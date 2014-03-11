ТОП-10 (11 марта)

Всемирный банк даст Украине 3 миллиарда долларов

Минфин ожидает поступления первого транша от МВФ в апреле - министр

В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит первый транш помощи

Кабмин предлагает вдвое сократить дефицит бюджета-2014

Рост ВВП Украины в 2013 году составил 0%

Евросоюз в одностороннем порядке вводит ЗСТ с Украиной

Кабмин обещает не поднимать цены на газ и свет, пока не будет системы компенсаций

Минфин не смог привлечь средства на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе

Украина сократила запасы газа до 7,5 млрд кубов

Одесский НПЗ отдали российскому банку за долги

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Всемирный банк даст Украине 3 миллиарда долларов

Всемирный банк в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в Украине готов выделить нашей стране до 3 млрд долларов в 2014 году, говорится в заявлении банка, размещенном на официальном сайте.

«Группа Всемирного банка получила запрос об оказании помощи от правительства Украины и выразила готовность продолжать оказывать поддержку народу Украины. Группа Всемирного банка готова поддержать реформы и предоставить Украине до трех миллиардов долларов США в 2014 году», - говорится в заявлении.

Как отмечается, президент группы Всемирного банка Джим Ен Ким выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Украине. «Мы продолжаем разработку проектов, и готовы помогать правительству в проведении реформ, которые так необходимы для возвращения Украины на путь устойчивого роста», - приводит пресс-служба ВБ комментарий Джим Ен Кима.

В заявлении сказано, что перед экономикой Украины стоят много важных задач, которые требуют незамедлительной реализации и покажут результаты в средне- и долгосрочной перспективе. При этом приоритетными сферами преобразований, по мнению аналитиков Всемирного банка, являются макроэкономическая стабильность, усиление банковского сектора, реформирование сектора энергетики, серьезные действия по борьбе с коррупцией и улучшению подотчетности, улучшение инвестиционного климата, а также улучшение адресной направленности социальной помощи бедным и уязвимым слоям населения.

Справка УНИАН. Группа Всемирного банка реализует в Украине программу предоставления кредитных средств и гарантий на общую сумму 3,7 миллиарда долларов США. Основная задача вложений - улучшение предоставления базовых государственных услуг в таких сферах, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение и дорожное хозяйство, а также оказание поддержки частному сектору.

Ранее о планах предоставить Украине заемные средства в объеме порядка 5 млрд евро до 2020 года заявил Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, Европейский Союз также разработал пакет долгосрочной финансовой помощи Украине, подразумевающей выделение кредитов и невозвратной финансовой поддержке в объеме до 15 млрд долл.

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Минфин ожидает поступления первого транша от МВФ в апреле - министр

Новое правительство Украины рассчитывает получить первый транш по новой кредитной программе от Международного валютного фонда не раньше апреля текущего года.

"Сейчас проходят интенсивные переговоры с миссией Фонда. Также проводится работа правительства Украины относительно сокращения государственных расходов, все это позволяет ожидать уже в ближайшее время поступлений в рамках программы страны с Фондом", - заявил на брифинге министр финансов Украины Александр Шлапак, пишет УРА-Информ.

Однако глава ведомства подчеркнул, что до выделения средств МВФ, украинский парламент должен принять решение о секвестре госбюджета.

Говоря о размере этого секвестра, министр напомнил, что скрытый дефицит бюджета составляет около 50 млрд грн.

"Правительство намерено предложить парламенту на эту сумму сократить текущие, капитальные и социальные расходы", - объяснил Шлапак, добавив, что в последние годы страна могла функционировать только за счет наращивания государственного долга. При этом, глава Минфина заверил, что макроэкономические показатели Украины завышались на фоне тотальной коррупции.

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В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит первый транш помощи

Европейский Союз предоставит первый транш макрофинансовой помощи Украине сразу же, как только Киев возобновит финансирование со стороны Международного валютного фонда.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Олли Рен, который был назначен координатором помощи ЕС Украине.

"Один из наших каналов помощи - это макроэкономическая помощь объемом в 1,6 миллиардов евро в поддержку стабилизации и реформирования экономики. Первый транш этой помощи мог бы быть немедленно выделен, как только будет заключено соглашение с МВФ", - сказал Рен журналистам.

