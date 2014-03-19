ТОП-10 (19 марта)

Яценюк предлагает облагать налогом доходы с депозитов свыше 50 тыс. гривень

Кабмин рассчитывает до пятницы договориться с МВФ

Яценюк ожидает роста экономики Украины с 2015 года

Shell вышла из переговоров по добыче газа на шельфе Черного моря

Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро помощи

Швейцария заморозила переговоры с ТС о зоне свободной торговли

Киев будет погашать долг перед «Газпромом» за средства МВФ

Министр подсчитал, что цена российского газа для Украины без скидки составит $378

Конкурс на проект завода по газификации угля в Украине не состоялся

НБУ сократил до 5 дней минимальный срок покупки валюты на межбанке

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Яценюк предлагает облагать налогом доходы с депозитов свыше 50 тыс. гривень

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает облагать налогом доходы с депозитов, объем которых превышает 50 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания правительства.

«Насколько мне известно, 90% украинцев имеют депозиты до 50 тыс. грн. Доходы по таким депозитам не должны облагаться налогом. А 10% богатых должны делиться с обществом», - сказал премьер-министр.

По его словам, таким образом, с одной стороны, будет решен вопрос того, чтобы «люди несли средства на депозиты», с другой стороны – вопрос социальной справедливости.

«Если ты получаешь сотни тысяч доходов, надо часть отдавать обществу. И поэтому я прошу, чтобы у нас именно такое решение было принято. И я буду обращаться к парламенту, в котором также находятся те 10% украинцев, которые получают значительные доходы от размещения средств на депозитных счетах», - сказал Яценюк.

Премьер также отметил, что готов лично уплатить налог со своих доходов.

«С тех доходов, которые есть у меня, процентные доходы от размещения депозитов составили 614 тыс. грн. Я не заплатил ни гривни налога в бюджет. Я считаю это неправильным. Мы должны обложить налогом и мой доход, и доходы тех граждан, которые получают существенные средства от размещения депозитов», - сказал Яценюк, еще раз подчеркнув, что незначительные депозиты не должны облагаться налогом.

Как сообщал УНИАН, вопрос налогообложения доходов с депозитов был внесен в повестку дня работы правительства.

Вопрос налогообложения доходов с депозитов в Украине обсуждается не первый раз. В частности, в прошлом году в правительстве обсуждался вопрос налогообложения доходов с депозитов в объеме более 200 тыс грн. В тоже время, в парламенте обсуждался законопроект депутата Верховной Рады от Партии регионов Евгения Сигала, который предложил парламенту ввести налогообложение доходов от депозитов физических лиц по ставке 25%.

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Кабмин рассчитывает до пятницы договориться с МВФ

Кабинет министров Украины намерен до пятницы выйти на конкретное решение по программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания правительства заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

По его словам, миссия перешла от оценочного статуса к переговорному, и сейчас идут переговоры по всему спектру экономических вопросов. «Мы планируем до отъезда в Брюссель (премьер-министра Украины Арсения Яценюка – УНИАН) проинформировать о договоренностях, достигнутых с МВФ», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, оценочная миссия МВФ, работавшая в Киеве с 4 марта, остается как переговорная до 21 марта текущего года. По информации фонда, решение о новой программе сотрудничества с Украиной может быть принято в сжатые сроки, и ключевым для Фонда станет не политическая стабильность в стране, а желание правительства реализовывать план реформ.

В правительстве предполагают, что новая программа кредитования может быть рассчитана на 2,5 года, объем кредитования может составить порядка 15 млрд долл., и первый транш Украина может получить уже в начале апреля.

Украина возобновила активный диалог с Международным валютным фондом в феврале 2014 года – после назначения нового состава правительства.

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Яценюк ожидает роста экономики Украины с 2015 года

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк ожидает стабилизации экономической ситуации в течение 2014 года и роста экономики Украины с 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания правительства.

"Я надеюсь, что стабилизационный период продлится в течение этого года, а экономический рост, который будет базироваться на показателях 2014 года, пойдет в следующем году", - сказал глава правительства.

По его словам, сейчас главное "не упасть". "И мы сделаем все для того, чтобы удержать экономическую ситуацию", - заверил Яценюк.

Ранее он поручил правительству, в особенности Минфину и Минэкономразвития, подготовить так называемый позитивный пакет законопроектов, касающихся вопросов дерегуляции, привлечения инвестиций, создания рабочих мест.

