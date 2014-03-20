ТОП-10 (20 марта)

Центробанк США сократил скупку активов еще на $10 млрд

Россия полностью закрыла границы для украинских продуктов - участники рынка

МИД Украины обвинило Россию в конфискации фабрики "Рошен" в Липецке

Кабмин должен подать изменения в бюджет до понедельника - Турчинов

Российская таможня объяснила, почему закрыта граница для украинских товаров

Миссия МВФ продолжит работу в Украине до 25 марта

Минфин предлагает облагать налогом доходы с депозитов свыше 100 тыс. гривень

Крым задолжал украинским банкам 16,6 млрд гривень

Экономические последствия выхода Украины из СНГ будут минимальными – эксперт

Япония может потребовать от Украины возврата средств по Киотскому протоколу

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Центробанк США сократил скупку активов еще на $10 млрд

ФРС США сократила объем скупки активов до $55 миллиардов в месяц с $65 миллиардов, как и ожидали большинство аналитиков, но отказалась от целевого уровня безработицы на отметке 6,5 процентов как индикатора, определяющего ее действия в отношении ключевой процентной ставки, сообщает Reuters.

В заявлении американского центробанка, выпущенном по итогам двухдневного заседания, говорится, что, определяя срок, в течение которого ставка федерального финансирования будет находиться на текущем уровне 0,00-0,25 процента годовых, он будет учитывать прогресс в достижении инфляционного ориентира в 2,0 процента и максимальной занятости.

ФРС отметила, что изменение прогноза будущих действий не означает изменения намерений центробанка в отношении направлений политики, а также повторила, что, вероятнее всего, продолжит сокращать скупку активов равномерными шагами в случае улучшения ситуации на рынке труда и движения инфляции к ориентиру.

Американский центробанк также подчеркнул, что стимулирующая политика останется востребованной на протяжении значительного периода после завершения скупки активов, и что ключевая ставка может оставаться ниже нормальных уровней долгое время после того, как занятость и динамика цен приблизятся к соответствующим его мандату уровням.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2014 года Федеральная резервная система США сократила скупку активов на $10 миллиардов до $65 миллиардов в месяц и сохранила ключевую ставку федерального финансирования в диапазоне 0,00-0,25 процента годовых.

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Россия полностью закрыла границы для украинских продуктов - участники рынка

Вчера, 19 марта, в 22:00 по киевскому времени (в полночь по московскому) Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции.

Об этом журналистам проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» сообщили участники рынка.

По словам представителей украинских транспортных компаний, машины с украинской продукцией не пропускают на таможенных пунктах РФ. При этом каких-либо объяснений перевозчикам не предоставляют.

«Машины просто возвращают на территорию Украины, даже не проводят никаких досмотров, - говорят экспортеры. - Работники таможни свои действия никак не аргументируют, никаких документов не предоставляют».

В результате на нейтральной территории между Украиной и Россией образовался транспортный коллапс: очередь из фур уже исчисляется километрами.

Как комментируют ситуацию эксперты проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», в данной ситуации наиболее могут пострадать поставщики тепличной продукции, прежде всего огурца. Все крупные тепличные хозяйства страны более половины урожая огурца реализовывают на рынке РФ. Учитывая этот факт, эксперты проекта прогнозируют резкий обвал цены на огурец на внутреннем рынке в условиях его перенасыщения из-за остановки экспорта, а тепличные хозяйства Украины могут понести серьезные убытки.

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МИД Украины обвинило Россию в конфискации фабрики "Рошен" в Липецке

19 марта 2014 года сотрудниками ОМОН, подчиненного Министерству внутренних дел Российской Федерации, было заблокировано и захвачено помещение кондитерской фабрики украинской компании «Рошен» в Липецке. Представители российских правоохранительных органов не предъявили никаких документов, которые бы предоставляли им право вторгнуться на территорию предприятия и приостанавливать производство.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития Украины, обнародованном на официальном сайте МИД.

Как отмечается в заявлении, руководство компании «Рошен» не получало никаких официальных сообщений или предупреждений, которые должны стать предпосылкой незаконного вмешательства в деятельность компании.

В Министерстве иностранных дел и Министерстве экономического развития и торговли Украины считают, что захват фабрик «Рошен» на территории РФ является логическим продолжением политически мотивированной кампании, которая началась против украинского инвестора еще в прошлом году, когда решением Роспотребнадзора были фактически введены санкции против компании «Рошен» как одного из крупнейших украинских производителей.

"Сейчас же есть основания полагать, что российская власть приступает к фактической конфискации расположенных в России производственных мощностей «Рошен», чем нарушает основополагающий принцип неприкосновенности частной собственности, гарантированный нормами международного права, в частности ст. 1 Протокола №1 Европейской конвенции по правам человека, а также ст. 35 Конституции Российской Федерации. Этим инцидентом российская власть создает опасный прецедент, который может обернуться бумерангом", - говорится в заявлении министерств.