Он отметил, что на прошлой неделе в Киеве работала миссия ЕС для изучения финансовых потребностей Украины. "В настоящее время мы анализируем ее выводы в тесном контакте с МВФ, который направил собственную миссию к Киеву", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

"Вы можете спросить, а зачем Европейскому Союзу поддержка Украины? Многим это понятно, но я все равно объясню, почему. На фоне нашей помощи Украине по стабилизации ее политической ситуации важно также создать условия для экономической стабилизации. Должны вспомнить, что Украина лежит в центре европейского континента, и мы должны сделать все ради стабильности и безопасности этой важной части Европы", - подчеркнул Рен.

"Вот почему мы готовы оказать финансовую помощь при выполнении условий как только соглашение с МВФ будет подписано и как только Украина начнет серьезные экономические реформы", - сказал он.

Напомним, ЕС объявил на прошлой неделе о выделении Украине пакета помощи в 11 миллиардов евро, из которых 1,4 миллиардов - гранты, 1,6 миллиардов - кредиты, 5 миллиардов евро выделит на проекты Европейский Банк реконструкции и развития и еще 3 миллиарда евро - Европейский инвестиционный Банк.

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Кабмин предлагает вдвое сократить дефицит бюджета-2014

Правительство Украины предлагает осуществить секвестр государственного бюджета-2014, сократив его дефицит в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“В парламент будет внесен закон Украины о фактическом секвестре государственного бюджета. Речь идет про двукратное сокращение дефицита государственного бюджета. Все макроэкономические показатели, все доходы государственного бюджета, которые формировались правительством Януковича и Азарова, не просто не соответствуют действительности, а являются надутыми и не могут выполниться”, - заявил Яценюк.

Премьер-министр добавил, что это даст возможность в "среднесрочной перспективе выйти на экономический рост".

Также Яценюк заявил, что правительство приостановило выделение средств на государственные закупки до тех пор, пока не будет принята новая редакция закона, регулирующая механизм расходования бюджетных средств в этой сфере.

"Правительство срочно подготовило проект закона о государственных закупках. Объемы галопирующей коррупции, которые существовали в правительстве, были связаны, в первую очередь, с непрозрачным и ручным управлением бюджетом через государственные закупки. Официально от имени правительства заявляю, пока не будет принята новая редакция закона о государственных закупках, где будет прозрачный механизм расходования бюджетных средств, - правительство Украины не откроет ни одной копейки ассигнований ни на одну компанию, потому что мы не дадим возможность дальше разворовывать эти средства", - заявил Яценюк.

В свою очередь, министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета на свое странице в социальной сети заявил, что рабочая группа завершила работу над проектом закона об осуществлении госзакупок в новой редакции. В планах министра - обнародовать законопроект уже сегодня, 11 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявлял, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность секвестра бюджета и сокращения доходной части в объеме 65-80 млрд грн. По словам премьера, проект бюджета на 2014 год формировался на нереальных показателях, и потому пересмотр общей макроэкономической картины также станет одним из вопросов для переговоров с Международным валютным фондом.

Ранее ряд экспертов заявляли, что наиболее непрозрачной и неконкурентной системой в Украине является система государственных закупок. В частности, при осуществлении закупок за бюджетные средства бюджет-2014 может понести потери на сумму более 100 млрд грн.

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Рост ВВП Украины в 2013 году составил 0%

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2013 году по отношению к 2012 году, по уточненным данным Государственной службы статистики, составляет 0%, что соответствует предварительным оценкам, обнародованным 20 января текущего года, сообщается на сайте ведомства.

В то же время, Госстат ухудшил оценку роста ВВП в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, и по уточненным данным рост составил 3,3%, что на 0,4 п.п. ниже предварительной оценки.

Также Госстат ухудшил показатель роста ВВП в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2013 года с учетом сезонного фактора, и, согласно уточненным данным, рост ВВП составил 2,1%, что на 0,3 п.п. ниже предварительной оценки.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года, согласно уточненным данным, составил 1,455 трлн грн, что на 11 млрд грн больше предварительной оценки.

По уточненным данным Госстата, поквартально в годовом выражении ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,2% (по предварительным данным показатель составлял 1,1%), во втором – на 1,3% (1,3%), в третьем – на 1,2% (1,3%).

Как сообщал УНИАН, в конце января Госстат обнародовал оперативные данные, согласно которым ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 3,7%, что позволило выйти на нулевой рост ВВП по итогам 2013 года в целом. Номинальный ВВП Украины, по предварительным оценкам Госстата, по итогам 2013 года составлял 1,444 трлн грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, номинальный ВВП - 1,409 трлн грн.

Государственный бюджет Украины на 2013 год предполагал темпы роста реального ВВП на 3,4%.

Госбюджет на 2014 год предусматривает номинальный ВВП по итогам 2014 года на уровне 1,695 трлн грн и рост реального ВВП на 3%. В то же время, ведущие мировые рейтинговые агентства, а также Международный валютный фонд, прогнозируют рост ВВП Украины на уровне не более 1%.

Как сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, показатели госбюджета не являются реалистичными, и правительство в ближайшее время намерено провести секвестр госбюджета, сократив его дефицит в два раза.

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Евросоюз в одностороннем порядке вводит ЗСТ с Украиной

Европейский Союз в одностороннем порядке ввел в действие положения Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, от которых Киев получит 500 млн евро в год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт на пресс-конференции в Страсбурге во время сессии Европарламента.

"Сегодня Европейская комиссия решила в одностороннем порядке ввести в действие положение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной, что даст Украине выгоду 500 млн. евро в год. Это конкретная, ощутимая мера, которое будет нуждаться в поддержке Совета ЕС и Европейского парламента перед его последним заседанием. Я ожидаю, что это положение заработает до июня этого года", - сказал Баррозу.

"Этот экономический шаг является частью общей поддержки Украины. Мы также решили подписать политическую часть Соглашения об ассоциации перед президентскими выборами в Украине 25 мая. Европейский Союз стоит плечо к плечу с Украиной", - сказал Баррозу.

Де Гухт оценил выгоду Украины от одностороннего введения соглашения о ЗСТ на уровне 487 млн евро в год.

"Это важная часть пакета помощи со стороны ЕС. Это новые меры, они являются прямой помощью народу Украины. ЕС откроет двери перед товарами из Украины. Это больше, чем просто жест доброй воли - это спасение украинской экономики", - сказал де Гухт.

Де Гухт сказал, что действие соглашения о ЗСТ с Украиной в одностороннем порядке продлится до 1 ноября этого года, поскольку к тому времени будет подписано Соглашение об ассоциации, включая положение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

"Если нет - мы продолжим наши односторонние меры", - сказал комиссар ЕС.

По его словам, ЕС будет принимать меры, чтобы преференциями, установленными для Украины, не воспользовались производители третьих стран.

Также ЕС примет меры, чтобы предотвратить резкий наплыв товаров одной категории, что может внести дисбаланс на рынок Евросоюза, в частности, это касается некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

"Это будет почти полный доступ с преференциями украинских товаров на рынок ЕС - без всяких уступок со стороны Украины... Я жду положительного влияния на украинские компании и работников и что они почувствуют это влияние уже через несколько недель после того, как заработают эти меры", сказал де Гухт.

По оценкам экспертов, больше всего от решения ЕС относительно отмены импортных пошлин и тарифов выигрывает аграрный сектор Украины, на который придется более 300 млн евро выгоды из почти полумиллиарда, которые ожидаются в целом.

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Кабмин обещает не поднимать цены на газ и свет, пока не будет системы компенсаций

Правительство Украины не будет повышать тарифы на газ и электроэнергию для получения кредита Международного валютного фонда без предварительного внедрения механизмов компенсаций.

Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

“Сегодня прорабатывается тарифная политика, но моя позиция и, думаю, позиция правительства в целом: вопрос не в повышении тарифов, а в возможности людей оплатить эти тарифы. То есть должна быть построена качественная модель социальных компенсаторов относительно защиты тех, кто в случае повышения тарифов не сможет оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Речь идет об электроэнергии и газе”, - сказал Гройман.

В то же время, по его словам, цены на электроэнергию и газ должны быть подняты до экономически обоснованного уровня, и это касается не только газа и электричества, но и других жилищно-коммунальных услуг.

“Но не может быть односторонней политики: мы должны защитить тех, кто не может платить”, - подчеркнул вице-премьер.

