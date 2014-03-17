Главой Госкомтелерадио предлагают назначить президента УНИАН
Кабмин предлагает назначить главой Госкомтелерадио президента УНИАН Олега Наливайко.
Кабинет министров Украины предлагает назначить главой Государственного комитета телевидения и радиовещания председателя Национального союза журналистов Украины, президента информационного агентства УНИАН Олега Наливайко.
Соответствующая инициатива содержится в проекте постановления, зарегистрированном в Верховной Раде 17 марта.
«Назначить Наливайко Олега Игоревича председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины», - сказано в тексте постановления.
Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Александра Курдиновича от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины». За данное решение проголосовали 238 из 271 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением предусмотрено освобождение Курдиновича от указанной должности по собственному желанию.
Наливайко в 2009-2010 годах исполнял обязанности председателя Госкомтелерадио.