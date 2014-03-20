Экономические последствия выхода Украины из СНГ будут минимальными – эксперт

Экономические последствия решения украинских властей о выходе из Содружества независимых государств (СНГ) будут минимальными и практически незаметными, поскольку структуры Содружества оказались недееспособными, а подписанные Украиной документы о зонах свободной торговли не работали. Об этом в комментарии УНИАН сказал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

«Выход Украины из СНГ никоим образом не повлияет (на экономику Украины - УНИАН). Если бы об этом (о выходе - УНИАН) не было оглашено так громко, то никто бы и не заметил. Украина и так ведет весьма наблюдательную позицию в СНГ», - сказал Юрчишин. – «А что касается экономического аспекта, то зона свободной торговли с СНГ, а также еще ранее подписанная зона свободной торговли с Россией, не приводили ни к каким улучшениям. Наоборот, если мы посмотрим за последнее время, то ощущение такое, что чем больше было договоренностей и договоров, тем ситуация не улучшалась».

Юрчишин подчеркнул, что в 2006 года Украина постоянно пребывала в состоянии торговых войн. «Даже в прошлом году, когда отношения были добрососедские, в августе мы имели четкое эмбарго со стороны России к украинским товарам», - отметил экономист.

По его словам, в рамках СНГ не работает не только зона свободной торговли, но и экономический суд СНГ, решения которого не имели и не имеют никакой обязательной силы. «В таком случае, какой смысл представляться какой-то организацией, которая никак не способствует нормальной деятельности ее членов? А нарушение кооперационных связей – ну и что? Кому-то станет стыдно? Я не знаю направления экономической политики, которое бы развивалось благодаря тому, что Украина стала членом СНГ», - задался вопросом эксперт.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил о том, что Украина намерена начать процедуру выхода из Содружества независимых государств.

СНГ было основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины в декабре 1991 года. Главы трех государств подписали «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств», также известные как Беловежские соглашения. В документе, состоявшем из Преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращал своё существование «как субъект международного права и геополитической реальности». Уже 10 декабря соглашение было ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины. В то же время Украины до сих пор не ратифицировала Устав СНГ, поэтому де-юре она не является государством-членом СНГ, но остается государством-основателем Содружества.

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