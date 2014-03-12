ТОП-10 (12 марта)

Украина заплатила России $80 млн за февральский газ

Украина в этом году закупит около 27-30 млрд кубов российского газа

Польша предлагает Евросоюзу совместно закупать газ в России

Первый миллиард евро от ЕС Украина сможет получить уже 19 марта

Украина выплатила 2,18 млрд грн по облигациям внутреннего госзайма

Нацбанк не будет вводить ограничения по банковским операциям в Крыму

Курс гривни по итогам года ожидается на уровне 10 грн/долл.

Подписание соглашения о едином авиапространстве с ЕС перенесли – Мининфраструктуры

В Минфине рассказали о доходах госбюджета за январь-февраль

Минфин предлагает забирать собственность беглых олигархов через суд

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Украина заплатила России $80 млн за февральский газ

Украина оплатила 80 млн долл. из 440 млн долл. за газ, импортированный из России и потребленный в феврале текущего года, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Мы платим за газ – уже заплатили порядка 80 млн за февраль. Всего надо заплатить 440 млн. Собираем средства и платим», - сказал Продан.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что скидка на газ и кредит в 15 млрд долл. выдается Украине с целью "помочь украинскому братскому народу".

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4 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине.

25 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выплатила российскому газовому монополисту «Газпрому» 1,68 млрд долл. из общего долга за потребленный газ в 3,3 млрд долл., сформированного в 2013 году и частично в 2014 году.

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Украина в этом году закупит около 27-30 млрд кубов российского газа

Украина планирует закупить у Российской Федерации порядка 27-30 млрд кубометров газа в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Закупим порядка 27-30 млрд кубометров», – сказал Продан.

При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли Украина платить штраф за недобор газа, Продан сказал: «Нет».

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Украина, которая 17 декабря 2013 года получила от своего главного поставщика природного газа - российской компании «Газпром» снижение его цены на треть, до 268,5 долл. за 1 тысячу кубометров, с 1 января 2014 года не осуществляет закупки газа на рынках Европы. При этом общий импорт природного газа по итогам 2013 года с территории стран ЕС составил 1,977 млрд куб. м.

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Польша предлагает Евросоюзу совместно закупать газ в России

Европейский Союз может уменьшить энергетическую зависимость от России благодаря системе общих закупок газа.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом глава польского правительства Дональд Туск сказал сегодня в эфире Польского радио.

"Чтобы Европа создала систему общих закупок газа, не когда каждая страна отдельно договаривается о поставках и Россия может это "разыгрывать", а ЕС покупает газ, который потом распределяет между государствами-членами в зависимости от их потребностей. Тогда никто, в том числе Россия, не сможет легкомысленно относиться к такому крупному клиенту, который покупает такое огромное количество газа", - сказал Туск.

Он назвал это одной из возможных мер, которые позволят уменьшить энергетическую зависимость от России и о чем стоит говорить с Германией и другими государствами Евросоюза.

По словам Туска, польский опыт диверсификации поставок энергоносителей подтверждает, что можно эффективно уменьшить зависимость от России. "Диверсификация возможностей газа и нефти привела к тому, что мы не должны поддаваться ни на один политический шантаж", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе Туск заявил, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель планирует, среди прочего, обсудить вопрос зависимости ФРГ и в целом ЕС от поставок энергоносителей из России. По его словам, эта тема стала еще актуальнее в связи с последними событиями в Украине.

Евросоюз ежегодно потребляет около 485 млрд кубометров газа, и около трети из этого объема покупает в России.

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Первый миллиард евро от ЕС Украина сможет получить уже 19 марта

Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что 1 млрд евро в добавление к 600 млн евро, которые уже были выделены Украине раньше, будет доступен Киеву с 19 марта этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил на слушаниях в Европейском парламенте на тему: "Вторжение России в Украину".

"На будущей неделе, с 19 марта, мы предлагаем макрофинансовую помощь в 1 млрд евро. Этот объем доведет нашу макрофинансовую помощь Украине к общей цифре в 1,6 млрд евро", - сказал Баррозу.

"И это очень конкретная демонстрация нашей солидарности и помощи украинскому народу для преодоления краткосрочных экономических проблем", - прибавил Президент Еврокомиссии.

Ранее ЕС уже выделил Украине 610 млн евро как макрофинансовую помощь, но предоставил дополнительно еще 1 млрд евро, которые будут доступны Киеву как только будет заключено соглашение о возобновлении финансирования со стороны МВФ.

