров и даст $15 млрд финпомощи

США в помощь Украине намерены снять многолетнее ограничение на экспорт газа

Ситуация в Украине вызвала самый резкий за последние 2 года скачок мировых цен на продовольствие

Базовая дефляция в Украине за месяц составила 0,2%

Россия, спровоцировав конфликт с Украиной, обвалила собственную экономику

Нидерланды арестовали многомиллионные счета украинских чиновников

"Газпром" заговорил об отключении газа Украине

Покупка валюты населениям за месяц выросла на 19%

МВФ готов помочь Украине

Госшахты увеличили убытки на 12%

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ЕС в одностороннем порядке откроет рынок для украинских товаров и даст $15 млрд финпомощи

Европейский Союз готов в одностороннем порядке открыть рынок ЕС для украинских товаров, а также обещает оказать финансовую помощь в размере 15 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“Общая сумма финансово-экономической помощи составляет 15 млрд долл. США", - заявил Яценюк.

По его словам, уже в ближайшее время Украина получит макрофинансовую помощь в размере 2 млрд долл.

“Это 1,6 млрд евро или 2 млрд долл. Это та макрофинансовая помощь, которая поможет провести реформы в Украине и стабилизировать экономическую ситуацию", - сказал он.

Также Яценюк заявил о решении европейских партнеров выполнить в одностороннем порядке соглашение о зоне свободной торговли.

“Вчера страны - члены Европейского Союза заявили, что они в одностороннем порядке открывают европейский рынок для украинских товаров и для украинских товаропроизводителей", - заявил Яценюк.

“По нашим экспортным оценкам, уже в первый год принятия этого решения украинская экономика дополнительно получит средства в размере по крайней мере 400 млн долл. США. Прогнозируется рост экспорта зерновых культур, речь идет о росте экспорта сельскохозяйственной продукции, росте экспорта украинской кондитерской продукции. Все, что предусмотрено Соглашением”, - отметил Яценюк.

Вместе с тем, по словам премьер-министра, сегодня проходят дополнительные консультации по поводу открытия рынка Украины для европейских товаров.

“Что касается открытия украинского рынка для европейских товаров, для того, чтобы снять любые спекуляции по тому, что это может негативно отразиться на украинскую экономику, мы сейчас проводим дополнительные консультации. После них будет принято соответствующее решение”, - сказал Яценюк.

Он заверил жителей восточных регионов Украины, что на сегодняшний день нет никаких оснований для применения Россией торговых барьеров по отношению к украинским производителям.

“Поэтому Восток должен быть спокоен. Все, что идет по двусторонней кооперации между Украиной и Россией, должно дальше идти. Никаких оснований для применения Россией торговых барьеров для украинских товаров не было, нет и не должно быть” - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, ряд стран и международных институций заявили о готовности предоставить финансовую помощь Украине. В частности, палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила пакет помощи Украине на сумму 1 млрд долл. в виде гарантий по долговым обязательствам. Также президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что ЕС может выделить Украине 11 млрд евро помощи на протяжении следующих нескольких лет.

Однако наибольшей поддержки Украина ожидает от Международного валютного фонда, миссия которого с 4 марта находится в Украине. Предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже заявил, что Украина готова выполнить все условия Фонда, включая непопулярные меры по увеличению тарифов на газ и политики гибкого курсообразования.

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США в помощь Украине намерены снять многолетнее ограничение на экспорт газа

Конгресс США предложил дополнить обсуждаемый сейчас пакет санкций против России отменой ограничений на экспорт американского газа, передает Forbes.

Влиятельные представители Республиканской партии США призвали президента Барака Обаму к ликвидации бюрократических проволочек, которые препятствуют экспорту американского сжиженного природного газа ключевым партнерам США.

По мнению республиканцев, снятие ограничений поможет снизить зависимость Украины и Европы от российского раза, и, соответственно, уменьшить степень влияния России на европейском континенте.

