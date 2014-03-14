ТОП-10 (14 марта)

В МВФ рассказали, когда подпишут новую программу сотрудничества с Украиной

Доллар поднялся до 10 гривень

В Нацбанке рассказали, на сколько сократились депозиты

«Газпром» не будет переводить Украину на предоплату – боится сорвать транзит в Европу

Украина принимает "семилетку" и хочет увеличить ВВП почти втрое

Правительство обещает не продавать ГТС

«Нафтогаз» закончил год с убытком в 12,5 млрд гривень

В банках «Форум» и «Меркурий» ввели временные администрации

НБУ успокаивает крымчан, что банки региона обеспечены наличной гривней

Яценюк уговорил США дать Украине еще $600 млн

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В МВФ рассказали, когда подпишут новую программу сотрудничества с Украиной

Решение о внедрении новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом, как основным кредитором страны, может быть принято в сжатые сроки, и ключевым для Фонда станет не политическая стабильность в стране, а желание правительства реализовывать план реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

«Пока у нас нет четкого временного ориентира, когда может быть подписана новая программа сотрудничества с Украиной, - сказал Райс. – Сейчас в Киеве работает оценочная миссия, которая по итогам своей работы представит оценку экономической ситуации в стране и рекомендации того, что можно сделать. На основе этой оценки руководство Фонда примет окончательное решение. Ответ может быть очень быстрым, хотя, повторюсь, многое зависит от представленных оценок».

При этом Райс не назвал потенциально возможного объема финансирования, отметив лишь, что в условиях проводимой сейчас реформы квот в самом МВФ, квота Украины наверняка вырастет.

«После реформы квот в МВФ, украинская квота вырастет, что одновременно обеспечит стране доступ к более широкому финансовому пакету», - отметил представитель Фонда.

Он также обратил внимание, что вероятность получить средства достаточно высока. Райс напомнил, что встречи специалистов Фонда с правительством Украины в Киеве, а также переговоры премьер-министра Украины Арсения Яценюка с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард были «очень конструктивными.

«Я хочу напомнить заявления Кристин Лагард и Резы Могадама (директора Европейского департамента МВФ - УНИАН). Они были весьма польщены желанием украинского правительства проводить реформы и делать это прозрачно», - сказал представитель Фонда.

По его словам, именно стремление правительства реализовывать реформы является ключевым фактором для принятия положительного решения по предоставлению ресурсов. Так, отвечая на вопрос о том, повлияет ли фактор политической нестабильности в Украине на предоставление ей средств, Райс ответил: «Что важно МВФ? Вклад правительства и способность правительства проводить политику реформ, контролировать и внедрять реформы. Это справедливо для всех стран? и для Украины в том числе. Важен подход к реформам и способность их внедрять».

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам переговоров с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявила, что МВФ готов помогать Украине, продолжит консультации со своими участниками и международными организациями, а также подготовит рекомендации относительно последующих шагов. В свою очередь правительство Украины и миссия Международного валютного фонда заявляли, что не будут затягивать переговоры о новой программе сотрудничества и завершат диалог как можно скорее, поскольку Украине срочно необходима финансовая помощь.

Как сообщал УНИАН, в правительстве предполагали, что новая программа кредитования экономики может быть рассчитана на 2,5 года, а объем кредитования может составить порядка 15 млрд долл. При этом первый транш кредитов Украина смогла бы получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, он мог бы составить 2-3 млрд долл.

Украина возобновила активный диалог с Международным валютным фондом в феврале 2014 года – с назначением нового состава правительства. В течение 2013 года в Украине работали две технические миссии МВФ, которые выполняли скорее оценочную функцию - решение о финансировании экономики Украины по итогам работы обеих миссий так и не было принято. В декабре 2013 года специалисты фонда отмечали, что макроэкономическая политика, проводимая на тот момент властями Украины, усиливала значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляла рецессию. По мнению экспертов МВФ, Украине требовалась фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок. Власти Украины должны были провести существенные реформы в энергетическом секторе, в первую очередь в сфере тарифного образования, а также предпринять ряд мер по построению делового климата.

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Доллар поднялся до 10 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 9,7000/10,0000.

По информации «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2646/0,2726.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – 13,4520/13,8710. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3869/71 (четверг - 1,3950/52).

В четверг, 13 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 9,7000/9,8500 грн/долл. с 9,8000/9,8700 грн/долл. на 12:00 торгов.

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В Нацбанке рассказали, на сколько сократились депозиты

Общий объем депозитов в национальной валюте в феврале снизился на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 5,8%, до 28,5 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, общий объем депозитов в национальной валюте в феврале уменьшился на 5,1% - до 392,0 млрд грн (с начала года - на 7,2%), в том числе физических лиц - на 7,6% (с начала года на 7,9%) - до 233,5 млрд грн, юридических лиц - на 1,1% (с начала года - на 6,1%) - до 158,6 млрд грн.

