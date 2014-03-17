ТОП-10 (17 марта)

Украина сначала проведет реформы, а потом полностью рассчитается за российский газ

Дефицит внешней торговли товарами за месяц вырос на 12%

Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе компании Ахметова

Убыток проблемного банка «Форум» достиг более 6 млрд гривень

Официальной валютой Крыма объявлен рубль, гривня будет ходить до 2016 года

Крым национализировал «Черноморнефтегаз» и Феодосийскую нефтебазу

Главой "Укравтодора" стал Александр Малин

Главой Укртрансинспекции назначен Валерий Черненко

Облгазы обязали устранить посредников и снизить расходы

Суд отменил арест банковских счетов WebMoney

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Украина сначала проведет реформы, а потом полностью рассчитается за российский газ

Украина планирует полностью рассчитаться с Россией по долгам за газ после реализации плана реформ, который сейчас согласовывается с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан 16 марта перед внеочередным заседанием правительства.

Он выразил надежду, что Россия с пониманием отнесется к положению Украины, которая, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, продолжает погашать долг за газ.

По его словам, Украина планирует полностью рассчитаться с Россией по долгам за газ после реализации плана реформ, который сейчас согласовывается с МВФ.

Продан сообщил, что "оплата за февраль (за газ) составила около 90 млн долларов, осталось заплатить 350 млн долларов, а всего долг за 2013 год составляет 1,5 млрд долларов".

Как сообщал УНИАН, 7 марта «Газпром» заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» за российский газ составляет 1,89 млрд долл.

В тот же день глава российской компании Алексей Миллер намекнул на возможность прекращения поставок газа в Украину в случае неуплаты за поставленный газа.

Напомним, что 4 марта в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева.

Правительство Украины обратилось к МВФ с предложением возобновить диалог в конце февраля – сразу же после утверждения нового состава Кабинета министров. Предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет.

При этом первый кредитный транш Украина может получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, он составит 2-3 млрд долл.

Директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил, что решение о новой программе сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом может быть принято в сжатые сроки, и ключевым для Фонда станет не политическая стабильность в стране, а желание правительства реализовывать план реформ.

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Дефицит внешней торговли товарами за месяц вырос на 12%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе 2014 года составил 142,8 млн долл., что на 15,2 млн долл., или на 11,91%, больше дефицита по итогам января 2013 года в 127,6 млн долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года экспорт товаров из Украины снизился на 12,3% - до 4,389 млрд долл., импорт - на 11,7%, до 4,531 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе 2014 года составил 0,97 (в январе 2013 – 0,98).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 180 стран мира.

По данным Госстата, в январе 2014 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины, Россией, составил 716,734 млн долл., что на 130,668 млн долл., или на 22,3%, больше, чем в январе 2013 года.

По итогам января 2014 года по сравнению с январем 2013 года импорт природного газа снизился на 34,9% - до 663,438 млн долл., импорт каменного угля - на 34%, до 96,227 млн долл., в то время как импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) вырос на 74,3%, до 105,306 млн долл.

В январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года Украина сократила экспорт черных металлов на 0,8% - до 1,140 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 13,7%, до 117,298 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе 2014 года против января 2013 года снизился на 23,5% - до 552,191 млн долл., экспорт – на 12,3%, до 407,336 млн долл.

Экспорт зерновых в январе 2014 года против января 2013 года вырос на 0,7% - до 559,141 млн долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года а 15,848 млрд долл.

По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл.

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Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе компании Ахметова

Швейцарская прокуратура в офисе компании Рината Ахметова DTEK Trading, которая была создана материнской компанией для прямого выхода на энергетические рынки Европы, искала следы коррумпированных украинских чиновников.

Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ (ДТЭК входит в холдинг СКМ) Наталья Емченко.

«Все общение длилось больше часа. Прокуратура попросила документы, офис их предоставил. Основной вопрос, на который они хотели получить ответ, насколько мы понимаем: "Не было ли у вас совместного бизнеса с компаниями некоторых украинских чиновников, в отношении которых мы ведем следствие», - сообщила Емченко.

Ниже она привела официальную позицию ДТЭК по этому поводу.

«Компания ДТЭК подтверждает, что в рамках следственных действий швейцарских властей касательно деятельности ряда бывших чиновников Украины мы предоставили правоохранительным органам Швейцарии финансовые и юридические документы наших швейцарских дочерних подразделений для изучения. Поскольку компания ДТЭК является полностью прозрачной и осуществляет свою деятельность строго в рамках действующих законов, мы окажем все необходимое содействие следственным мероприятиям. Мы также не видим никаких рисков для нашего бизнеса в связи с проведением данного расследования», - отмечается в сообщении директора по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ в соцсети Facebook.