«Данная мера нужна нам сейчас как никогда сильно», – подчеркнул главный представитель Республиканской партии в комитете сената США по вооруженным силам Джим Инхоуф. Данную позицию поддерживает и спикер палаты представителей США Джон Бейнер. Он отметил, что США «не должны вынуждать своих союзников в Европе сохранять зависимость от российского газа».

Сенатор от Ваймоинга Джон Барассо полагает, что зависимость Украины и Европы от экспорта российского газа позволяет России манипулировать регионом, используя цены на газ. «Если президент Обама действительно хочет помочь Украине и ее народу, он одобрит ускоренный экспорт газа в страну. Это поможет Украине преодолеть зависимость от российских энергоносителей и политических манипуляций Владимира Путина», – сказал он.

В США и ранее возникали споры по вопросу сильных ограничений на экспорт газа и нефти, однако раньше главными аргументами в пользу их снятия были создание рабочих мест и снижение цен на топливо для потребителей. Однако политический кризис в Украине заставляет американских политиков посмотреть на вопрос под иным углом.

Представители энергетического бизнеса не раз высказывали недовольство строгими ограничениями и скоростью, с которой Министерство энергетики США выдает разрешения на экспорт энергоносителей в страны, с которыми США не заключали договора о свободной торговле. С 2011г. министерство выдало всего шесть разрешений на экспорт. Бейнер назвал скорость выдачи данных разрешений «мучительно низкой».

США экспортируют значительное количество газа в Канаду и Мексику – страны, входящие в так называемую «Зону свободной торговли». Однако объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США крайне мал, а первый терминал для экспорта данного вида топлива в штате Аляска пока еще не достроен. Как отмечают эксперты, даже снятие формальных барьеров вряд ли изменит нынешнюю ситуацию в Украине – для экспорта СПГ США потребуется значительное время. Однако в долговременной перспективе данное решение может серьезно изменить ситуацию в стране и регионе в целом.

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Ситуация в Украине вызвала самый резкий за последние 2 года скачок мировых цен на продовольствие



Геополитическая напряженность вокруг крупного мирового производителя зерна - Украины - вызвала самый резкий за последние два года скачок мировых цен на продовольствие. Об этом говорится в мартовском отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO, ФАО), пишут "Ведомости".

Индекс продовольственных цен в феврале вырос на 2,6% до 208,1 пункта в годовом выражении, отчиталась организация.

Она отмечает, что рост индекса связан прежде всего с изменением динамики цен на пшеницу и кукурузу.

Индекс был на нисходящем тренде с 2011 г. Эксперты ФАО пока не называют произошедшее сломом тренда, однако с долей осторожности говорят о том, что природные факторы могут поддержать цены на сахар и пшеницу, а повышение спроса — цены на кукурузу, молочные продукты и масло.

По прогнозу ФАО, мировое производство пшеницы в 2014 г. может снизиться на 1,7% от уровня 2013 г., но урожай (704 млн т) все-таки станет вторым крупнейшим в истории.

Министерство сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) до начала кризиса в Украине прогнозировало, что страна в текущем сезоне выйдет на пятое место в мире по экспорту пшеницы и на третье — по экспорту кукурузы. При этом около 10% украинского экспорта зерна проходит через порты Крыма.

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Базовая дефляция в Украине за месяц составила 0,2%

Базовая дефляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года составила 0,2% (БИПЦ – 99,8%), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в феврале 2014 года против февраля 2013 года зафиксирована инфляция 0% (БИПЦ – 100%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года ускорилась до 0,6%. В годовом выражении (против февраля 2013 года) также зафиксирована инфляция 1,2%, с начала 2014 года (февраль 2014 года к декабрю 2013 года) зафиксирована инфляция 0,8%.