"Новая украинская власть, несмотря на российскую агрессию в Автономной Республике Крым, которая является неотъемлемой частью Украины, гарантирует и уважает права российских инвесторов в Украине, так же как и инвесторов из других стран. Такого же отношения мы требуем и к украинским инвесторам в России", - отмечается в заявлении.

Министерство иностранных дел, Министерство экономического развития и торговли Украины требуют от официальных органов Российской Федерации немедленного прекращения вмешательства в работу производств и предоставления объяснений относительно захвата помещений компании «Рошен».

"Настоятельно призываем Россию не ставить экономические связи в зависимость от и без того сложной политической конъюнктуры", - заявляет украинская сторона.

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Кабмин должен подать изменения в бюджет до понедельника - Турчинов

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отметил, что правительство до понедельника должно подать в парламент антикризисные законопроекты и изменения в бюджет. Об этом он сообщил в четверг, 20 марта, на заседании парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что правительство работает сейчас над пакетом законопроектов и, в том числе, над изменениями в бюджет на текущий год.

Турчинов подчеркнул, что «ситуация в экономике Украины критическая, и это – мягко говоря».

Он призвал руководителей комитетов активизировать свою работу и работать вместе с правительством над антикризисными законопроектами, чтобы в понедельник эти законопроекты включить в повестку дня Верховной Рады, а 25 марта «начать принимать решения – очень тяжелые решения, я предупреждаю».

Он также сообщил, что завтра в 11.00 будет встреча руководителей фракций, депутатских групп и руководителей комитетов парламента с экономическим блоком Кабинета министров Украины, «где все эти вопросы мы будем обсуждать».

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Российская таможня объяснила, почему закрыта граница для украинских товаров

Федеральная таможенная служба России усилила выборочный контроль за перемещением товаров из Украины.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

"Усилен выборочный контроль на границе с Украиной, поскольку мы располагаем информацией, что в нынешней ситуации могут перемещаться через границу запрещенные предметы, включая оружие", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что речи об ужесточении таможенного режима не идет.

Как сообщал УНИАН, 19 марта представители украинских транспортных компаний заявили о том, что Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции. При этом работники таможни никаких объяснений перевозчикам не предоставляли.

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Миссия МВФ продолжит работу в Украине до 25 марта

Миссия Международного валютного фонда, которая работает в Киеве с 4 марта, перенесла дату завершения своей работы в Украине с 21 на 25 марта, говорится заявлении главы миссии Николая Георгиева, текстом которого располагает УНИАН.

«Фаза работы, посвященная сбору и анализу информации, завершилась 14 марта. И на просьбу руководства МВФ миссия начала переговоры с властями Украины по программе экономических реформ, поддержку которой мог бы оказать МВФ», - говорится в заявлении.

Как подчеркивается в документе, миссия достигла значительного прогресса в обсуждении экономической политики, которая позволит вывести Украины на путь экономических реформ, правильного управления и устойчивого развития, одновременно обеспечив защиту бедных и уязвимых слоев населения. «Наше сотрудничество с украинской властью было отличным. Комплексная программа реформ правительства охватывает широкий спектр вопросов, и для обеспечения дальнейшего прогресса в обсуждении программы необходимо выполнить дополнительную работу. Миссия планирует закончить свою работу 25 марта», - подчеркивается в заявлении.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак сообщил, что окончательные решения по сотрудничеству с МВФ Кабмин примет уже до конца недели. По словам Шлапака, первый «драфт» программы сотрудничества будет подготовлен к концу работы миссии МВФ в Украине и к саммиту ЕС – 21 марта, во время которого, как ожидается, Украина и ЕС подпишут политическую часть Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила активный диалог с Международным валютным фондом в феврале 2014 года – после назначения нового состава правительства. В течение 2013 года в Украине работали две технические миссии МВФ, которые выполняли скорее оценочную функцию – решение о финансировании экономики Украины по итогам работы обеих миссий так и не было принято.

В декабре 2013 года специалисты фонда отмечали, что макроэкономическая политика, проводимая на тот момент властями Украины, усиливала значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляла рецессию.

По мнению экспертов МВФ, Украине требовалась фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок. Власти Украины должны были провести существенные реформы в энергетическом секторе, в первую очередь в сфере тарифного образования, а также предпринять ряд мер по улучшению делового климата.

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Минфин предлагает облагать налогом доходы с депозитов свыше 100 тыс. гривень

Министерство финансов Украины предлагает ввести налог на доходы физлиц - владельцев вкладов свыше 100 тыс. грн в одном финансовом учреждении на конец отчетного налогового месяца, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк на последнем заседании правительства предложил облагать налогом доходы с депозитов, объем которых превышает 50 тыс. грн для стимулирования граждан вносить средства на депозиты и решения вопроса социальной справедливости.

