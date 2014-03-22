Высокопоставленного китайского чиновника обвинили в коррупции

Заместитель главы администрации восточнокитайской провинции Цзянси Яо Мугэнь подозревается "в серьезных нарушениях дисциплины и закона", в отношении него ведется партийное расследование, сообщается в субботу на сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины Компартии Китая, передает РИА Новости.

Других подробностей не сообщается. Партийная проверка в отношении дисциплинарных нарушений чаще всего ведет к коррупционному разоблачению китайских чиновников и предшествует расследованию правоохранительных органов.

Яо Мугэнь, как сообщается на сайте "Байду байкэ" (китайский аналог "Википедии"), родился в ноябре 1957 года. После окончания в 1986 году Цзянсийского финансово-экономического университета работал на различных должностях в правительстве провинции Цзянси. В мае 2011 года стал заместителем главы администрации Цзянси.

Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений работы китайского руководства, которое после 18-го съезда КПК (ноябрь 2012 года) возглавил Си Цзиньпин.

По подсчетам китайских СМИ, после 18-го съезда около десятка чиновников провинциального или министерского уровня были сняты с работы за "серьезные нарушения дисциплины", связанные с взяточничеством и коррупцией.

Генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин назвал в числе сложностей, с которыми сталкивается партия, "коррупцию, оторванность от народа, формализм и бюрократизм, которые создаются некоторыми партийцами".

В конце сентября бывший член политбюро ЦК Компартии Китая Бо Силай был приговорен к пожизненному заключению за взятки и присвоении госсредств на общую сумму 25,44 миллиона юаней (4,1 миллиона долларов).