Читайте такжеРост ВВП Украины в 2013 году составил 0%

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Шлапак в интервью журналистам заявил, что по итогам 2014 года Украина, вероятнее всего, получит нулевой рост экономики.

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Госбюджет на 2014 год предусматривает номинальный ВВП по итогам года на уровне 1,695 трлн грн и рост реального ВВП на 3%. В то же время, ведущие мировые рейтинговые агентства, а также Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины на уровне не более 1%.

В 2015 году мировые рейтинговые агентства, а также международные финансовые организации также ожидают в Украине экономический рост в 1,5-2,5%.

В свою очередь, Министерство экономического развития и торговли намерено разработать план мероприятий, воплощение которых позволит в течение ближайших семи лет увеличить ВВП Украины в 2,7 раза.

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Shell вышла из переговоров по добыче газа на шельфе Черного моря

Компания Shell вышла из переговорного процесса касательно соглашения о разделе продукции по Скифскому участку.

Информацию об этом подтвердили УНИАН в пресс-службе компании Shell в Харьковской и Донецкой областях.

«Мы подтверждаем, что в январе Shell вышла из переговорного процесса касательно СРП по Скифскому участку. Shell ожидала, что подписание СРП состоится в 2012 или 2013 году. К сожалению, достичь этого не удалось. В связи с этим Shell решила сосредоточить свои усилия и капитал на других возможностях в нашем портфолио мировых проектов», - отметили в компании.

При этом в пресс-службе Shell подчеркнули, что это решение никак не влияет на другие проекты компании, в том числе в Восточной Украине.

«Это решение не влияет на другие проекты Shell в Украине, в том числе на проекты по разведке природного газа из уплотненных песчаников в Восточной Украине. Мы по-прежнему нацелены на разработку углеводородных ресурсов Украины экологически, социально и экономически ответственным образом», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

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Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро помощи

Еврокомиссия утвердила выделение Украине 1 млрд евро помощи в добавление к выделенным в 2010 году 610 млн. евро макрофинансовой помощи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам вице-президент Еврокомиссии Олли Рен.

"Еврокомиссия утвердила выделение 1 млрд евро в качестве макрофанансовой помощи в добавление к 610 млн евро", - сказал Рен.

"Мы не должны забывать, что Украина находится в тяжелой финансовой и экономической ситуации, которая резко ухудшается. Есть необходимость в международных усилиях для помощи Украине с тем, чтобы создать условия для экономической и политической стабилизации Украины", - сказал Рен.

"Условия помощи ЕС - структурные реформы и порядок в управлении государственными финансами и борьба с коррупцией", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

По словам Рена, первый транш в 100 млн. евро будет доступен в Киев сразу после достижения соглашения о возобновлении финансирования со стороны МВФ, 500 млн. евро – в течение короткого времени после первого транша, а 1 млрд евро - до конца этого года.

Рен выразил надежду на скорое утверждение пакета финансовой помощи Украине Европарламентом.

Как сообщал УНИАН, 5 марта президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу объявил о выделении Киеву пакета помощи со стороны ЕС в 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, ЕБРР должен предоставить 5 млрд евро, и 3 млрд евро должны поступить от Европейского инвестиционного банка.

В 2010 году Евросоюз выделил Украине 610 млн. евро, но деньги не поступили из-за отсутствия программы сотрудничества Киева с МВФ и недостаточных экономических реформ в Украине.

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Швейцария заморозила переговоры с ТС о зоне свободной торговли

Швейцария приостановила переговоры о создании зоны свободной торговли с Таможенным союзом (ТС), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В середине декабря прошлого года МИД РФ сообщил, что представители Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с Новой Зеландией и странами Европы, не входящими в ЕС (в том числе и Швейцарией).

"Мы пришли к решению заморозить (переговоры) и уведомили об этом россиян", – заявил министр в эфире радио SRF. Он отметил, что решение, принятое в среду швейцарским правительством, связано с ситуацией около Крыма.

"Соглашения о свободной торговле важны, важен российский рынок, важен рынок ТС, но – не любой ценой", – заявил глава минэкономики. По его словам, переговоры могут возобновиться после "стабилизации ситуации". Касаясь возможных санкциях против России, Шнайдер-Амманн ответил, что Федеральный совет Швейцарии обязательно обсудит этот вопрос в течение ближайших недель.

