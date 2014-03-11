Глава Госпотребинспекции рассказал о помощи революции в борьбе против коррупции

Он напомнил, что на основании обращений граждан инспекция провела проверку ряда сетей, среди которых были "Эльдорадо", "Фокстрот", Comfy.

"Мы выявили нарушения. Причем крупные нарушения, которые говорили, что половина и более продукции реализуемой в розницу, являются контрабандой и контрафактом. Мы доложили об этом руководству страны и обратились в Генпрокуратуру. Ко мне посыпались звонки от самых высокопоставленных чиновников с просьбой не трогать эти сети", — отметил Орехов.

Он добавил, что инспекция подготовила необходимые документы и обратилась в суд.

"То есть наверное это один из немногих примеров, который показывает, что стечение обстоятельств, выступления народа против власти и коррупции, не позволили сработать "позвонковому праву", — отметил Орехов.

Как сообщалось, в ноябре 2013 года Орехов отмечал массовые нарушения законодательства по защите прав потребителей торговыми сетями.