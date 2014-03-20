Анонс на 21 марта

* Круглый стол по недвижимости и строительству, организованный Ассоциацией юристов Украины совместно с Государственной регистрационной службой Украины и Общественным советом при Государственной регистрационной службе Украины Среди докладчиков: Дмитрий Сенниченко, глава офиса в Украине Jones Lang LaSalle; Анатолий Лещенко, зам.директора Департамента государственной регистрации прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы Украины; Наталья Зверькова, частный нотариус Киевского городского нотариального округа; Виталий Сигидин, руководитель практики земельного права и недвижимости АК «Легитимус»; Александр Поливодский, партнер ЮФ «София»; Лариса Рогач, судья Высшего хозяйственного суда Украины и др.

* Состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

* Состоится пресс-брифинг на тему: «Борьба с коррупцией: практический подход» в рамках антикоррупционного семинара, посвященного проблемам добропорядочности в бизнесе. Организаторы: посольство Великобритании совместно с Transparency International. Мероприятие проходит в рамках празднования Дней Великобритании в Украине. Среди спикеров: Саймон Смит, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине; Павел Шеремета, министр экономического развития и торговли; Томаш Фиала, президент Европейской Бизнес Ассоциации; Родерик Маколи, член рабочей группы по подготовке и внедрению Закона Соединенного Королевства по противодействию взяточничеству (от 2010 года), Великобритания, Игорь Свитлык, сопредседатель Рабочей группы Американской торговой палаты в Украине по вопросам противодействия коррупции. Модератор: Алексей Хмара, исполнительный директор Transparency International Ukraine.

* Состоится пресс-ланч «ТЕРРА БАНКа» на тему: «Новый акционер ПАО «ТЕРРА БАНК» о планах развития банка». Участники: новый акционер ПАО «ТЕРРА БАНК», председатель Правления ПАО «ТЕРРА БАНК» О.Савощенко, заместитель председателя Правления по розничному бизнесу ПАО «ТЕРРА БАНК» И.Шевченко.

* Пресс-конференция на тему: «Политическая евроинтеграция Украины: краткосрочный и долгосрочный эффект». Участники: член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Иван Кириленко; представитель МИД Украины.

* В Миндоходив состоится рабочая встреча с таможенными брокерами 21 марта 2014 состоится встреча заместителя Министра доходов и сборов Украины Виталия Науменко с таможенными брокерами - крупнейшими компаниями на рынке таможенных услуг. Во время встречи будут обсуждаться вопросы налаживания сотрудничества и обмена информацией между таможенными органами и бизнесом, введение общественного контроля за деятельностью.

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