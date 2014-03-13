ТОП-10 (14 марта)

Кабмин обещает подготовить "реалистичный" бюджет за две недели

Глава МВФ заявляет, что фонд заинтересован в помощи Украине

В Минфине решили, что за год смогут продать госимущества на 20 млрд гривень

В Крыму хотят отдать добычу нефти и газа Газпрому

«Клуб богатых стран» решил не пускать к себе Россию

Налоговая готовит амнистию капитала

Шлапак: долг по возмещению НДС составляет 17 млрд гривен

Украина уберет посредников из договоров по добыче газа с американскими компаниями

Минэнергоугля сменило руководство «Укрэнерго»

На банк, который почти купил Фирташ, нашелся новый покупатель

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Кабмин обещает подготовить "реалистичный" бюджет за две недели

Министерство экономического развития намерено в ближайшие две недели подготовить проект изменений в государственный бюджет Украины в части сокращения его доходной и расходной части, сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

“Бюджет нереалистичен, смысла жить на третьем месяце с нереалистичным бюджетом нет, очевидно, готовится его пересмотр”, - сказал министр. - “Речь идет о том, как сделать его (бюджет – УНИАН) реалистичным. Это вопрос дней, максимум одной-двух недель”.

По мнению министра, в новой версии госбюджета нужно уменьшить расходы, а государственные программы и социальные гарантии конкретизировать.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк с трибуны парламента заявлял, что все макроэкономические показатели, все доходы государственного бюджета, которые формировались правительством Януковича и Азарова, не просто не соответствуют действительности, а являются дутыми и невыполнимыми. Ранее Яценюк заявлял о том, что сокращение доходной части бюджета может составить до 65-80 млрд грн с одновременным снижением дефицита вдвое.

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Глава МВФ заявляет, что фонд заинтересован в помощи Украине

МВФ заинтересован в помощи Украине "на пути к экономической стабильности и процветанию", говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, распространенного по итогам встречи с украинским премьером Арсением Яценюком, сообщает ТСН.

"Мы заинтересованы в том, чтобы помочь Украине на пути к экономической стабильности и процветанию. В этой связи МВФ будет продолжать консультации со своими членами и другими международными финансовыми институтами о том, как наилучшим образом оказать помощь народу Украины", - сказала директор-распорядитель МВФ.

Лагард также отметила, что в ходе встречи с Яценюком состоялась "продуктивная дискуссия в отношении мер, необходимых, чтобы поставить Украину на путь рационального экономического управления и устойчивого роста, одновременно защищая уязвимые слои населения".

Кроме того, по словам директора МВФ, обсуждался и прогресс, достигнутый в рамках миссии в Киеве.

"После завершения независимой оценки экономической ситуации в Украине миссия предоставит рекомендации руководству МВФ, которое сообщит Исполнительному Совету о ходе последующих действий", - добавила Лагард.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ начала работу в Киеве 4 марта. Соглашение о работе специалистов Фонда было достигнуто в конце февраля, когда правительство Украины обратилось к МВФ с предложением возобновить диалог.

Как отмечал министр финансов Украины Александр Шлапак, предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет. Причем, при удачном ходе переговорного процесса, первый транш средств Украина могла бы получить уже в начале апреля.

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В Минфине решили, что за год смогут продать госимущества на 20 млрд гривень

Выполнение плана поступлений от приватизации в объеме 19,4 млрд грн возможно, но для этого придется вносить изменения в законодательство относительно объектов, запрещенных к приватизации.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе круглого стола в Киеве.

«Сложно сейчас говорить о приватизации, поскольку для получения результатов приватизационный процесс должен быть запущен уже сейчас. 19,4 млрд грн можно собрать, я убежден, но для этого наверняка придется вносить изменения в законодательство относительно объектов, запрещенных к приватизации», - сказал Шлапак.

Прежде всего, подчеркнул министр, необходимо отказаться от практики приватизации прошлых лет, когда покупатель был известен заранее, нужны открытые конкурсы.

«Я очень надеюсь, что после принятия бюджета и после того, как нам удастся договориться с нашими кредиторами, можно будет предлагать какие-то серьезные объекты для продажи», - добавил он.

Министр напомнил, что правительство поручило всем исполнительным органам власти, в том числе и Минфину, оценить имеющиеся оздоровительные учреждения и передать их на реализацию в Фонд госимущества.

«Продажа будет проводиться по процедурам фонда. Все суммы очень ориентировочные, поскольку оценки никто не проводил. Например, у министерства есть два дома отдыха. Мы их сейчас опишем и все документы передадим в фонд, специалисты которого оценят, что это может стоить и каким образом это можно продать», - пояснил Шлапак.

Министр отметил, что прежде всего продажа таких объектов избавит госбюджет от расходов на их содержание, а также такая реализация позволит привлечь средства в госбюджет.

Как сообщал УНИАН, Закон «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» устанавливает доходы госбюджета на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн, доходы от приватизации запланированы на уровне 19,4 млрд грн.

Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, показатели госбюджета не являются реалистичными и правительство в ближайшее время намерено провести секвестр госбюджета, сократив его дефицит в два раза.

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В Крыму хотят отдать добычу нефти и газа Газпрому

Нефть и газ в Крыму должны добывать российские компании, в том числе "Газпром".

Об этом сказал в интервью РИА Новости спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов.

"Нужно чтобы добычей нефти и газа занималась Россия, "Газпром". Это не наша тема", - сказал он.

Также Константинов рассказал, как власти Крыма рассчитывают решить вопрос ресурсозависимости от Украины.

"Если говорить об энергетике, мы сможем полностью перейти на российские сети максимум через два года - это первая стадия. Очень большой комплекс проблем будет решен после строительства транспортного перехода через Керченский пролив - это займет четыре года. Крым получит резервный источник воды, электроэнергии, коридор для железнодорожного и автомобильного транспорта", - заявил он.

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«Клуб богатых стран» решил не пускать к себе Россию

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостанавливает процесс вступления России в организацию, передает "Прайм" со ссылкой на сообщение ОЭСР.

По просьбе членов организации ее генеральный секретарь проинформировал об этом Россию. "Страны-члены ОЭСР также решили, что организация должна положительно откликнуться на просьбу Украины, направленную на дальнейшее укрепление сотрудничества между ОЭСР и Украиной", - говорится в релизе.

Совет ОЭСР в мае 2007 года принял решение о приглашении России к началу переговоров о вступлении в организацию. В ноябре того же года была утверждена дорожная карта переговоров с Россией. Власти РФ проводили работу по приведению российского законодательства в соответствие с нормами ОЭСР.

Отношения России и Запада обострились из-за расхождений по ситуации на Украине, где 22 февраля произошла смена власти. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию, возложила исполнение обязанностей главы государства на спикера Александра Турчинова и назначила выборы на 25 мая. Москва сомневается в легитимности решений Верховной рады. Крым не признал действующую сейчас в Киеве власть и 16 марта проведет референдум по вопросу о вхождении в состав России.

Глава Евросовета Херман ван Ромпей не исключал введения ряда санкций ЕС против России, таких как запрет на выдачу виз, заморозка активов и отмена саммита Россия-ЕС. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что страны ЕС уже 17 марта могут обсудить санкции против России, если официальная Москва не поменяет своей позиции по ситуации на Украине. Однако некоторые европейские чиновники и предприниматели считают санкции в отношении РФ нежелательными.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила действия РФ в отношении Украины и призвала Белый дом исключить Россию из "большой восьмерки", а также ввести визовые и экономические санкции.

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Налоговая готовит амнистию капитала

Руководитель Министерства доходов и сборов Украины, который курирует ликвидацию министерства и создание Государственных налоговой и таможенной служб Игорь Билоус заявил о намерении налоговой провести амнистию капитала уже в этом году. Об этом он сказал на брифинге в четверг.

"В планах - амнистия капитала. Сначала амнистия капитала, всем сказали “hello”. Время закончилось, “кто не спрятался, я не виноват”", - заявил Билоус.

Билоус также сообщил, что амнистия капитала может быть проведена уже в этом году.

“Если стабилизируем ситуацию, возможно, в этом году”, - сказал он.

