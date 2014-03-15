Анонс на 17 марта

Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, начальник Отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации. * Брифинг министра инфраструктуры Максима Бурбака о первочередных задачах министерства. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter