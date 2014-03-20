Анонс на 20 марта

* Форум ZED 2014 «Экспортеры перед лицом новых вызовов», посвященный актуальным проблемам присутствия и эффективной деятельности отечественного бизнеса в странах СНГ, Европейского Союза и на новых рынках. Участники мероприятия - руководители ведущих украинских предприятий-экспортеров, представители органов государственной власти, отечественные и зарубежные эксперты.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Встреча представителей делового сообщества, общественных организаций и журналистов с Виталием Науменко, заместителем министра доходов и сборов Украины и ключевыми должностными лицами Министерства доходов и сборов Украины. Организатор - Американская торговая палата в Украине. Будут обсуждаться актуальные вопросы развития и совершенствования таможенной политики и таможенного дела Украины. Также будут рассмотрены практические аспекты таможенного оформления и контроля. Модераторы: Игорь Даньков, EY (ранее "Эрнст энд Янг"), сопредседатель Комитета по вопросам таможенной политики Американской торговой палаты в Украине; Роберт Зелди, EY (ранее "Эрнст энд Янг"), сопредседатель Таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Встреча министра экологии и природных ресурсов Андрея Мохныка с представителями институтов гражданского общества для обсуждения путей взаимодействия в процессе реализации Программы деятельности Кабинета Министров Украины.

* Состоится встреча журналистов с генеральным директором компании "Allianz страхование" Гарри Андреасяном.

* Пресс-конференция на тему: «Современная украинская Фарма: европейские стандарты ответственности перед пациентом». Участники: Алексей Соловьев, председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам; Владислав Онищенко, председатель Правления ОО «Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств, изделий медицинского назначения».

* Пресс-конференция консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" на тему: "Урожай - 2014: состояние озимых и перспективы посева яровых культур". Участники: генеральный директор УкрАгроКонсалт Сергей Феофилов; аналитик мирового зернового рынка Елизавета Малышко; аналитик зернового рынка Черноморского региона Елена Лошкарева; ведущий эксперт рынка масличных культур Юлия Гаркавенко.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Наследие Януковича: предприниматели-заемщики оказались в трудной ситуации. Пойдут ли им навстречу банки, исполнительная служба и новая власть?». Речь пойдет о ситуации вокруг Гребинковского комбикормового завода, который расположен в Полтавской области. Предприятие принимало на хранение зерно от государственных структур и частных фермеров, занималось изготовлением готового корма для фермерского скота, имело свои оборудованные хранилища и лаборатории для определения качества продукции, а также профильных специалистов-аграриев в своем штате. Почему завод дошел до полного банкротства? Какую роль в этом сыграла коррупция, сделавшая невозможным погашение банковского кредита, взятого для развития завода? Кто должен нести ответственность за сохранность залогового имущества и государственного зерна во время судебных разбирательств? Каким образом предпринимателям выполнять свои кредитные обязательства, если основным должником является госструктура? Детальная информация будет дана участниками пресс-конференции: директор Гребинкивского комбикормового завода Александр Чечель, президент ВОО «Фумигационная ассоциация» Тамара Подберезняк, фермеры, юристы. Также будет оглашено Обращение к главе Государственной исполнительной службы Украины и главе Аграрного фонда Украины с просьбой разобраться в ситуации, чтобы комбикормовый завод мог восстановить свою работу и приносить доход в бюджет страны.