Также руководитель налоговой сообщил, что следующий шагом в работе ведомства станет введение системы непрямого налогообложения, при которой несоответствия доходов и расходов будут расследоваться налоговой милицией. По его словам, это позволит вывести из тени те капиталы, которые не были легализованы добровольно.

“Что касается общеобязательного налогообложения. Эта инициатива неплохая. После амнистии капитала мы запустим непрямые методы налогообложения. Человек, который зарабатывает 20 тыс. грн, наверное, не может ездить на супер-дорогой машине. Он где-то ее взял. Так работают во всех цивилизованных странах”, - сказал руководитель налоговой.

Также Билоус отметил, что в планах службы уменьшить количество налогов, однако, вместе с тем, провести расширение базы налогообложения.

“Есть в планах сокращение количества налогов. Но также есть в планах расширение базы налогообложения”, - сказал Билоус.

Руководитель налоговой также подчеркнул, что перед ведомством стоит первоочередная задача провести стабилизацию налоговых поступлений.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, министр финансов Александр Шлапак представил коллективу Министерства доходов и сборов Украины, пребывающему в стадии ликвидации, новых кураторов налоговой и таможенной служб Игоря Билоуса и Виталия Науменко, а также куратора службы финансовых расследований Владимира Хоменко.

3 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Миндоходов, подчинив образованные на базе министерства государственные налоговую и таможенную службы Министерству финансов Украины. Решение о ликвидации министерства проговаривалось до назначения новых министров по предложению народного депутата Украины Сергея Мищенко.

Министерство доходов и сборов Украины было создано по Указу Президента Украины Виктора Януковича в декабре 2012 года. В состав Миндоходов вошли Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, а также налоговая милиция. Кроме того, Миндоходов была передана функция администрирования единого социального взноса, которую вплоть до октября 2013 году выполняли органы Пенсионного фонда Украины.

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Шлапак: долг по возмещению НДС составляет 17 млрд гривен

Долг государства перед налогоплательщиками по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) составляет около 17 млрд грн, а переплата налога на прибыль предприятий – 19 млрд грн, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак во время представления новых руководителей налоговой и таможенной служб Украины.

"Большая проблема в том, что у нас есть переплата по разным налогам. Переплата налога на прибыль составляет порядка 19 млрд грн. Что мы будем с этим делать? Согласно последней статистике, около 17 млрд сегодня не возмещено", - сказал Шлапак.

По словам министра, информация о том, что НДС за февраль 2014 года не возмещался, правдива. Вместе с тем, Шлапак уверил, что государство продолжит возмещение НДС после пересмотра списка претендентов на возмещение.

“Мы в течение последнего месяца не возмещали НДС. … Потому что, по нашей информации, в этом списке на 3,5 млрд грн слишком много тех, которым не то, что не надо возмещать, а нужно немедленно привлекать к уголовной ответственности. Поэтому я настаиваю на том, чтобы этот список был пересмотрен. Из него должны быть немедленно исключены все те, кто работал с конвертационными площадками, и после этого, как можно скорее, вернуть этот список в Госказначейство и Министерство финансов. Возмещать НДС мы будем обязательно", - подчеркнул он.

Также Шлапак отметил, что на сегодняшний день существует проблема выполнения графика уплаты налоговых платежей и сборов.

"То, что мы имеем на сегодняшний день: 65% мы не можем собрать по налогам, а по таможенным пошлинам мы не можем собрать более 50%. Это ненормальная ситуация. У нас товарооборот упал на 14,7%, но не на 50%. У нас серьезно просела экономика - на 9%, но не на 35%. А по единому социальному взносу собрано 75%, но у нас не упали зарплаты на 25%. Тут, как говорил Жванецкий, "что-то не так с консерваторией", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в целом по стране объем возмещения по налогу на добавленную стоимость предпринимателям Украины вырос на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Объем выплат по итогам 2013 года превысил объем заявок на 3,5 млрд грн. В 2012 году объем возмещений составлял 46 млрд грн при заявке в 43,3 млрд грн.

Ранее народный депутат от партии “УДАР” Виктор Пинзеник предложил Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и сделать публичным процесс возмещения НДС посредством ежемесячной публикации перечня компаний, получающих бюджетное возмещение.