Напомним, что, согласно сообщениям швейцарских СМИ, 27 февраля 2014 года Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе компании Рината Ахметова DTEK Trading.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

орпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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Убыток проблемного банка «Форум» достиг более 6 млрд гривень

Банк «Форум», в котором Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 14 марта ввел временную администрацию, по состоянию на 1 марта накопил 6,034 млрд грн убытка, сообщается в отчетности, обнародованной на сайте фонда.

Фонд оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам за счет средств фонда, в 3,042 млрд грн, что составляет 57,59% общего объема средств физлиц в банке по данным отчетности.

Также сообщается, что фонд ищет инвесторов для выведения банка с рынка, к участию в покупке активов и передаче обязательств допускаются исключительно банковские учреждения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 14 марта ввел временные администрации в банки «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения НБУ о признании этих банков неплатежеспособными.

Ранее, 3 марта, фонд ввел временные администрации в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», 17 января – в банке «Даниэль». Таким образом, с начала текущего года временная администрация введена в 5 банках. Также фонд в настоящее время продолжает ликвидацию банков «Таврика», «Эрде Банк», «Базис», «Инновационно-промышленный банк», «Столица», «Соцком Банк», «Владимирский», «Диалогбанк», но выплаты вкладчикам этих банков, которые положено возместить за счет средств фонда, проведены практически на 100%.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 марта 2014 года составил 8,176 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.

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Официальной валютой Крыма объявлен рубль, гривня будет ходить до 2016 года

Распущенный Верховной Радой Украины парламент Крыма объявил официальной денежной единицей (валютой) Республики Крым российский рубль, также до 1 января официальной валютой будет и украинская гривня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-центр парламента Республики Крым.

В частности, нелегитимный парламент утвердил Временное положение о Банке Крыма.

«Официальной денежной единицей (валютой) Республики Крым является российский рубль, а также до 1 января 2016 года официальной валютой, в соответствии со статьей 48 Временного положения, будет украинская гривня», - сказано в решении.

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Крым национализировал «Черноморнефтегаз» и Феодосийскую нефтебазу

Распущенный Верховной Радой Украины крымский парламент принял решение признать собственностью Крыма имущество госкомпаний «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» (Феодосия) и «Черноморнефтегаз» (Симферополь), включая континентальный шельф.

Как сообщил пресс-центр парламента, об этом сказано в принятом на внеочередной сессии в понедельник постановлении «О вопросах энергетической безопасности Республики Крым».

Согласно данному решению, Совет министров Крыма получил согласие на создание крымских республиканский предприятий «Черноморнефтегаз» и «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами». Управлять ими будет Министерство топлива и энергетики Крыма.

«Собственностью Республики Крым являются движимое и недвижимое имущество публичного акционерного общества "Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз», расположенное на территории Республики Крым, ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны, вошедшее и не вошедшее в уставный капитал Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в составе необоротных (в том числе нематериальных) и оборотных активов, в том числе государственное (Украины) имущество, переданное ему в пользование и находящееся на балансовом и забалансовом учете, а также движимое и недвижимое имущество Публичного акционерного общества "Укртрансгаз", расположенное на территории Республики Крым, вошедшее и не вошедшее в уставный капитал ПАО "Укртрансгаз" и находящееся на его балансовом и забалансовом учете, в составе необоротных (в том числе нематериальных) и оборотных активов», - говорится в постановлении.

Кроме того, постановлением установлено, что собственностью РК является движимое и недвижимое имущество госпредприятия «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», расположенное на территории Республики Крым, «в составе необоротных (в том числе нематериальных) и оборотных активов, находящееся на его балансовом и забалансовом учете».

Как сообщал УНИАН, распущенный Верховной Радой Украины парламент Автономной Республики Крым в понедельник провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики. Также предусматривается, что город Севастополь будет иметь особый статус в Республике Крым.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

«Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» является одним из крупнейших в отрасли предоставления услуг по перевалке нефти и нефтепродуктов в Украине. Предприятие предоставляет следующие услуги: работы по перевалке сырой нефти с выполнением условия сохранения качества трех сортов одновременно; работы по перевалке светлых нефтепродуктов с выполнением условия сохранения качества четырех сортов; работы по лабораторным испытаниям моторных топлив и анализа нефти, светлых и темных нефтепродуктов на соответствие требованиям государственных стандартов и действующих нормативных документов.