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Киев будет погашать долг перед «Газпромом» за средства МВФ

Задолженность Украины за газ перед российским «Газпромом» составляет 1,4 млрд долл. за 2013 год и 296,3 млн за февраль 2014 года, и Киев собирается расплатиться за него средствами, которые планирует получить от Международного валютного фонда.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, прибыв на переговоры с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

"Мы погасили 1,5 млрд долл. за газ, потребленный в прошлом году. Остается еще 1 млрд 400 млн долл. долга за 2013 год и 296,3 ммлн за февраль этого года. То есть, вместе 1,7 млрд долл.", - сказал Продан.

"Была у нас надежда на второй транш российского кредита, чтобы погасить этот долг, но деньги не поступили. Потому ищем, как погашать этот долг. Будем использовать средства МВФ и проведем также тарифную реформу, чтобы ликвидировать разрыв на цену на газ для теплокоммунэнерго. Реформа будет постепенной. После этой реформы появится ресурс для постоянных расчетов за газ без задержек", - прибавил министр.

Как сообщал УНИАН, 7 марта «Газпром» заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» за российский газ составляет 1,89 млрд долл.

В связи с этим российский газовый монополист с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа.

Напомним, что 4 марта в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева.

Правительство Украины обратилось к МВФ с предложением возобновить диалог в конце февраля – сразу же после утверждения нового состава Кабинета министров. Предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет.

При этом первый кредитный транш Украина может получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, он составит 2-3 млрд долл.

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Министр подсчитал, что цена российского газа для Украины без скидки составит $378

Если Россия не сохранит скидку на газ для Украины во втором квартале этого года, то его цена для Киева будет составлять 378 долл. за тысячу кубометров, что, однако, не является катастрофой.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, прибыв на переговоры с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

"Если не будет скидки, а «Газпром» не очень хочет ее сохранить, то цена газа для Украины будет составлять 378 долларов за тысячу кубометров. Это близко к средней цене европейского газа. Цена спотового газа в Европе составляет от 350 до 400 долларов. Я считаю, что это не катастрофа", сказал Продан.

По его словам, в 2014 году Украина импортирует в целом 27-29 миллиардов кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, просроченная задолженность Украины составляет 1,89 млрд долл.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

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Конкурс на проект завода по газификации угля в Украине не состоялся

Госкомпания «Газ Украины», находящаяся в стадии реорганизации в предприятие «Синтез-Газ Украина», отменила тендер на проектирование завода по газификации угля.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, тендер отменен из-за того, что на участие в конкурсе было подано меньше двух предложений.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в конце 2012 года подписала кредитное соглашение с Государственным банком развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) на сумму 3,656 млрд долларов для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

Госкомпания "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

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НБУ сократил до 5 дней минимальный срок покупки валюты на межбанке

Национальный банк Украины с 19 марта сократил срок совершения сделки по покупке уполномоченными банками иностранной валюты по поручению юридических лиц и физических лиц-предпринимателей до 5 дней с 6, а с 25 марта - до 4 дней, говорится в сообщении регулятора.

Соответствующая норма закреплена в постановлении правления Национального банка Украины от 18 марта 2014 года №137 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 6 февраля 2014 №49 (с изменениями)".

Согласно постановлению, решение было принято благодаря постепенному снижению избыточной волатильности, которое в последнее время наблюдалось на межбанковском валютном рынке, и с учетом пожеланий и предложений банковского и делового сообщества.

«Срок совершения сделки по покупке уполномоченными банками иностранной валюты по поручению юридических лиц и физических лиц - предпринимателей будет действовать до принятия Национальным банком Украины отдельного решения», - отмечается в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 7 февраля ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты. Соответствующие ограничения предусмотрены Постановлением НБУ №49, которое повышает возможность прогнозирования пиковых нагрузок на валютном рынке, улучшает условия финансового мониторинга и не ограничивает использование гражданами их доходов и сбережений.

Согласно постановлению, банки обязаны зачислять гривневые средства по заявкам юридических лиц и физлиц-предпринимателей на покупку иностранной валюты на отдельный счет. Эти средства могут быть использованы для фактической покупки валюты не ранее, чем на шестой операционный день после зачисления гривневых средств на этот счет. А до этого, на следующий операционный день после получения заявки на покупку валюты, банки обязаны подавать сводный регистр таких заявок в Национальный банк Украины.

УНИАН