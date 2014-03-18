Анонс на 19 марта

* Под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание Правительства.

* Круглый стол на тему: «Радикальные реформы АПК: возможности и проблемы». Организаторы: Международный Фонд Блейзера и Всеукраинское объединение организаций работодателей «Федерация работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины». Участники: Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации, Сергей Тригубенко, президент Федерации работодателей АПК; Владимир Лапа, ген.директор УКАБ; Лариса Старикова, координатор аналитического центра Аграрного Союза Украины, Вадим Бодаев, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Тамара Кирик, эксперт по сельскому хозяйству Международного Фонда Блейзера.

* Пресс-конференция представителей производителей фармацевтической отрасли Украины по поводу имеющихся фактов нарушения действующего законодательства Украины Гослекслужбой Украины и противоправных действий должностных лиц Гослекслужбы в отношении остановки производственного процесса на отечественных фармпредприятиях. Участники: заместитель генерального директора "ОДО Интерхим" Д.Позигун, генеральный деректор "ЗАО Инфузия" В.Лымарь, директор "Ассоциации производителей лекарств Украины" Е.Алексеева, эксперт Независимой комиссии по вопросам установления фактов и обстоятельств остановки производственного процесса на ряде украинских фармпредприятий, президент всеукраинской благотворительной организации "Совет защиты прав и безопасности пациентов" В.Сердюк, глава Всеукраинской наркологической ассоциации А.Виевский.







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