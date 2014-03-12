Анонс на 13 марта

* Состоится публичное представление "Информации об исполнении бюджета по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере регулирования энергетики "2013". Обнародование информации состоится на заседании НКРЭ в форме открытого слушания.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "5 шагов для ликвидации коррупции в Украине. Предложения бизнеса", во время которой Федерация работодателей Украины презентует 5 основных шагов, которые предлагает бизнес, для ликвидации коррупции в Украине. В ходе пресс-конференции также будут представлены основные законодательные антикоррупционные инициативы от бизнеса, которые помогут ликвидировать и предотвратить в будущем возникновение коррупционных схем в Украине. Участники: Дмитрий Олейник, заместитель председателя Федерации работодателей Украины, Александр Соколовский, президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности "Укрлегпром", Олег Боярин, председатель Федерации работодателей автомобильной отрасли, Андрей Антонюк, председатель Федерации работодателей Киева, Леонид Рубаненко, президент Союза налоговых консультантов Украины. По оценкам Федерации работодателей Украины, в прошлом году чиновники получили более 160 миллиардов гривен взяток по коррупционным каналам в сфере госзакупок, органов налоговой, таможенной службы, судебной системы, госмонополий, при экспорте зерна, регистрации аренды земельных участков. По оценкам ФРУ , в 2010-2013 годах объем коррупции в экономике Украины превысил 500 миллиардов гривен ( ул.Крещатик , 4 , конференц - зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 251-70-65, (098) 944-44-22.

* Пресс-конференция Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) и Независимой Ассоциации Банков Украины (НАБУ), посвященная презентации проекта “Исследование прозрачности банков Украины”. Участники: Станислав Дубко, ген.директор “Украинского кредитно-рейтингового агентства”; Сергей Мамедов, исполнительный директор Независимой Ассоциации Банков Украины, председатель правления АБ "Укргазбанк"; Виктор Стеценко, заместитель руководителя Программы USAID "Развитие финансового сектора”.

* Представление нового руководства налоговой службы.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Репарация незаконно отобранных предприятий, восстановление их деятельности, создание рабочих мест и генерация поступлений в бюджет». Участники: совладелец компании «Nemiroff», основатель Яков Грибов; заместитель уполномоченного КМУ Ярослав Гончар, координатор по внешним связям Антикоррупционным Комитетом Украины Владимир Кочетков (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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