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Россия, спровоцировав конфликт с Украиной, обвалила собственную экономику

Российская экономика пострадает от кризиса в Крыму, считают эксперты. Агентства Fitch и Moody’s подтвердили суверенный рейтинг России, но предупредили о рисках его снижения. Для Moody’s основанием для пересмотра станет вооруженный конфликт, для Fitch — введение финансово-экономических санкций против РФ из-за экспансии в Украину, пишут "Ведомости".

Ситуация уже ухудшается, пишет Moody’s: неопределенность ускорит отток капитала, а одной угрозы санкций будет достаточно, чтобы подорвать доверие инвесторов и снизить кредитоспособность российских заемщиков. Основной удар крымский кризис нанесет по инвестиционному спросу, указывает Bank of America Merril Lynch: инвестпрограммы пострадают из-за растущей стоимости заимствований (ЦБ временно поднял ключевую ставку с 5,5 до 7%) и повышенных политических рисков. Прогноз Bank of America Merril Lynch — сокращение вложений в основной капитал на 3,3% по итогам 2014 г.

Промышленность не сможет безболезненно пережить обострение украинского кризиса, показал экспресс-опрос руководителей промышленных предприятий, проведенный Институтом Гайдара. 46% респондентов ожидают снижения выпуска из-за украинского кризиса, 50% не ждут «особого влияния». Лишь 4% предприятий рассчитывают на рост выпуска в связи с уходом с рынка украинских конкурентов. Причины спада могут быть двоякими, пишут исследователи. Во-первых, потребители российской продукции в Украине могут сократить свои закупки. Во-вторых, обострение российско-украинских отношений может привести к закрытию границ и возрастанию политических рисков для российских поставщиков, после чего они начнут отказываться от поставок. Более отдаленным и косвенным потерям производства пока сложно дать адекватную оценку, признают авторы опроса. Негативно влияет и ослабление курса рубля, которое приведет к удорожанию импортных сырья и материалов, машин и оборудования. А рост цен на продукцию РФ осложнит ее сбыт.

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Нидерланды арестовали многомиллионные счета украинских чиновников

Нидерланды арестовали счета, которые принадлежат гражданам Украины, относительно которых были внедрены санкции Евросоюза.

Как сообщил министр финансов Нидерландов Ерун Дейсселблум, речь идет о сотнях миллионов евро, передает ТСН.

По словам министра, арестованные активы являются подозрительными, но не уточнил, кому именно они принадлежат.

При этом вчера вечером он заявил в парламенте, что в стране в последние несколько недель отмечен ряд "необычных финансовых транзакций". По его мнению, эта активность была связана с попытками некоторых украинских бизнесменов вывести средства, вложенные в финансовые институты Нидерландов.

Напомним, ранее о замораживании активов 18 граждан Украины, которые подозреваются в коррупции и присвоении государственных средств, объявили Австрия, Швейцария, Лихтенштейн и Канада.

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"Газпром" заговорил об отключении газа Украине

Долг Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за российский газ составляет 1,89 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер.

«Сегодня, 7 марта, был крайний срок оплаты февральских поставок газа в Украину. Платежей в счет оплаты долга «Газпром» не получил. С учетом скидки, которая действует в первом квартале, просроченная задолженность значительно увеличилась и составила 1 млрд 890 млн долл.», — сказал Миллер.

По его словам, это означает, что Украина прекратила платить за газ.

"Мы со своей стороны всегда выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства. Но мы не можем поставлять газ бесплатно. Или Украина гасит задолженность и оплачивает текущие поставки, или появляется риск вернуться в ситуацию начала 2009 года. О складывающемся положении дел будем информировать правительство РФ", - сказал Миллер.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что скидка на газ и кредит в 15 млрд долл. выдается Украине с целью помочь украинскому братскому народу.

4 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине.

25 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выплатила российскому газовому монополисту «Газпрому» 1,68 млрд долл. из общего долга за потребленный газ в 3,3 млрд долл., сформированного в 2013 году и частично в 2014 году.

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Покупка валюты населениям за месяц выросла на 19%

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в феврале 2014 года составила 782,5 млн долл., что на 18,8% больше показателя января 2014 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

В феврале объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 2,462 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 839,7 млрд долл., продали - на 1,622 млрд долл.

В то же время, по итогам января-февраля текущего года чистая покупка валюты населением составила 1,441 млрд долл. (в эквиваленте), что в 3 раза выше показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (423,9 млн долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в феврале сократились на 1,391 млрд долл. и по состоянию на 1 марта 2014 года составили 20,857 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в январе 2014 года составила 658,5 млн долл., что в 1,4 раза меньше показателя за декабрь 2013 года.

Объем интервенций Национального банка Украины в поддержку курса гривни в феврале составил 1,721 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2%, или на 2,344 млрд долл., меньше показателя на 1 февраля в 17,806 млрд долл.

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МВФ готов помочь Украине

Международный валютный фонд готов предоставить помощь народу Украины и поддержать экономическую программу правительства с целью продвижения страны по пути экономического роста и процветания.

Об этом говорится в заявлении директора Европейского департамента МВФ Реза Могадама, текстом которого располагает УНИАН.

«Во время своего визита в Киев 6-7 марта у меня были продуктивные дискуссии с премьер-министром и представителями экономического блока правительства, – подчеркивается в заявлении Могадама. – Решительность руководства страны, чувство ответственности и ориентация на проведение экономических реформ произвели на меня впечатление. МВФ готов предоставить помощь народу Украины и поддержать экономическую программу правительства, чтобы утвердить Украину на пути стабильного экономического роста и процветания, одновременно обеспечив защиту бедным и необеспеченным слоям населения».

В то же время, Могадам отметил, что собственно миссия Фонда, которая работает в Украине с 4 марта, посвящена сбору и анализу фактической информации. Вместе с тем, специалисты уже определили для себя степень разбалансированности экономики и пути стабилизации ситуации. «Это определит рекомендации руководства Фонда относительно дальнейшего курса действий. Мы продолжим консультации со всеми нашими акционерами», - подчеркнул представитель Фонда.

Ранее правительство Украины и миссия Международного валютного фонда заявляли, что не будут затягивать переговоры о новой программе сотрудничества и завершат диалог как можно скорее, поскольку Украине срочно необходима финансовая помощь.

Миссия МВФ начала работу в Украине фактически сразу же, как только штаб-квартира Фонда одобрила приезд специалистов в нашу страну. Возобновление диалога с МВФ стало ключевым решением нового правительства во главе с Арсением Яценюком, который заявил, что Кабмин готов выполнить все условия программы сотрудничества с Фондом, включая наиболее непопулярные меры по повышению коммунальных тарифов и курсообразованию.

В правительстве предполагали, что новая программа кредитования экономики может быть рассчитана на 2,5 года, а объем кредитования может составить порядка 15 млрд долл. При этом, первый транш кредитов Украина смогла бы получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, он мог бы составить 2-3 млрд долл.

Министр экономики Павел Шеремета в интервью журналистам отмечал, что вероятность получения средств очень высока.

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Госшахты увеличили убытки на 12%

Государственные угольные шахты Украины за январь-февраль 2014 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции, без учета господдержки, на 12% - до 2,574 млрд грн по сравнению с 2,298 млрд грн убытков за январь-февраль 2013 года.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«За январь-февраль 2014 года из государственного бюджета поступило 2,217 млрд грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

Также в документе отмечается, что в феврале 2014 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 340,5 грн, и по сравнению с февралем 2013 года уменьшилась на 4,8%.

В то же время, в отчете министерства говорится, что в феврале 2014 года 1 тонна товарной продукции, произведенной государственными предприятиями, реализовывалась по средней цене 484 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года средняя цена тонны товарной продукции уменьшилась на 6,5%.

Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

17 июля 2013 года Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

УНИАН

