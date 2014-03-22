Фюле: экономическая часть ассоциации с Украиной может быть подписана в июне

Экономическая часть соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом может быть подписанная уже в июне.

Как сообщает ТСН, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле.

"Она (экономическая часть) важнейшая, но в то же время мы видим важность проведения честных и свободных президентских выборов, которые состоятся в мае. И мы надеемся, что через месяц после выборов мы сможем оказаться в наилучшей ситуации для завершения процесса подписания, в том числе включая другие важные части соглашения об ассоциации, которые остаются интегрированными в одно соглашение", - отметил он.

При этом он сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Украину. "Я планирую вскоре посетить Украину и поговорить о ряде реформ, со мной поедут эксперты и коллеги из Европейской комиссии, чтобы наработать конкретные "дорожные карты" в разных сферах, таких как торговля, финансы, энергетика, помощь промышленности. И я также очень заинтересован продолжать диалог с парламентариями в Верховной Раде ", - прибавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Украина заключила с ЕС политическую часть соглашения об ассоциации.





