ТОП-10 (18 марта)

Яценюк объяснил, почему отложили подписание экономической части Соглашения с ЕС

Переговоры по созданию Причерноморского зернового пула приостановлены

Спад промпроизводства в феврале замедлился до 3,7%

Международная финансовая корпорация увеличит инвестиции в Украину

МИД заявляет, что Украина имеет право почти на пятую часть активов бывшего СССР

В Луганской области собираются снять карантин, введенный из-за африканской чумы свиней

Минфин сегодня не смог продать облигации внутреннего госзайма

НБУ просят отменить запрет на изменение валютного курса в течение дня

«Нафтогаз» требует, чтобы «Черноморнефтегаз» вернул 11,6 млрд гривень

Россельхознадзор обнаружил на границе "опасную" продукцию из Украины

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Яценюк объяснил, почему отложили подписание экономической части Соглашения с ЕС

Украина отложила подписание экономического раздела Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в связи с опасениями возможных отрицательных последствий действия этого документа для восточных промышленных областей.

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в обращении к жителям южных и восточных областей Украины.

Он напомнил, что 21 марта в Брюсселе планируется подписание политической части Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Мы отложили пока подписание экономического раздела этого документа, принимая во внимание переживания и опасения, не приведет ли зона свободной торговли к отрицательным последствиям для индустриальных регионов, а это в первую очередь Восток. По этому вопросу мы проведем дополнительные консультации. Пока же ЕС принял решение в одностороннем порядке открыть свои рынки для украинских товаров, что станет хорошим подспорьем для нашей экономики», - сказал Яценюк.

При этом он подчеркнул, что "связи с ЕС и Россией мы не рассматриваем по принципу «или-или».

"Несмотря на катастрофическое ухудшение отношений с Россией, допущенное не по нашей вине, невзирая на вооруженную агрессию России против Украины, я сделаю все возможное, чтобы не просто сохранить мир, но и построить с Россией подлинно партнерские и добрососедские отношения", - добавил премьер.

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Переговоры по созданию Причерноморского зернового пула приостановлены

Переговоры по созданию Причерноморского зернового пула Украины, России и Казахстана были приостановлены, так как без Украины его создание невозможно, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского.

“Без Украины пул бессмысленный”, - сказал Злочевский.

По его словам, после смены власти в Украине о создании такого экономического объединения “не с кем разговаривать”.

“Видимо, вопрос временно нужно приостановить и ждать стабилизации на Украине, чтобы возобновлять эту тему вообще”, - заключил Злочевский.

Как сообщал УНИАН, идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет, однако конкретных решений ранее принято не было. Переговоры активизировались в новой стадии в октябре 2013 года, однако экс-министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк неоднократно называл эту идею невыгодной и неперспективной.

Причерноморский зерновой пул подразумевал маркетинговое и логистическое объединение стран, использующих черноморские порты для экспорта зерна на мировой рынок.

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Спад промпроизводства в феврале замедлился до 3,7%

Спад промышленного производства в Украине в феврале 2014 года по сравнению с февралем 2013 года замедлился до 3,7% с 5%, зафиксированных в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года зафиксирован рост промпроизводства на 0,3%, в то время как ранее, в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года был зафиксирован спад на 16%.

За январь-февраль текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован спад промпроизводства на 4,2%.

Рост производства в феврале 2014 года по сравнению с февралем 2013 года зафиксирован только в производстве мебели — на 7,6%, производстве фармацевтических препаратов — на 4%, поставке электроэнергии и газа — на 2,7%, добыче сырой нефти и природного газа — на 1,6%.

Остальные отрасли за указанный период показали падение, и наибольший спад зафиксирован в машиностроении - на 14,8%, металлургическом производстве - на 10,9%, производстве изделий из дерева — на 6,4%, производстве химических веществ и продукции — на 5,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 5,4%, текстильном производстве — на 5,4%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года составил 5%, по отношению к предыдущему месяцу - 16%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Международная финансовая корпорация увеличит инвестиции в Украину

Украина имеет право претендовать на 16,37% активов бывшего Советского Союза.

