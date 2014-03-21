ТОП-10 (21 марта)

Обама наделил власти США большими возможностями вводить санкции против России - Минфин США

У Путина заявляют, что скидка для Украины "больше не существует"

Медведев оценил долг Украины перед Россией в $16 млрд

Внешний долг Украины вырос до $142,5 млрд

СБУ задержала людей из "группировки Курченко"

Кубив надеется завершить переговоры с МВФ через 2 дня

Гривня упала до 11 грн за доллар

Украина до 2020 года сможет сама обеспечить себя газом - Госдеп США

В Кабмине подтвердили претензии Китая к контракту по поставке зерна на $3 млрд

Яценюк рассказал, когда ЕС перечислит деньги Украине

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Обама наделил власти США большими возможностями вводить санкции против России - Минфин США

США планируют увеличить давление на экономику России, чтобы показать ей последствия нарушения норм международного права. Об этом заявил министр финансов США Джейкоб Лью, передает «Газета.Ru».

«Санкции, объявленные 20 марта, будут иметь серьезные последствия, они посылают четкий сигнал российскому правительству, что его недавние действия по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины не останутся без ответа», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

«Указ президента США наделяет нас далеко идущими возможностями вводить санкции в отношении юридических и физических лиц в ключевых секторах российской экономики, таких как финансы, энергетика, металлургия, горнодобывающая, инжиниринговая отрасли, а также в сфере обороны и сопутствующих отраслях», - подчеркнул Лью.

По его словам, это предоставляет США широкие инструменты для того, чтобы подчеркнуть будущий выбор, стоящий перед российским руководством.

«В то время, когда путь к дислокации остается открытым для России, мы готовы предпринять дополнительные шаги, чтобы продемонстрировать, что нарушение международного права имеет свою цену», - резюмировал Лью.

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У Путина заявляют, что скидка для Украины "больше не существует"

После присоединения Крыма к России «такого понятия, как скидка на газ для Украины за базирование Черноморского флота, больше не существует. Теперь она не может применяться ни де-юре, ни де-факто», сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в случае возврата к ценообразованию на газ с Украиной по контракту от 2009 года дополнительное соглашение к нему, подписанное с Виктором Януковичем по флоту, будет считаться недействительным.

Источник «Ведомостей», близкий к «Газпрому», говорит, что компания может сама отменить только декабрьскую скидку, которая является корпоративной. Харьковская скидка — межправительственная, «Газпром» имеет к ней косвенное отношение и является лишь исполнителем, пояснил он.

Чтобы «Газпром» мог предоставить скидку за флот, в апреле 2010 года было принято постановление правительства № 291, которое на $100 снизило экспортную пошлину на газ при поставке в Украину.

«Газпром» пропорционально снизил цену, т. е. саму скидку оплачивает российский бюджет. Представитель профильного вице-премьера Аркадия Дворковича отказалась комментировать дальнейшую судьбу этого постановления.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, просроченная задолженность Украины составляет 1,89 млрд долл.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

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Медведев оценил долг Украины перед Россией в $16 млрд

Долг Украины перед Россией составляет 16 миллиардов долларов, доложил президенту РФ Владимиру Путину премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совбеза РФ.

"Украина имеет довольно значительный долг перед Российской Федерацией, как государственный, так и корпоративный. Считаю, что мы такие деньги не можем терять с учетом того, что наш бюджет тоже имеет свои трудности", - сказал Медведев и предложил рассмотреть эти вопросы, передает РИА Новости.

"Включая 3 миллиарда займа, которые мы им недавно предоставили, в соответствии с вашими договоренностями, в виде покупки еврооблигационного займа. И накопленную задолженность "Газпрома" - порядка 2 миллиардов долларов, - перечислил российский премьер. - Таким образом, совокупный объем обязательств разрастается до очень значительной суммы".

Президент уточнил: "11 и 5 миллиардов долларов?" "Да, - подтвердил глава правительства, - 16 миллиардов долларов".

Напомним, что сегодня Медведев заявил, что харьковские соглашения по газу с РФ, по которым Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров, подлежат денонсации, а Киев должен возместить Москве 11 миллиардов долларов.

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Внешний долг Украины вырос до $142,5 млрд

Объем валового внешнего долга Украины в 2013 году вырос на 7,455 млрд долл., или на 5,52%, - до 142,520 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в четвертом квартале 2013 года рост валового внешнего долга Украины составил 4,798 млрд долл., или 3,48%.

По состоянию на 1 января 2014 года на сектор общего государственного управления пришлось 29,922 млрд долл., или 20,99% валового внешнего долга. Рост долга сектора общего госуправления в 2013 году составил 2,589 млрд долл., или 9,47%, в том числе в четвертом квартале — 2,642 млрд долл., или 9,69%.

На банки пришлось 22,555 млрд долл., или 15,83% долга. Рост долга банковского сектора за год составил 1,002 млрд долл., или 4,65%, в том числе в четвертом квартале — 1,362 млрд долл., или 6,43%.

На органы денежного-кредитного регулирования пришлось 1,775 млрд долл., или 1,25% долга. Долг органов денежного-кредитного регулирования за год снизился на 3,078 млрд долл., или на 63,42%, в том числе в четвертом квартале — на 840 млн долл., или на 32,12%.

На прочие сектора пришлось 79,425 млрд долл., или 55,73% долга. Рост долга прочих секторов за год составил 6,992 млрд долл., или 9,65%, в том числе в четвертом квартале — 1,652 млрд долл., или 2,12%.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) на конец прошлого года составили 8,843 млрд долл., или 6,20% долга. Долг по прямым инвестициям в 2013 году снизился на 50 млн долл., или на 0,56%, в том числе в четвертом квартале — 18 млн долл., или 0,20%.

Как сообщал УНИАН, объем валового внешнего долга Украины в январе-сентябре текущего года вырос на 2,7 млрд долл. - до 137,7 млрд долл., что составляет 77,3% ВВП.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за 2013 год выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте).

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СБУ задержала людей из "группировки Курченко"

Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины устанавливает и задерживает участников преступной группировки, которая нагло расхищала бюджетные средства и нанесла значительный ущерб многим отраслям национальной экономики Украины.

Сотрудники СБУ в течение 20-21 марта задержали директора компании «Газ Украины – 2020» гражданина Украины А.Кашкина. Кроме того, задержан председатель наблюдательного совета «Брокбизнесбанка» Д.Бугай, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Судом будет принято решение о принятии в отношении задержанных меры пресечения.

Как сообщает СБУ, оба задержанных гражданина являются ключевыми участникамипреступной группировки Сергея Курченко и подозреваются в непосредственной причастности к масштабным хищениям государственного бюджета Украины.

В рамках уголовного производства, начатого за ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 255 (создание преступной организации), совместной оперативно-следственной группой СБУ и Генеральной прокуратуры Украины проведены обыски и изъята документация, которая подтверждает причастность задержанных к противоправным финансовым схемам.

Организатор преступной группировки объявлен в международный розыск.

Украина требует немедленной выдачи указанного гражданина для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение председателю наблюдательного совета ГК “ВЕТЭК” Сергей Курченко в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия ПАО “Укргаздобыча”.

Указанные лица путем осуществления противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа нанесли интересам государства ущерб в особо крупных размерах на общую сумму свыше 1 млрд грн.

Преступление квалифицировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Подозреваемый объявлен в розыск, его местонахождение устанавливается.

6 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД раскрыло преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.

“Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Внештрансгаз", ГП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада-Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки как давальческого сырья и последующего "реэкспорта" за границу”, - отметил он.

По словам Авакова, фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд грн.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.

Аваков сообщил, что по этим фактам открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и в Киеве.

Во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме того, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний "ВЕТЭК" ущерба НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 1 млрд 600 млн. грн.

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Кубив надеется завершить переговоры с МВФ через 2 дня

Национальный банк Украины работает без выходных, чтобы в начале следующей недели завершить обсуждение меморандума с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил журналистам глава НБУ Степан Кубив в ходе круглого стола в Киеве.

«Мы сейчас проводим дискуссии по параметрам, касающимся непосредственно Национального банка. Мы работаем в субботу и воскресенье, чтобы в ближайшие два дня, в начале следующей недели, мы вышли на окончание обсуждения меморандума. И мы это сделаем, как обещали», - сказал Кубив, говоря о текущем состоянии дел переговорной миссии Международного валютного фонда в Киеве.

Как сообщил глава НБУ, он только что встречался с представителями МВФ. По его словам, Фонд отметил, что сотрудничество с украинской властью было «отличным».

«Комплексная программа реформ правительства охватывает широкий круг вопросов, и для обеспечения дальнейшего прогресса в обсуждении программы необходимо провести работу», - процитировал Кубив заявление МВФ.

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Гривня упала до 11 грн за доллар

В пятницу, 21 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,8000/11,0000 грн/долл. с 10,5000/10,6000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 14,8850/15,1665 грн/евро по сравнению с 14,4820/14,6255 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3765/1,3805.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2905/0,2946 грн/рубль против 0,2885/0,2914 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,3000 (+0.1835).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 10,3500/10,4000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 14,2375/14,3125 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2860/0,2875 грн/рубль.

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Украина до 2020 года сможет сама обеспечить себя газом - Госдеп США

Украина до 2020 года сможет сама себя обеспечивать газом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал специальный посланник и координатор Государственного департамента США по вопросам международной энергетики, бывший посол США в Украине Карлос Паскуаль.

«Украина – это страна с большими энергоресурсами, потенциал Украины (сейчас Украина добывает более 20 млрд куб. м газа в год) достаточно значительный, она может увеличить еще на 30% добычу на следующие 5 лет, особенно, учитывая те контракты, которые были подписаны с такими компаниями, как “Chevron” “Shell” “Eni”, - подчеркнул он.

