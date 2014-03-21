Украинские ювелиры утверждают, что инициатива Минфина оставит их без работы

Его рассмотрение Кабмином планируется уже в эту субботу – 22 марта. По оценкам специалистов, в случае позитивной резолюции правительства, только одна ювелирная отрасль потеряет 90% своих участников.

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Согласно документу, осуществления операций с ювелирными изделиями разрешается исключительно на общей системе налогообложения. Как следствие, ювелиры-упрощенцы, а это 90% всех участников отрасли, должны будут закупить кассовые аппараты и подключить их к онлайн системе Налоговой службы.

«На сегодняшний день мы (малый ювелирный бизнес) и так работаем в условиях высокого уровня налоговой нагрузки – до 12% с оборота, поскольку платим единый налог в размере 5-7 % с оборота плюс отчисления в Пенсионный фонд в размере 5 % стоимости продажи изделия. Давайте не забывать и об уплате ювелирами еще и пробирного сбора, который на сегодня платится с каждой единицы и грамма ювелирного изделия, но не поступает в бюджет. Может быть, стоит обратить внимание на это, а не выкидывать людей на улицу», – комментируют ситуацию в отраслевых ассоциациях ювелиров Украины.

Ювелиры пытаются донести Премьер-министру Арсению Яценюку губительность такого решения. Учитывая общую экономическую картину, введение общей системы налогообложения без надлежащего расчета последствий, без надлежащих аргументов и общественного обсуждения, несут крайне негативные последствия для отрасли. Отмечая, что в условиях стагнирующей экономики и падения потребительских возможностей, реализация ювелирных изделий резко сокращается, а цена на сырье продолжает расти, соответственно рентабельность постоянно снижается.

«Как видим, власть новая, а методы – старые. Кабмин готовится просто «слить» более 100 тыс. человек, мастеров-ювелиров, которые являются специалистами очень узкого профиля и не могут быть на должном уровне задействованы в других отраслях экономики», - отметили в ассоциации.