Одновременно, общий объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) снизился в феврале на 5,8% (с начала года - на 7,6%) - до 28,5 млрд долл., в том числе физических лиц - на 6,3% (с начала года на 7,8%) - до 21,2 млрд долл., юридических лиц - на 4,3% (с начала года - на 7,0%) - до 7,3 млрд долл.

Нацбанк подчеркивает, что динамика денежно-кредитного рынка в феврале 2014 года прочувствовала существенное негативное влияние общественно-политической напряженности.

Как сообщается, снижение ресурсной базы банков отразилось на их кредитной активности. В феврале остатки по кредитам в нацвалюте снизились на 1,6% (с начала года - на 1,8%) - до 586,0 млрд грн, в том числе юрлиц - на 2,2% (с начала года - на 2,5%) - до 463,1 млрд грн, физлиц - выросли на 0,8% (с начала года - на 0,9%) - до 122,9 млрд грн.

В иностранной валюте остатки по кредитам (в долларовом эквиваленте) выросли на 1,8% (с начала года - снизились на 0,1%) - до 38,5 млрд долл., в том числе физлиц - снизились на 1,7% ( с начала года - на 3,5%) - до 8,1 млрд долл., юрлиц - выросли на 2,8% (с начала года - на 0,8%) - до 30,4 млрд долл.

В феврале наблюдался рост стоимости депозитов. Так, средневзвешенная ставка по депозитам в нацвалюте выросла до 14,14% годовых с 11,67% в январе, в иностранной валюте - до 6,52% с 5,92%. Это соответствующим образом повлияло на повышение стоимости ресурсов и на других сегментах денежно-кредитного рынка. В частности, средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в нацвалюте, выросли до 20,44% с 15,12%, в инвалюте - до 9,06% с 8,59%. Средневзвешенная стоимость кредитов на межбанковском кредитном рынке в национальной валюте выросла до 15,53% с 7,49%.

Как сообщал УНИАН, по словам директора гендепартамента денежно-кредитной политики НБУ Елены Щербаковой, отток депозитов из банков с 27 января составил 9-10%, что незначительно для банковской системы. По ее словам, такое явление неприятно для банков и в настоящее время они стараются выполнять свои обязательства перед клиентами в полной мере, возвращая депозиты, а Нацбанк оказывает поддержку всем банкам без исключения.

Политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10-11 грн/долл. с 8 грн/долл. в декабре 2013 года.

Напомним, что Нацбанк с 28 февраля установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.

Глава Нацбанка Степан Кубив пообещал поддерживать банки, которые работают в законодательном поле, поскольку у регулятора есть достаточно инструментария для обеспечения выполнения обязательств перед клиентами банков. По словам главы НБУ, банковская система на сегодняшний день является здоровой, а вкладчики защищены Фондом гарантирования вкладов.

Объем депозитов в украинских банках в январе снизился на 2,3% - до 653,4 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 2,4%, в иностранной - на 2,1%.

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«Газпром» не будет переводить Украину на предоплату – боится сорвать транзит в Европу

В российском газовом концерне «Газпром» не хотят переводить Украину на предоплату, чтобы не сорвать транзит в Европу, но опасаются, что долг Украины за потребленный газ может сказаться на дивидендах и инвестиционной программе компании. Как передает телеканал «Россия 24», об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил в Германии.

"С начала года месяц от месяца долг все увеличивается и увеличивается. Да, на Украине глубокий политический кризис, но за газ платить надо. И мы сегодня видим, что наши действия по отношению к Украине являются абсолютно лояльными. У нас есть все права в соответствии с действующим контрактом перейти на предоплату за поставки российского газа на Украину. Но мы этого не делаем, и мы видим, что это является очень важным моментом для того, чтобы на Украине не случился экономический коллапс, чтобы не возникли риски для транзита российского газа в Европу", - заявил Миллер.

При этом он подчеркнул, что такая ситуация не может продолжаться бесконечно.

По словам Миллера, сейчас Европейский Союз, США, международные финансово-кредитные организации много говорят о финансовой помощи Украине. «Но надо также отметить, что уже в настоящее время Россия оказывает финансовую помощь Украине в объеме 5 млрд долл. И это кредит нашего российского правительства Украине в объеме 3 млрд долл. в конце прошлого года и недополучение "Газпромом" почти 2 млрд долл. за поставки газа - это фактически наш аванс украинский экономике, украинской промышленности", - сказал он.

"В связи с этим должно быть четкое понимание того, когда и в каких объемах будет предоставлена финансовая помощь Украине, для того чтобы Украина полностью рассчиталась за газовые долги, полностью оплачивала текущие поставки газа. Мы хотим, чтобы наши украинские партнеры были платежеспособными, мы не хотим газового кризиса", - заявил Миллер.

Он отметил, что неполучение оплаты за газ для "Газпрома" - это недофинансирование текущей инвестиционной программы компании, это недополучение доходов в бюджет, это также вопрос выплаты дивидендов акционерам компании. «Среди наших частных акционеров достаточно большое количество иностранных акционеров. Это также их доходы, это также их дивиденды. Нам нужна ясность в этом вопросе", - сказал глава "Газпрома".

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Как сообщал УНИАН, 7 марта «Газпром» заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» за российский газ составляет 1,89 млрд долл.

В тот же день глава компании Алексей Миллер намекнул на возможность прекращения поставок газа в Украину в случае неуплаты за поставленный газа.

Справка УНИАН. Страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе обвиняла Украину, которая якобы воровала газа. Украина опровергала все обвинения.

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19 января 2009 года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.

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Украина принимает "семилетку" и хочет увеличить ВВП почти втрое

Министерство экономического развития и торговли в рамках программы проведения реформ и преобразований в экономике Украины рассчитывает в ближайшие 7 лет увеличить ВВП страны в 2,7 раза, увеличив показатель доходов на душу населения до 10 тыс. долл. в год с нынешних 3,6 тыс. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета на брифинге в Киеве.

«Сейчас у нас ВВП – 3,6 (тыс. долл. - УНИАН) на душу населения. Это мало. Я говорил, что за 5 лет можем выйти на 10 (тыс. долл. - УНИАН). Экономисты считают, что это очень оптимистично, - сказал Шеремета. - Но есть два фактора: детенизация, а это почти половина экономики, и ревальвация… Если мы это сделаем, то за семь лет выйдем на этот уровень (10 тыс. долл. - УНИАН). То есть, фактически, речь идет о росте в 2,7 раза. И это не фантастика».

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Правительство обещает не продавать ГТС

Украинское правительство может продать крупнейшую в стране государственную компанию "Нафтогаз Украины", оставив в госсобственности украинскую газотранспортную систему.

Об этом сказал министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета в интервью польскому агентству РАР.

"Мы ведем дискуссии на тему реформирования "Нафтогаза", в том числе о возможности продажи этого предприятия. Мы не рассматриваем возможности продажи украинской газотранспортной системы, поскольку это запрещено действующим законодательством",- сказал он. Министр отметил, что украинское государство практически "исчерпало" свои возможности по приватизации госкомпаний.

"Не осталось очень много того, что можно приватизировать. У нас есть список компаний, которые (согласно законам) нельзя продавать, и мы предлагаем его сократить. Ми ведем дискуссии по этому поводу", - сказал Шеремета, отказавшись предоставить подробности.

Как сообщал УНИАН, 3 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания Европейской бизнес-ассоциации заявил, что Кабинет министров рассматривает возможность приватизации госпредприятий энергосектора на прозрачных аукционах.

По его словам, приватизация «Черноморнефтегаза» и других компаний, которые являются частью «Нафтогаза Украины», будет способствовать преодолению коррупции в энергосекторе.

Кроме того, премьер отметил, что НАК «Нафтогаз» на сегодняшний день является «грузом для бюджета и непрозрачным монстром».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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«Нафтогаз» закончил год с убытком в 12,5 млрд гривень

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличила чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн.

Об этом говорится в финансовом отчете энергохолдинга, составленном по международным стандартам.

Согласно документу, чистый доход компании по итогам 2013 года сократился до 74,610 млрд грн с 97,409 млрд грн в 2012 году.

Валовой убыток «Нафтогаза» за прошлый год увеличился по сравнению с 2012 годом до 674,775 млн грн с 424,784 млн грн.

«Нафтогаза» в 2013 году увеличил доход от транзита природного газа в страны Европейского Союза и СНГ до 23,94 млрд грн, что на 0,8% больше, чем за 2012 год, говорится в отчете компании.

Согласно отчету, в натуральном выражении компания за 2013 год увеличила транзит газа по сравнению с 2012 годом до 86,13 млрд куб. м с 84,26 млрд куб. м.

Также сообщается, что «Нафтогаз» за 2013 год реализовал 29,36 млрд куб. м газа на сумму 60,25 млрд грн, в то время как в 2012 году компания реализовала 41,93 млрд куб. м газа на сумму 76,79 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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В банках «Форум» и «Меркурий» ввели временные администрации

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 марта принял решение о введении временных администраций в банках «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, сообщается на сайте фонда.

Фонд назначил временным администратором банка «Форум» Наталью Соловьеву, банка «Меркурий» - Вадима Кононца.

По информации фонда, в период временной администрации вкладчики банков могут получить средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, с процентами на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

В то же время, фонд подчеркивает, что подача заявлений на выплату средств до и в период временной администрации законодательством не предусмотрена, и выплата средств будет осуществляться по спискам вкладчиков, который формирует уполномоченное лицо фонда.

Напомним, что 3 марта Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временные администрации в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», а 17 января – в банке «Даниэль».

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского. Банк в 2013 году получил 976,146 млн грн убытка, в то время как за 2012 год банк получил 4,284 млн грн прибыли.

Банк «Меркурий» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на сайте банка, основными его владельцами являются Любовь Литвиненко и Александр Олейник через компании «Газко Запад», «Газко Восток» и «ДБК» (35,5489% акций банка), а также другие физические и юридические лица, никто из которых не является владельцем существенной доли.

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НБУ успокаивает крымчан, что банки региона обеспечены наличной гривней

Учитывая сложившуюся ситуацию и необходимость обеспечения безопасности при перевозке ценностей, некоторые отделения банков в Крыму и Севастополе установили определенные лимиты на снятие наличных денег населением, однако в настоящее время банки региона обеспечены наличной гривней в достаточном количестве, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«В последние дни существовали определенные трудности с обеспечением наличными банковских отделений региона, что было связано с мерами безопасности по их перевозке в Крым… На сегодня Главное управление Национального банка Украины в АРК и банковские отделения в АРК и Севастополе обеспечены необходимым количеством наличной гривни», - говорится в сообщении.

При этом Нацбанк призывает граждан не поддаваться на информационные провокации относительно расчетов и любых ограничений на территории региона. Согласно действующему законодательству, единственным законным средством платежа на территории Украины является национальная валюта – гривня.

Также сообщается, что Нацбанк поручил своему управлению в регионе усилить мониторинг ситуации по банковской сети. Сейчас осуществляется постоянный контакт с руководителями банковских учреждений, работающих в регионе, и в случае необходимости в оперативном порядке проводятся совещания и принимаются соответствующие решения.

Нацбанк подчеркнул, что руководство регулятора и его Главного управления в АР Крым осуществляют усиленный мониторинг и контроль ситуации в банковских учреждениях региона.

Напомним, что 13 марта ряд СМИ опубликовали информацию о решении самопровозглашенного Совета министров АР Крым ограничить доступ населения к наличным средствам и депозитам на основании фотографии соответствующего документа в социальной сети Facebook.

Впоследствии нелегитимный председатель Совета министров Сергей Аксенов в своем обращении к крымчанам, обнародованном на официальной странице совета в сети Facebook, заявил, что не подписывал таких распоряжений.

В начале марта в Крыму банки были вынуждены приостановить работу из-за обострения обстановки на полуострове, однако 3 марта работа была возобновлена. На текущий момент в Крыму на фоне новой волны эскалации конфликта возобновились сложности в работе банков, обусловленные ажиотажем клиентов, желающих обналичить свои вклады.

Как сообщал УНИАН, решение о введении каких-либо ограничений по выдаче наличных средств в рамках действующего законодательства Украины может принимать исключительно Национальный банк и банки, а по временному ограничению на снятие вкладов - исключительно Национальный банк.

Национальный банк подтвердил, что банковские учреждения Крыма работают в обычном режиме и никаких дополнительных ограничений по реализации соответствующих прав граждан в этом регионе регулятор не вводил.

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Яценюк уговорил США дать Украине еще $600 млн

США могут увеличить пакет финансовой помощи Украине в размере 1 млрд долл. еще на 600 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк по завершении своего визита в США в комментарии журналистам в аэропорту «Борисполь».

“Президент США, Конгресс, Сенат, американский народ оказывают беспрецедентную помощь Украине, чтобы сохранить территориальную целостность и независимость государства. Правительство США совместно с Палатой представителей приняли решение о дополнительном выделении 1 млрд долл. США. И после моей встречи с президентом и спикером Бейнером не исключаем, что такой пакет может быть дополнительно увеличен еще на 600 млн долларов США”, - сказал Яценюк.

По его словам, сейчас ожидается процедура голосования в американском Конгрессе.

Как сообщал УНИАН, Палата представителей Конгресса США 6 марта подавляющим большинством голосов одобрила пакет помощи Украине. Согласно законопроекту, США предоставят Украине 1 миллиард долларов в виде гарантий по долговым обязательствам.

Пакет призван играть вспомогательную роль в отношении намного более обширной программы помощи, которую США лоббируют в Международном валютном фонде.

УНИАН