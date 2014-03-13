Анонс на 14 марта

* Состоится бизнес-завтрак министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайки с членами Американско-Украинского делового совета (USUBC) для обсуждения актуальных проблем аграрного бизнеса и определение дальнейших путей сотрудничества для их решения. Модератор - президент USUBC Морган Уильямс.

* Пресс-конференция Главы Государственного агентства водных ресурсов Украины Василия Сташука на тему: «Меры Госводагентства Украины относительно обеспечения водными ресурсами сфер экономики и населения Украины в 2014 году».

* Состоится заседание Совета Аграрного союза Украины. Вопросы: О ситуации в агропромышленном комплексе Украины. О ходе подготовки к Съезду Аграрного союза Украины. О ходе подготовки к III Всеукраинскому аграрному форуму. Вопросы финансового обеспечения уставной деятельности Аграрного союза Украины.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Официальная позиция бизнес-объединений южных регионов Украины: какие реальные реформы могут объединить страну?». Речь пойдет о первоочередных конкретных мерах по изменению принципов регулирования бизнес-среды, которые готовы предложить представители бизнес-объединений южных регионов Украины. Каковы причины сепаратистских настроений в украинской бизнес-среде? Какие первоочередные реформы необходимо провести в ближайшее время, чтобы восстановить доверие бизнеса к власти? Реальные предложения предпринимателей для стабилизации финансово-экономической ситуации в стране? Участники: Валерий Ветров, координатор региональных экспертных групп общественного совета при Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства; Юрий Папировый, председатель Всеукраинской общественной организации «Общественный комитет транспортной безопасности»; Елена Прудникова, председатель общественной организации «Николаевская областная фармацевтическая ассоциация «ФармРада» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 0506514011. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится учредительное собрание институтов гражданского общества по избранию нового состава Общественного совета при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

* Состоится брифинг министра инфраструктуры Максима Бурбака на тему: «Первоочередные задачи Министерства инфраструктуры. Мероприятия по стабилизации транспортной отрасли Украины».

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