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Главой "Укравтодора" стал Александр Малин

Кабинет министров Украины назначил Александра Малина главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Соответствующее распоряжение правительства №186-р от 12 марта 2014 года опубликовано на сайте Кабмина.

"Назначить Малина Александра Львовича председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины", - сказано в документе.

Кроме того, согласно распоряжению правительства №185-р от 12 марта, Кабмин также уволил Михаила Зварича с должности первого заместителя главы "Укравтодора".

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению правительства №184-р от 12 марта 2014 года, Кабмин уволил Евгения Прусенко с должности главы "Укравтодора" по собственному желанию.

До назначения главой "Укравтодора" 23 апреля 2013 года Прусенко занимал должность советника главы ведомства.

Малин с апреля 2010 года являлся заместителем главы Одесской областной государственной администрации по вопросам ЖКХ.

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Главой Укртрансинспекции назначен Валерий Черненко

Кабинет министров Украины назначил Валерия Черненко главой Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция).

Соответствующее распоряжение правительства №188-р от 12 марта 2014 года опубликовано на сайте Кабмина.

"Назначить Черненко Валерия Михайловича председателем Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте", - сказано в документе.

Также распоряжением №187-р Кабмин уволил с должности главы Укртрансинспекции Евгения Пронченко по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, Евгений Пронченко занимал должность главы Укртрансинспекции с декабря 2011 года.

Справка УНИАН. Валерий Черненко ранее занимал пост главы совета Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины в Киевской области.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.

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Облгазы обязали устранить посредников и снизить расходы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики обязала областные газоснабжающие предприятия устранить посредников из процесса закупок ресурсов и снизить расходы, сообщает пресс-служба НКРЭ.

«Принять меры для вывода посредников из процесса поставки материально - технических ресурсов, услуг производственного и непроизводственного характера», - говорится в сообщении.

Также НКРЭ обязала облгазы обеспечить пересмотр условий заключенных договоров на поставку материально - технических ресурсов и услуг в части снижения цен закупок ресурсов и услуг. При этом газоснабжающие предприятия должны будут соответственно снизить тарифы транспортировки природного газа по распределительным трубопроводам.

Кроме того, НКРЭ требует также сократить закупки легковых автомобилей, обслуживающих аппараты предприятий, мебели, вычислительной техники, ремонтов офисных помещений, средств мобильной связи и т.д.

Как сообщал УНИАН, Минэнергоугля в ближайшее время намерено вплотную заняться анализом работы энергетических компаний. В частности, планирует убрать сомнительных участников договоров по добыче сланцевого газа на Юзовском и Олесском месторождениях, которые разрабатываются американскими нефтегазовыми компаниями Shell и Chevron. Также посредники будут исключены из операций по поставкам угля на теплоэлектростанции. Уже поручено руководителям госшахт совместно с госпредприятием «Уголь Украины» до 21 марта т.г. пересмотреть все контракты на поставки обогащенного угля.

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Суд отменил арест банковских счетов WebMoney

Суд отменил арест денежных средств на банковских счетах украинской компании-гаранта WebMoney.UA, и компании удалось разблокировать деньги пользователей, сообщается на сайте компании.

«Постановлением суда арест денежных средств на банковских счетах украинской компании-гаранта был отменен. Таким образом, нам удалось разблокировать деньги пользователей, и сегодня мы восстанавливаем "выведение" WMU», - говорится в сообщении.

Компания напомнила, что с июня 2013 года, находясь под жестким прессингом чиновников Министерства доходов и сборов, все свои усилия направляла на решение возникших проблем в правовом поле. «Мы не могли смириться с тем, что заложниками действий фискальных органов стали более двух миллионов пользователей. Поэтому возврат их средств все это время был для нас приоритетной задачей», - отмечается в сообщении.

Компания поблагодарила клиентов, партнеров и общественные организации за понимание и выдержку и сообщила, что еще предстоит закрытие «сфабрикованного» уголовного производства.

«Твердый правовой базис, проверенный многолетней практикой и подтвержденный многочисленными заключениями правовых экспертиз наших операций, дает основания команде WebMoney.UA с уверенностью смотреть в будущее и гарантировать выполнение своих обязательств перед пользователями», - подчеркнула компания.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года контролирующие органы выявили значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, являющегося гарантом деятельности платежной системы WebMoney Transfer на территории Украины. В результате Миндоходов заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 млн грн. Позднее WebMoney сообщила о частичном возобновлении своей деятельности в Украине.

УНИАН