Общий пакет помощи ЕС Украине составляет 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд - макроэкономическая помощь в виде кредитов (доступна с 19 марта), 1,4 млрд евро - помощь в виде грантов (рассчитана на длительную перспективу), 5 млрд евро выделит Европейский банк реконструкции и развития и 3 млрд евро пообещал выделить Украине Европейский инвестиционный банк.

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Украина выплатила 2,18 млрд грн по облигациям внутреннего госзайма

Министерство финансов Украины осуществило выплату по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа на сумму 2,184 млрд грн, сообщается на сайте Минфина.

“Министерство финансов Украины 12 марта 2014 года вовремя и в полном размере осуществило выплату по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа. Общая сумма платежа составила 2 183 953 052,00 грн”, - говорится в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

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Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Нацбанк не будет вводить ограничения по банковским операциям в Крыму

Национальный банк Украины не планирует вводить никаких отдельных ограничений по банковским операциям в Крыму, отличных от уже установленных для всех банков Украины, сообщил сегодня журналистам глава НБУ Степан Кубив в Кабинете министров Украины.

«Все программные решения, которые приняло правительство по социальной политике и Пенсионному фонду, они все выполняются. Есть небольшие риски по обеспечению наличностью. На сегодняшний день мы ограничения не приемлем, потому что крымчане такие же граждане Украины, как и мы все», - сказал Кубив, отвечая на вопрос о вероятности введения ограничений по банковским операциям в Крыму.

При этом Кубив сообщил, что завтра, 13 марта, Нацбанк планирует рассмотреть вопрос функционирования региональных банков, в том числе банков Крыма.

Как сообщал УНИАН, в начале марта в Крыму банки были вынуждены приостановить работу из-за обострения обстановки на полуострове. Однако 3 марта банки возобновили работу. В то же время на текущий момент в Крыму на фоне новой волны эскалации конфликта опять наблюдаются сложности в работе банков, обусловленные ажиотажем клиентов, желающих обналичить свои вклады.

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Курс гривни по итогам года ожидается на уровне 10 грн/долл.

Министерство финансов Украины не ждет роста экономики страны в 2014 году и прогнозирует курс национальной валюты на уровне 10 грн за доллар, сообщил на брифинге в Киеве министр финансов Александр Шлапак.

Министр напомнил, что доходная часть госбюджета сформирована на нереальной макроэкономической базе.

«Что касается макропоказателей, то у нас свои расчеты, у Минэкономразвития - свои. Но уже очевидно - никакого макроэкономического роста в этом году мы не получим», - сказал он.

По словам Шлапака, предлагаемое сворачивание бюджета приведет к падению внутреннего спроса, в то время как рост внешнего спроса не ожидается, а возможны проблемы с одним из главных торговых партнеров - с Россией.

В то же время, министр подчеркнул, что изменения к бюджету, которые будут приняты, могут «заработать» во втором полугодии. «Это даст эффект только в конце года и в начале года следующего», - добавил Шлапак.

Министр также сообщил, что по итогам 2014 года ожидается рост инфляции выше заложенных в государственном бюджете 8%.

«Средний обменный курс будет держаться на уровне, на котором он сейчас, около 10 грн за доллар. Мы исходим из того, что с ростом курса и из-за необходимости повышения цен на газ и тарифов на тепло, а мы будем это делать, скорее всего, мы получим более высокую инфляцию, чем те 8 %, запланированные в бюджете», - пояснил он.

Шлапак также сказал, что в 2014 году не планируется реструктурировать государственный долг Украины. Он подчеркнул, что государство загнало себя в долговую яму, выход из которой будет достаточно сложным, но в то же время Украина намерена и далее обслуживать свои долги.

«Вопрос реструктуризации не может сейчас рассматриваться, потому что любая постановка вопроса о реструктуризации приведет к нервотрепке на рынках. Мы платим и будем платить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, рост ВВП Украины в 2013 году по отношению к 2012 году составил 0%, годовой показатель инфляции (декабрь 2013 г. к декабрю 2012 года) составил 0,5%.

Госбюджет на 2014 год, утвержденный 19 января текущего года, предполагает рост ВВП на 3% и годовую инфляцию на уровне 8,3%.

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Подписание соглашения о едином авиапространстве с ЕС перенесли – Мининфраструктуры

Соглашение между Украиной и странами Евросоюза о едином авиационном пространстве будет подписано не 14 марта, а позже, сразу после завершения процесса согласований со стороны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня Европейская комиссия отмечает невозможность подписания Соглашения о едином авиационном пространстве 14 марта 2014 года. Такое решение принято из-за незавершения стороной Евросоюза процесса внутреннего согласования редакции определения «территория» в контексте вопроса Гибралтара", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас принимаются меры для ускорения этого процесса и сразу после его завершения Украине будут предложены возможные сроки подписания Соглашения о едином авиапространстве с ЕС.

В Министерстве инфраструктуры напомнили, что присоединение Украины к единому авиационному пространству с ЕС является важным шагом в развитии авиационной отрасли страны. Либерализация воздушного пространства прежде всего позволит привлечь в Украину новые авиакомпании, а затем усилить конкуренцию на рынке, что сделает авиационные перевозки значительно доступнее.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Госавиаслужбе заявили, что Украина намерена 14 марта на заседании совета министров Евросоюза подписать соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС, которое было парафировано в конце ноября 2013 года.

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве начались в декабре 2007 года. Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.

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В Минфине рассказали о доходах госбюджета за январь-февраль

Доходы государственного бюджета по итогам января-февраля не превышают 90% плана, но и этот показать достигнут за счет использования доходов Национального банка, сообщил на брифинге в Министерстве финансов министр Александр Шлапак.

«Ситуация очень сложная. За январь-февраль мы получили порядка 90% доходной части бюджета, которую собирались получить – порядка 52,2 млрд. Скажу откровенно – красивой эта цифра выглядит только потому, что мы значительную сумму взяли из доходов Нацбанка», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что страна уже 20 месяцев к ряду переживает стагнацию и потому попросту негде брать дополнительные платежи по налогам. «По отечественному НДС у нас недобор 1,3 млрд грн, в первую очередь, потому что индекс промпродукциии оставил 95%. Импортный НДС – недобрали 7 млрд грн. Недобрали, потому что на 14,7% упал экспортно-импортный оборот. У нас есть проблема с переплатой налогов. Это более 15 млрд грн – нам с этим тоже надо что-то делать», - отметил Шлапак.

Он подчеркнул, что существенной проблемой остается невозмещение налога на добавленную стоимость. «Наше Министерство доходов и сборов, решение о ликвидации которого уже принято правительством, информирует нас пока, что активный остаток невозмещенного НДС – того, что можно было бы возместить, но ресурса для этого нет, составляет порядка 9 млрд грн. А есть еще пассивный остаток, который оспаривается в судах. Там тоже примерно такая же сумма», - сообщил глава Минфина.

Таким образом, обратил внимание министр, доходная часть бюджета сформирована на нереальной экономической базе. «И это одна из причин, которая заставляет нас сегодня пересматривать бюджет. Нам придется идти в парламент и убеждать парламентариев в том, что все, что они приняли 16 января текущего года надо забыть и фактически по новой сформировать бюджет и предложить совсем иную макроэкономическую базу, другой бюджет», - подчеркнул министр.

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Ранее он отметил, что Министерство финансов Украины не ждет роста экономики страны в 2014 году и прогнозирует курс национальной валюты на уровне 10 грн за доллар. Кроме того, инфляция по итогам 2014 года составит больше 8% - на фоне роста тарифов и курса национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял о возможности секвестра бюджета и сокращения доходной части в объеме 65-80 млрд грн. По словам премьера, проект бюджета на 2014 год формировался на нереальных показателях, и потому пересмотр общей макроэкономической картины также станет одним из вопросов для переговоров с Международным валютным фондом.

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Минфин предлагает забирать собственность беглых олигархов через суд

Министерство финансов Украины предлагает забирать собственность олигархов-беглецов в судебном порядке, и надеется, что вырученные средства будут использованы на благо государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Александр Шлапак сегодня в ходе круглого стола в Киеве.

«Я бы предложил в судебном порядке забирать эту собственность. На сегодня у нас есть все основания, чтобы говорить о таких судах в отношении так называемых олигархов-беглецов. А после мы будем говорить, что можно делать с этими активами», - сказал Шлапак.

Министр отметил, что в настоящее время все органы, которым положено, в том числе Государственная служба финансового мониторинга Украины в составе Минфина и прокуратура, активно работают над получением необходимой информации для решения этой проблемы.

«Нам пообещал поддержку Всемирный банк. Уже прислали группу ФБР США, которая имеет значительно больший опыт того, как такие активы «ловить». Надеюсь, мы это сделаем и используем вырученные средства в пользу госбюджета», - добавил Шлапак.

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Как сообщал УНИАН, США направили в Киев межведомственную группу экспертов, которая будет работать с украинскими партнерами для идентификации активов, которые могли быть похищены режимом бывшего президента Виктора Януковича.

В начале марта Министерство внутренних дел Украины разместило на своем официальном сайте объявление о розыске экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным МВД, в настоящее время не установлено местонахождение еще ряда чиновников, занимавших руководящие посты в министерствах и ведомствах.