Вместе с тем Гройсман признает, что в условиях высокого уровня теневой экономики и, как следствие, теневых заработных плат система субсидирования может оказаться неэффективной, и потому проблема компенсаций должна решаться вместе с детенизацией заработных плат. “Мы имеем те цифры, которые имеем, и будем с ними работать. Но то, что сегодня нужно и уменьшать, и изменять налоги на оплату труда, это факт. Поэтому должен быть комплексный подход относительно выведения из тени заработной платы”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда. Соглашение о работе специалистов Фонда было достигнуто в конце февраля, когда правительство Украины обратилось к МВФ с предложением возобновить диалог.

Украина рассчитывает получить от МВФ порядка 15 млрд долл. финансовой помощи. Глава правительства Украины Арсений Яценюк заявлял, что Кабмин готов выполнить все требования МВФ. По мнению экспертов, такими требованиями были и остаются гибкий валютный курс, повышение внутренних тарифов на газ и сокращение дефицита бюджета.

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Минфин не смог привлечь средства на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 марта не привлекло средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предлагал инвесторам облигации в национальной валюте сроком обращения 1 год, 5 и 7 лет, но не получил ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, Минфин в марте провел два ОВГЗ-аукциона и привлек в госбюджет 2,1 млрд грн. Министерство планирует в марте провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 18 и 25 марта.

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По состоянию на 11 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 272,827 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 170,047 млрд грн, в собственности банков - 78,133 млрд грн, нерезидентов - 13,341 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 1 марта, с начала года в госбюджет поступило 10,201 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 11,689 млрд грн, на обслуживание госдолга - 5,609 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Украина сократила запасы газа до 7,5 млрд кубов

Украина с 20 февраля по 9 марта сократила запасы природного газа в подземных хранилищах на 35% - до 7,5 с 11,5 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении оператора украинской ГТС компании «Укртрансгаз».

«По состоянию на 9 марта 2014 г. в подземных хранилищах газа (ПХГ) ПАО «Укртрансгаз» находится 7,5 млрд куб. м природного газа», - говорится в сообщении.

Ранее экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий сообщал, что по состоянию на 20 февраля в ПХГ Украины накоплено 11,5 млрд кубометров природного газа.

Также в сообщении «Укртрансгаза» отмечается, что среднесуточный отбор природного газа из ПХГ составляет 60 млн куб. м, что на 30% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

«По состоянию на 9 марта 2014 года потребление природного газа Украиной составляет 175,9 млн куб. м в сутки», - отмечается в сообщении.

Из них, по данным компании, химическая и металлургическая промышленность потребляет соответственно 16,7 и 10,9 млн куб. м в сутки, фонды областных исполкомов - 117,3 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину января в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины находилось 13,1 млрд кубометров газа.

Цена газа, импортируемого Украиной из России, во втором квартале 2014 года может составить порядка 368,5 долл. за тысячу кубометров вместо 268,5 долл. в первом квартале.

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Одесский НПЗ отдали российскому банку за долги

Губернатор Одесской области Владимир Немировский заявляет о передаче Одесского нефтеперерабатывающего завода банку за долги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Немировский заявил на пресс-конференции.

По его словам, НПЗ, который был приобретен группой «ВЕТЭК» Сергея Курченко у российского «Лукойла», «отошел» банку за долги.

«НПЗ был залоговым имуществом - был приобретен за кредит ВТБ. Учитывая, что НПЗ являлся залоговым имуществом, за 300 млн долларов долга передан ВТБ», - сказал Немировский.

Напомним, сегодня и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что следователи МВД арестовали в Одессе топливо, принадлежащее одной из компаний миллиардера Сергея Курченко, руководителя группы «ВЕТЭК», которую связывают с семьей экс-президента страны Виктора Януковича.

Арест наложен на 60 тысяч тонн нефтепродуктов стоимостью около 70 млн долл.

«По всей стране мы проводим изъятие активов из выявленных преступных, по нашей оценке, схем. Изъятое топливо передаем на хранение в Министерство обороны. Актуально, правда? Пусть хранят, самое время», — написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, 6 марта своей странице в Facebook Аваков сообщил, что Министерство внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточноевропейская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.

25 февраля сотрудники управления борьбы с экономическими преступлениями проводили следственные действия на Одесском НПЗ в связи заявлением депутата ВР Инны Богословской о ввозе в Украину бизнесменом Сергеем Курченко контрабандных нефтепродуктов. По словам начальника отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области Владимира Шаблиенко, в настоящее время проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

УНИАН