Также Паскуаль отметил, что «в результате увеличения добычи из существующих скважин и из новых месторождений, которые могут принести дополнительные 12 млрд куб. м в год, и если в Украине есть возможность разработать планы (реверсных) поставок энергетики с Запада, то до 2020 года Украина может быть в ситуации, когда она будет самодостаточной, если говорить о газовом секторе - это будет историческим моментом для Украины».

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В Кабмине подтвердили претензии Китая к контракту по поставке зерна на $3 млрд

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка заявил, что аудиторы провели проверку деятельности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) и подтвердили наличие претензий со стороны Китая по исполнению контракта о поставках зерновых.

Об этом Швайка заявил журналистам в пятницу.

“Уже есть информация не от ГПЗКУ, в составе Якубовича (бывший глава ГПЗКУ - УНИАН) и его заместителей, а уже от аудиторов, которые проверяют деятельность, анализируют документы, и уже новый глава правления общается с представителями китайской корпорации. У нас действительно есть спорная ситуация с китайской корпорацией”, - сказал Швайка.

Глава Минагропрода сообщил, что на время проведения проверки аудиторами отстранены все заместители ГПЗКУ.

“Отстранены все заместители, и по каждому из них будет решаться индивидуально вопрос по возвращению их к этой работе. На период проверки отстранены все”, - сказал глава министерства.

По его словам, на следующей неделе, по предварительным данным, 26 марта, состоится встреча с представителем китайской стороны для совместного поиска мирного урегулирования вопроса.

“На сегодняшний день мы договорились принять на следующей неделе представителя Китайской корпорации для возможности урегулирования мирно этого спора, поскольку разночтения должны все равно находить свое логичное решение. Мы со своей стороны будем делать те шаги, чтобы другая сторона или отозвала свое заявление, или мы нашли какой-то другой способ мирного регулирования”, - отметил Швайка. При этом он не уточнил, какой другой способ урегулирования рассматривает Минагропрод.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль сообщил, что Китай подал в Лондонский международный арбитражный суд иск к Украине на возмещение убытков на сумму 3 млрд долл., которые были предоставлены Государственной продовольственно-зерновой корпорации для закупки зерновых с дальнейшей их поставкой в Китай. По его данным, вопреки договоренностям, Китаю было продано зерно на сумму 153 млн долларов, тогда как остальные деньги были использованы на закупку зерновых для поставки в другие страны. В ГПЗКУ эту информацию опровергли, заявив, что корпорация не получала никаких исков в Лондонский международный арбитражный суд, а согласно договоренностям с китайской стороной, она имеет право поставлять зерно как непосредственно в Китай, так и в другие страны, поэтому заявление о том, что компания работала «в обход» контракта, также неверно.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что официальный Китай не имеет никаких претензий к выполнению Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ) контракта по поставке стране зерновых.

В 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 3 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш в размере 1,5 млрд долл. компания получила в начале 2013 года. Вторая половина кредита, согласно договору, является товарной, и Украина обязана на 1,5 млрд долл. закупить китайские товары.

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Яценюк рассказал, когда ЕС перечислит деньги Украине

Европейский Союз принял решение увеличить макрофинансовую помощь Украине на 1 млрд евро – до 1,610 млрд евро, причем конечный счет зачисления этих средств – конец апреля – начало мая, сообщил журналистам в пятницу премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Европейский союз принял решение об увеличении макрофинансовой помощиУкраине с 610 млн евро до 1,610 млрд евро. Речь идет о более чем двух миллиардах американских долларов, которые придут на счет украинского правительства для стабилизации экономической ситуации», - сказал глава правительства. – «Окончательный срок зачисления средств – конец-апреля – начало мая».

Как сообщал УНИАН, в середине марта глава правительства Украины заявлял, что Европейский Союз готов в одностороннем порядке открыть рынок ЕС для украинских товаров, а также обещает оказать финансовую помощь в размере 15 млрд долл.

Ранее США также увеличили макрофинансовую помощь Украине до 1,6 млрд долл. с 600 млн долл.

Выделение Украине макрофинансовой помощи по линии США и Евросоюза обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, а также поддержкой действий украинского правительства в его противостоянии России, которая в течение нескольких недель фактически аннексировала Автономную Республику Крым, превратив ее, а также непосредственно город Севастополь, в субъекты федерации.

В то же время, выделение макрофинансовой помощи во многом зависит от результатов переговоров Украины с Международным валютным фондом, миссия которого работает в Украине с 4 марта и намерена завершить переговоры с властями 25 марта. Как ожидается, итогом переговоров должна стать новая программа сотрудничества Украины и МВФ, предполагающая выделение нашей стране средств для достижения макроэкономической стабильности. В украинском правительства отмечали, что объем кредитования может составить до 15 млрд долл. сроком на 2,5 года. О своем стремлении помочь Украине также заявил Всемирный банк, готовый предоставить в качестве кредитов до 3 млрд долл. в 2014 году., и Европейский банк реконструкции и развития, готовый выделить порядка 5 млрд евро до 2020 года.

Также о возможности кредитования украинской экономики заявила Япония. Страна намерена выделить Украине 1 млрд долл. в виде кредитов и другой помощи для улучшения финансового положения страны.