Минфин подчеркнул, что речь идет о налогообложении доходов по депозитам, а не самих депозитов. «Предлагается ввести налогообложение налогом на доходы физических лиц только для 1,5 % владельцев крупнейших вкладов, размер которых превышает 100 тыс. грн, на которые приходится 70% всех банковских сбережений, то есть, для богатой части населения», - говорится в сообщении.

Одновременно, Минфин сообщил, что налогообложение доходов по вкладам до 100 тыс. грн не предвидится. «Если общая сумма вкладов не превышает 100 тыс. грн в одном финансовом учреждении на конец отчетного налогового месяца, то налогообложение процентов, начисленных вкладчику в этом учреждении, не предусмотрено», - отмечается в сообщении.

Минфин подчеркивает, что в пользу введения налогообложения процентных доходов, полученных резидентами, свидетельствует международный опыт. «Например, в Литве и Японии - по ставке 15%, в Польше - по ставке 19%, в Германии - по ставке 25%, в Швейцарии - по ставке 35%, в Нидерландах - от 37% до 52%», - приводятся примеры в сообщении.

По мнению Минфина, несправедливо продолжать практику, когда заработные платы в отраслях образования, здравоохранения, культуры и сельского хозяйства облагаются налогом на общих основаниях, в то время как доходы, получаемые богатыми вкладчиками, освобождены от налогообложения.

В частности, Минфин приводит данные Государственной службы статистики Украины за январь 2014 года, согласно которым со средней зарплаты в области образования в 2,476 тыс. грн взимается налог в размере 358 гривен, в области здравоохранения - 327 грн из 2,27 тыс. грн, в сфере культуры - 469 грн из 3,2 тыс. грн, в сельском хозяйстве - 305 грн со 2,1 тыс. грн.

В то же время, как отмечает Минфин, владельцы крупных вкладов ничего в бюджет не платят. «Правительство будет настаивать на том, чтобы процентные доходы на такие вклады облагались налогами», - подчеркнул Минфин.

Как сообщал УНИАН, министр Кабинета министров Остап Семерак в ходе последнего заседания правительства заявил, законопроект о налогообложении доходов по депозитам будет рассмотрен и одобрен на следующем заседании правительства, запланированном на субботу, 22 марта. Он отметил, что пока не время озвучивать положения документа, потому что решение еще не принято, но в то же время предположил, что документ может быть вынесен на обсуждение в парламент уже на следующей пленарной неделе.

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Крым задолжал украинским банкам 16,6 млрд гривень

Украинские банки на 1 февраля 2014 года предоставили заемщикам Крыма кредиты на сумму 16,6 млрд грн, что составляет 1,8% их общего кредитного портфеля, сообщила пресс-служба независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, банки достаточно активно развивали бизнес в этом регионе и количество банковских точек продаж, расположенных в Крыму, по состоянию на 1 февраля 2014 года составляло 1213 точек (6,3% от их общего количества в Украине).

«Учитывая нестабильность политической ситуации в отдельных регионах Украины, обеспечение бесперебойной и эффективной работы банковской системы в текущих условиях требует от банкиров не только осторожности и взвешенности в принятии решений, но и умения быстро реагировать на постоянно изменяющуюся внешнюю среду и принимать решения в условиях большого количества факторов неопределенности», - говорится в сообщении ассоциации.

По мнению банкиров, существенным фактором неопределенности является также ситуация в ряде южных и восточных регионов страны, принимая во внимание, что некоторые из них являются активными потребителями банковских услуг. По данным НАБУ, доля кредитного портфеля заемщиков Донецкой области составляет 6,2% от общего портфеля банковской системы, Одесской - 4,8%, Харьковской - 3,3%.

«Тот факт, что большинство банков стабильно работает даже в такой сложной ситуации, подтверждает достаточную финансовую устойчивость банковской системы Украины и высокий профессионализм банковского менеджмента», - отметили банкиры.

По мнению НАБУ, одним из существенных рисков на данный момент также является возможное ухудшение платежеспособности ряда заемщиков, связанное со сложной политической и экономической ситуацией.

Как сообщал УНИАН, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77% принявших участие в незаконном референдуме в Крыму 16 марта избирателей высказались за присоединение региона к России

18 марта в Кремле «Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» подписал президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, незаконный председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

В свою очередь МИД Украины заявил, что подписание указанного соглашения о присоединении Крыма к РФ «не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом».

Банки временно приостанавливают выдачу кредитов на полуострове, так «ПриватБанк» временно остановил работу своих отделений на территории республики из-за дефицита наличных средств и правовой неопределенности работы банков на полуострове, UniCredit Bank временно заблокировал кредитные лимиты на картах клиентов в Крыму.