Международная финансовая корпорация (МФК) намерена увеличивать финансирование инвестиционных проектов в Украине, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, об этом заявили представители МФК во главе с председателем регионального представительства финансовой корпорации в Украине Руфатом Алимардановым во время встречи с главой Национального банка Украины Степаном Кубивым 17 марта.

«Представители МФК выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину путем финансирования инвестиционных проектов и внедрения консультационных программ. Было сообщено о намерениях МФК наращивать свою инвестиционную деятельность в Украине», - говорится в сообщении.

В ходе встречи Алимарданов сообщил о намерении МФК о продлении долгосрочного проекта в рамках программы Всемирного банка объемом в 3 млрд долл. по финансированию в 2014 году около 400 млн долл. для развития банковского сектора, агробизнеса и инфраструктуры, повышения энергоэффективности, поддержки малого и среднего предпринимательства. Также, по его словам, значительное внимание будет уделяться торговому финансированию через украинские банки.

Представители корпорации отметили, что на сегодняшний день общий портфель инвестиций МФК в Украину составляет более 1 млрд долл., из которых 40% направлено в сельскохозяйственный сектор и инфраструктуру.

Глава НБУ проинформировал участников встречи о текущей ситуации в Украине и поблагодарил МФК за сотрудничество и партнерство с Нацбанком. Он также отметил, что регулятор использует все возможные механизмы для улучшения инвестиционного климата в Украине и продолжает политику открытости, которая способствует обеспечению устойчивого притока инвестиций в Украину.

Как сообщал УНИАН, в последние недели руководство Нацбанка проводит постоянный диалог и консультации с представителями финансового и банковского секторов с целью совместной выработки программы последовательных шагов для улучшения инвестиционного климата и оздоровления отечественной экономики. В частности, состоялось совещание с руководителями малых и средних банков страны, встречи с делегатами Европейского банка реконструкции и развития, Немецкого банка развития KfW, Дойче Банка и ряда отечественных финансовых учреждений.

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МИД заявляет, что Украина имеет право почти на пятую часть активов бывшего СССР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

“Мы имеем право претендовать на 16,37% всех активов Советского Союза - это и недвижимость за границей, и золотовалютный запас, и алмазный фонд, и активы по долгам, которые другие государства имели перед Советским Союзом, то есть все возможные активы, мы на них имеем право претендовать”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, уже более 20 лет, невзирая на неоднократные обращения Украины, российская сторона не предоставила четкого перечня всех активов, которые были в Советском Союзе на момент его распада. “Эти факты РФ всегда скрывались, и так до сих пор ни одной из республик бывшего Советского Союза такие данные не были раскрыты”, - сказал он.

Перебыйнис также отметил, что соглашение между Украиной и РФ об урегулировании вопросов правонаследования относительно внешнего государственного долга и активов бывшего СССР от 1994 года не является действующим, поскольку Украина не ратифицировала данный документ.

“Российская Федерация вчера озвучила сумму в 20 млрд долларов, которую Украина должна ей уплатить, если будет претендовать, то пусть Российская Федерация озвучит объем тех активов, которые были в Советском Союзе на момент распада”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству иностранных дел безотлагательно подготовить правовую позицию по защите национальных интересов Украины при разделе средств и имущества бывшего СССР.

"Фактически, не завершен раздел имущества Советского Союза, и Украина имеет легитимные и законные претензии к России на то имущество, которое Россия незаконно оставила за собой", – подчеркнул глава правительства.

Минюст заявил, что Украина намерена вернуть часть активов бывшего Советского Союза как заграничных, так и внутригосударственных. В частности, речь идет о 80 млрд долларов вкладчиков бывшего "Сбербанка" СССР.

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В Луганской области собираются снять карантин, введенный из-за африканской чумы свиней

Карантин в Луганской области и двух районах Донецкой и Харьковской областей, введенный из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на границе с Россией, может быть снят уже в ближайшее время, сообщил глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев.

“Из двух пунктов (где была обнаружена АЧС - УНИАН) карантин уже снят. Думаю, в ближайшее время мы будем снимать с других двух пунктов”, - сказал Горжеев.

