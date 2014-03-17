Главой Госкомтелерадио предлагают назначить президента УНИАН

Кабмин предлагает назначить главой Госкомтелерадио президента УНИАН Олега Наливайко.

Кабинет министров Украины предлагает назначить главой Государственного комитета телевидения и радиовещания председателя Национального союза журналистов Украины, президента информационного агентства УНИАН Олега Наливайко. Соответствующая инициатива содержится в проекте постановления, зарегистрированном в Верховной Раде 17 марта. «Назначить Наливайко Олега Игоревича председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины», - сказано в тексте постановления. Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Александра Курдиновича от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины». За данное решение проголосовали 238 из 271 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале. Постановлением предусмотрено освобождение Курдиновича от указанной должности по собственному желанию. Наливайко в 2009-2010 годах исполнял обязанности председателя Госкомтелерадио.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter