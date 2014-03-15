Анонс на 17 марта
14:59, 15 марта 2014Разное
0
Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, начальник Отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.
* Брифинг министра инфраструктуры Максима Бурбака о первочередных задачах министерства.
***
Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter