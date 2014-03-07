Анонс на 11 марта

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, начальник Отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* Пресс-конференция на тему "Федерация работодателей АПК: предложения о необходимости реформирования агросектора". Участники: президент Всеукраинского объединения организаций работодателей "Федерация работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины" Сергей Тригубенко; председатель Совета Всеукраинского объединения организаций работодателей "Федерация работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины" Вадим Бодаев.

* Состоится брифинг министра социальной политики Людмилы Денисовой. По завершении состоится прямая телефонная линия КМУ при участии руководства Министерства социальной политики Украины.

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