По его словам, Украина понесла минимальные убытки от ликвидации африканской чумы в Луганской области.

“На сегодняшний день убытки абсолютно минимальные. Готовятся материалы, убытки примерно 167 тыс. грн - это небольшие убытки”, - сказал Горжеев.

Глава ведомства отметил, что на сегодняшний день Госветфитослужба ожидает ответа от специалистов из России, которые провели осмотр карантинной зоны в Украине на предмет проведения мероприятий по ликвидации очагов вспышки АЧС, и готовят свои выводы. По словам Горжеева, ведомство ожидает ограничения Россией экспорта свинины только из Луганской области и двух районов Донецкой и Харьковской областей.

“Мы ответили на вопросы Российской Федерации. Показали открыто все те мероприятия, которые мы проводим по ликвидации. Ожидаем оценки от Российской Федерации, и мы добиваемся того, чтобы была закрыта только Луганская область, два района в Харьковской и Донецкой областях, а вся остальная территория Украины могла экспортировать свою продукцию”, - сказал он.

Вместе с тем, Горжеев сообщил, что Украина готовит пересмотр запрета на импорт свинины из Литвы и Польши, который был ограничен из-за угрозы АЧС.

“Украина закрыла только Литву и Польшу (ввоз свинины из этих стран - УНИАН). Но мы будем рассматривать и пересматривать вопрос по ходу того, как там будет разворачиваться эпизоотическая ситуация в этих странах”, - сказал Горжеев.

Также глава Госветфитослужбы сообщил, что сейчас проходит полная депопуляция диких кабанов в карантинных регионах, которая будет закончена в течение недели.

“Сейчас проводится полная депопуляция диких кабанов. Будет закончена в течение недели. Можно сказать откровенно, что она проводится несколько медленно, но был сделан акцент на том, чтобы губернаторы взяли эту ситуацию под контроль”, - сказал Горжеев.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области было зафиксировано четыре случая заболевания животных африканской чумой свиней. Положительный результат на наличие возбудителя АЧС в трех случаях был обнаружен в тушках погибших диких кабанов и один в животном из домашнего хозяйства.

Из-за вспышки АЧС в Украине, Россия ввела временное ограничение на поставку живых свиней и продукции свиноводства с территории Луганской области, а также усилила контроль за ввозом на российскую территорию животноводческой продукции в ручной клади и багаже.

Вместе с тем, Украина ограничила ввоз такой продукции из Литвы и Польши из-за угрозы распространения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

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Минфин сегодня не смог продать облигации внутреннего госзайма

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 марта не привлекло средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, инвесторы подали две заявки на приобретение облигаций в национальной валюте сроком обращения 91 день и 9 месяцев по 5 млн грн каждая по ставке 21% и 22%, соответственно, но Минфин оставил их без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, Минфин в марте провел четыре ОВГЗ-аукциона и привлек в госбюджет 2,785 млрд грн. Министерство планирует в марте провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ - 25 марта.

По оперативным данным Госказначейства на 17 марта, с начала года в госбюджет поступило 24,052 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 14,137 млрд грн, на обслуживание госдолга - 6,202 млрд грн.

По состоянию на 18 марта, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 274,708 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 169,692 млрд грн, в собственности банков - 79,876 млрд грн, нерезидентов - 13,947 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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НБУ просят отменить запрет на изменение валютного курса в течение дня

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) обратилась к Национальному банку Украины с предложением отменить постановление №538 от 9 февраля 2009 года, которое запрещает банкам изменять валютный курс в течение операционного дня.

«Эксперты УКБС положительно оценили изменения валютного регулирования. Однако считают, что одновременно следует отменить норму, запрещающую изменение валютного курса в течение операционного дня в пределах одного финучреждения», - говорится в сообщении ассоциации, текстом которого располагает УНИАН.

По мнению банкиров, поскольку валютный курс устанавливается на начало рабочего дня на базе вчерашнего состояния межбанковского рынка, то он не учитывает спрос и предложение как на мировом, так и на внутреннем валютном рынке.

«Для компенсации потерь банки вынуждены закладывать максимальный порог (маржу) возможного отклонения между курсами покупки и продажи валют. Кроме того, возникает угроза приостановки валютно-обменных операций в случае, если текущие валютные колебания существенно превышают установленный на начало рабочего дня курс», - отмечают банкиры.

В связи с этим УКБС предлагает отменить существующий запрет и разрешить банкам корректировать курс дважды в день, что, по их мнению, устранит указанные риски и создаст условия для учета объективных рыночных факторов курсообразования, а также приблизит валютный курс до экономически обоснованного уровня.

«Меры, которые были адекватными при фиксированном курсе, потеряли свою актуальность в условиях гибкого курса, поскольку не соответствуют потребностям рынка», - отмечает генеральный директор ассоциации Галина Олифер.

По ее словам, возможность оперативной реакции на изменение рыночной конъюнктуры позволит банкам не только обеспечить бесперебойное осуществление валютно-обменных операций для населения в течение всего дня, но и уменьшит маржу при покупке-продаже валют.

Олифер считает, что данная мера позволит снизить напряжение и детинизировать валютный рынок, а также будет способствовать стабилизации курса гривни.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 марта, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару закрылись на уровне 10,0500/10,1500 грн/долл., при этом котировки в течение торгов достигали значений 10,1000/10,5000 грн/долл. Таким образом, курс гривни после стабилизации с 28 февраля до 9,2300/9,2400 грн/долл. на прошлой неделе вновь начал проседать.

С 7 февраля Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару устанавливается на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

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«Нафтогаз» требует, чтобы «Черноморнефтегаз» вернул 11,6 млрд гривень

НАК «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует возврата 11,614 млрд грн от крупного добытчика газа госкомпании «Черноморнефтегаз», над которойсамопровозглашенные власти Крыма установили контроль.

Об этом говорится в материалах восьми судебных исков, поданных «Нафтогазом» в хозсуд АР Крым 6 и 7 февраля 2014 года.

Согласно документам, «Нафтогаз» требует от «Черноморнефтегаза» расплатиться по кредитам, которые были предоставлены крымской компании на протяжении 2009-2012 гг.

Кредиты предоставлялись на беспроцентной основе с целью финансирования мероприятий по реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведения буровых работ, обустройства действующих месторождений, мероприятий по техническому развитию, ремонту и модернизации производственных объектов, а также для погашения кредиторской задолженности.

Суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению.

Однако «Черноморнефтегаз» подал ряд встречных исков с требованием пролонгировать кредитные соглашения еще на год, до конца 2014 года.

Судебные тяжбы двух компаний в украинских судах продолжаются и по сей день.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

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Россельхознадзор обнаружил на границе "опасную" продукцию из Украины

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) обнаружил 10 партий опасной животноводческой продукции в пунктах пропуска через российско-украинскую границу, недалеко от очага африканской чумы свиней (АЧС) в Луганской области, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

“На минувшей неделе в пунктах пропуска через государственную границу с Украиной специалистами управления Россельхознадзора по Белгородской области выявлено 10 партий продукции животного происхождения, перевозимой в багаже и ручной клади без ветеринарных сопроводительных документов”, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что больше всего нарушений выявлено в пункте пропуска «Ровеньки», граничащем с Луганской областью Украины, где был зарегистрирован очаг африканской чумы свиней.

По данным Россельхознадзора, также сало и мясопродукты без ветеринарно-сопроводительных документов изымались у граждан Украины, въезжающих на территорию России через пункты пропуска Грайворон и Нехотеевка. Часть продукции была утилизирована, часть возвращена на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области за последнее время было зафиксировано четыре случая заболевания животных африканской чумой свиней. В трех случаях возбудитель АЧС был обнаружен в тушках погибших диких кабанов и в одном - в животном из домашнего хозяйства.

Из-за вспышки АЧС в Украине Россия ввела временное ограничение на поставку живых свиней и продукции свиноводства с территории Луганской области, а также усилила контроль за ввозом на российскую территорию животноводческой продукции в ручной клади и багаже.

Вместе с тем Украина ограничила ввоз такой продукции из Литвы и Польши из-за угрозы распространения АЧС.

*** Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС не опасна.

УНИАН