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Украина уберет посредников из договоров по добыче газа с американскими компаниями

Министерство энергетики и угольной промышленности намерено убрать «непрозрачных» украинских посредников в договорах по добыче природного газа с американскими нефтегазовыми компаниями.

Соответствующее распоряжение содержится в приказе министерства от 11 марта.

Согласно документу, министерство поручает профильным департаментам и НАК «Нафтогаз Украины» до 14 марта 2014 года совместно с иностранными партнерами проработать условия договоров о разделе продукции, обеспечив изъятие из украинской стороны непрозрачных участников.

Также поручено проанализировать выполнение заключенных в 2010-2014 гг. договоров о совместной деятельности и по результатам подготовить предложения по повышению эффективности такого сотрудничества.

Справка УНИАН. 24 января 2013 года подписано соглашение между компанией Shell и ООО «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

ООО «Надра Юзовская» создано государственной НАК «Надра Украины» (90%) и малоизвестной компанией «СПК-Геосервис» (10%).

5 ноября 2013 года было подписано соглашение между американской нефтегазовой компанией Chevron и ООО «Надра Олесская», которая также частично принадлежит госпредприятию «Надра Украины».

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27 ноября 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции (СРП) с итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) по добыче углеводородов на шельфе Черного моря. Согласно сообщению компании Eni, ее участие в проекте составляет 50%, участие французской EDF — 5%, ООО «Воды Украины» - 35%, а также госкомпания «Черноморнефтегаз» - 10%.

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Минэнергоугля сменило руководство «Укрэнерго»

Министерство энергетики и угольной промышленности назначило исполняющим обязанности директора Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Константина Ущаповского, говорится в сообщении компании.

Также в сообщении отмечается, что приказом Минэнергоугля от 11 марта Петр Омельяновский был уволен с должности директора «Укрэнерго».

Кроме этого, приказом министерства от 5 марта был уволен с должности заместителя директора по капитальному строительству и закупкам Алексей Киндеев. На эту должность пока никого не назначили.

Справка УНИАН. Константин Ущаповский до своего назначения с 2010 года занимал должность заместителя директора — главного диспетчера «Укрэнерго».

НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередачи Украины.

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На банк, который почти купил Фирташ, нашелся новый покупатель

Банк «Национальный кредит» выразил готовность возобновить переговоры с итальянской группой Intesa Sanpaolo, владеющей «Правэкс-Банком», о покупке ее украинского актива, сообщила УНИАН пресс-служба банка «Национальный кредит».

Банк сообщает, ссылаясь на главу набсовета Андрея Онистрата, что переговоры могут быть возобновлены уже в ближайшее время. «Мы уже готовим обновленное предложение для Intesa Sanpaolo. Не секрет, что прежде мы вели переговоры с итальянской группой и проявляли заинтересованность в «Правэкс-Банке». Однако в финальной части переговоров предложение GroupDF оказалось более выгодным для итальянских акционеров. Полагаю, в свете последних событий, а также учитывая, что сделка между Intesa Sanpaolo и GroupDF не была закрыта, наше предложение будет актуальным», - сказал Онистрат.

Также банкир предположил, что предложение может быть пересмотрено в сторону снижения, учитывая существующую конъюнктуру рынка. «Думаю, речь может идти о дисконте 20-30% от нашего прежнего предложения», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в конце января группа компаний Group DF, объединяющая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского «Правэкс-Банка», но информация о завершении сделки не сообщалась.

По данным СМИ, правоохранительные органы Австрии по запросу ФБР США задержали в Вене украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Министерство иностранных дел Украины подтвердило факт задержания бизнесмена.

Group DF также подтверждает информацию, что собственник группы Дмитрий Фирташ был задержан в Вене. По информации группы, действия правоохранительных органов Австрии не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, и группа предполагает, что данный инцидент является недоразумением и будет разрешен в самое ближайшее время.

«Банк Национальный кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на официальном сайте банка, его владельцами являются Андрей Онистрат (53,2128% акций), а также другие юридические и физические лица (30,0128% и 16,7744% акций банка соответственно).

УНИАН



