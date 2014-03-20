Эксперт советует Украине пожаловаться на Россию в ВТО

Украина должна обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия России, которая ночью 20 марта временно перекрыла границу для импорта украинских товаров, заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Сергей Свистиль в ходе экономического форума в Киеве.

«Такие шаги выходят за рамки участия Российской Федерации в ВТО, это безусловно. И нужно немедленно ставить вопрос о необходимости рассмотрения этой проблемы на уровне ВТО», - сказал Свистиль.

В то же время, отметил эксперт, пока он не может подробно комментировать сложившуюся проблему, поскольку нужно дождаться комментариев российской стороны и прояснить все обстоятельства.

По словам Свистиля, ТПП Украины, которая согласно украинскому законодательству является единственной организацией, определяющей наличие обстоятельств форс-мажора, намерена более детально рассмотреть возникшую ситуацию в рамках своей компетенции для определения таких обстоятельств по каждому конкретному случаю.

По его мнению, это необходимо сделать, поскольку односторонние действия России могут привести к невыполнению украинскими предприятиями-экспортерами своих обязательств по контрактам с российскими компаниями, которые, по всей вероятности, будут предъявлять претензии нашим экспортерам.

«Если мы говорим о категории терминов «D» Инкотермс, то ответственность ложится на украинскую сторону, и здесь нужно урегулировать очень многие вопросы», - подчеркнул Свистиль.

Сравнивая текущую ситуацию с торговой войной России против Украины летом 2013 года, вице-президент Торгово-промышленной палаты отметил, что в сентябре прошлого года около 170 предприятий пострадали от дискриминационных действий России, что говорит о глобальности ограничений. При этом российской стороной были использованы неофициальные меры.

«Мы знали о том, что прошло указание на таможенные органы приостановить оформление и перевести Украину в другую категорию по рискам», - сказал Свистиль.

По его словам, это позволило российской стороне проводить соответствующие проверки, в том числе проверку сертификатов происхождения, выгрузку всей продукции и отказ в предоставлении преференций по соглашению о зоне свободной торговли, но с точки зрения объяснений РФ это все было привязано к системе управления рисками.

Как сообщал УНИАН, летом 2013 года Российская Федерация официально высказывала претензии к кондитерским изделиям украинской корпорации Roshen, а также к ряду молочных предприятий – производителей и экспортеров сыра. Кроме того, в середине июля правительство РФ приняло решение не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб.

По информации Федерации работодателей Украины, с 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически привело к полной остановке украинского экспорта на длительный период. Лишь в ноябре прошлого года ситуацию удалось более-менее нормализовать.

В полночь 20 марта этого года контролирующие органы РФ в пунктах пропуска для автомобильного сообщения, не предоставляя каких-либо пояснений, временно прекратили оформление транспортных средств украинской регистрации с грузом отечественного производства, что привело к скоплению огромного количества грузовиков с украинскими товарами на границе и создало километровые пробки.

Также, в четверг с 18.00 российская сторона временно приостанавливает пропуск жителей пограничных регионов в местных пунктах пропуска.

Справка УНИАН. Форс-мажор – непредсказуемое событие (например, стихийное бедствие, военные действия, забастовки, революции и др.), не зависящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств. В гражданско-правовых системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности за его невыполнение.

Согласно Закону Украины "О торгово-промышленных палатах в Украине», определение форс-мажорных обстоятельств в соответствии с условиями внешнеторговых сделок, международных договоров и обстоятельств непреодолимой силы (или стихийного бедствия) на территории Украины относится исключительно к компетенции Торгово-промышленной палаты Украины.

Инкотермс — свод международных правил, обеспечивающих однозначные толкования торговых терминов в области внешней торговли, которые регламентируют процесс перехода прав на товар от экспортера к импортеру.

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