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Экономические последствия выхода Украины из СНГ будут минимальными – эксперт

Экономические последствия решения украинских властей о выходе из Содружества независимых государств (СНГ) будут минимальными и практически незаметными, поскольку структуры Содружества оказались недееспособными, а подписанные Украиной документы о зонах свободной торговли не работали. Об этом в комментарии УНИАН сказал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

«Выход Украины из СНГ никоим образом не повлияет (на экономику Украины - УНИАН). Если бы об этом (о выходе - УНИАН) не было оглашено так громко, то никто бы и не заметил. Украина и так ведет весьма наблюдательную позицию в СНГ», - сказал Юрчишин. – «А что касается экономического аспекта, то зона свободной торговли с СНГ, а также еще ранее подписанная зона свободной торговли с Россией, не приводили ни к каким улучшениям. Наоборот, если мы посмотрим за последнее время, то ощущение такое, что чем больше было договоренностей и договоров, тем ситуация не улучшалась».

Юрчишин подчеркнул, что в 2006 года Украина постоянно пребывала в состоянии торговых войн. «Даже в прошлом году, когда отношения были добрососедские, в августе мы имели четкое эмбарго со стороны России к украинским товарам», - отметил экономист.

По его словам, в рамках СНГ не работает не только зона свободной торговли, но и экономический суд СНГ, решения которого не имели и не имеют никакой обязательной силы. «В таком случае, какой смысл представляться какой-то организацией, которая никак не способствует нормальной деятельности ее членов? А нарушение кооперационных связей – ну и что? Кому-то станет стыдно? Я не знаю направления экономической политики, которое бы развивалось благодаря тому, что Украина стала членом СНГ», - задался вопросом эксперт.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил о том, что Украина намерена начать процедуру выхода из Содружества независимых государств.

СНГ было основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины в декабре 1991 года. Главы трех государств подписали «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств», также известные как Беловежские соглашения. В документе, состоявшем из Преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращал своё существование «как субъект международного права и геополитической реальности». Уже 10 декабря соглашение было ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины. В то же время Украины до сих пор не ратифицировала Устав СНГ, поэтому де-юре она не является государством-членом СНГ, но остается государством-основателем Содружества.

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Япония может потребовать от Украины возврата средств по Киотскому протоколу

Япония может выставить претензии Украине по возврату средств из-за невыполнения требований Киотского протокола, который предполагает получение Украиной средств на социальные и экологические проекты после продажи неиспользованных квот на выброс углекислого газа отечественных промышленных предприятий другим государствам, допустившим превышение вредных выбросов.

Об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник в ходе заседания с общественностью.

«Сегодня мы стоим перед угрозой того, что по проекту Киотского протокола японцы могут выставить нам претензии относительно того, чтобы мы вернули средства», - сказал министр.

«Просрочено уже более трех месяцев. Они (японцы - УНИАН) шли на всякие уступки только после длительных встреч и заверений, что Украина свои обязательства будет выполнять», - добавил он.

В тоже время Мохник не назвал сумму, которую Япония может потребовать вернуть.

Справка УНИАН. Киотский протокол, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Для внедрения Киотского протокола ЕС и другие страны, ратифицировавшие Киотский протокол, разработали систему ограничения промышленных выбросов с помощью квот. То есть страны, присоединившиеся к соглашению, обязаны соотносить свои выбросы с 1990-м годом - если их уровень превышает показатели, зафиксированные за 1990-й, страна обязана компенсировать наращивание выбросов покупкой соответствующего объема квот у тех участников киотского протокола, которые имеют неиспользованные «запасы» парниковых газов.

Украина одна из немногих стран мира, которая с 1990 по 2000 год резко сократила выбросы парниковых газов из-за низкой загрузки промышленности, а за последующие восемь лет роста так и не приблизилась к показателям 1990-го.

Ратифицировав Киотский протокол в 2004 году, Украина получила возможность реализовать неиспользованные ею квоты на выброс углекислого газа.

Согласно информации Национального экологического центра (НЭЦ), в государственный бюджет Украины в 2009-2010 гг. поступило 470 млн евро в результате продажи избытка квот по Киотскому протоколу. При этом Украина взяла обязательство реализовать на эти средства проекты по сокращению выбросов парниковых газов. Кабинет министров утвердил план реализации 529 проектов тепловой санации социальных зданий в разных областях Украины и семи проектов, которые предусматривают использование технологий из Японии, в частности модернизацию вагонов метро в Киеве и замену автомобилей Министерства внутренних дел Украины на сумму 380 млн грн.

14 ноября 2013 года межведомственная рабочая группа по изменению климата начала кампанию по контролю за реализацией в Украине проектов, на которые идут деньги от продажи квот на выбросы парниковых газов согласно Киотскому протоколу.

УНИАН

