ТОП-10 (24 марта)

Турчинов поручил продать государственные дачи, резиденции и транспорт

Болоболин уволен с должности гендиректора «Укрзализныци»

В Roshen ожидают сокращения производства из-за остановки фабрики в РФ

В Госдуме утверждают, что готовы к трехстроннему консорциуму по ГТС Украины

Доля просроченной задолженности по банковским кредитам выросла до 8,4%

Аналитики подсчитали, что Украина за год может привлечь до $40 млрд

Минагропрод сократит количество разрешительных документов для молочников

Украина будет поставлять ресурсы в Крым на рыночных условиях - вице-премьер

Медведев заговорил об особой экономической зоне в аннексированном Крыму

В банковской системе Украины сократилась доля иностранного капитала

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Турчинов поручил продать государственные дачи, резиденции и транспорт

И.о. президента Украины Александр Турчинов поручил Кабинету министров и Государственному управлению делами продать имущество, которое находится в управлении ГУД и не используется для обеспечения деятельности президента Украины.

Об этом говорится в указе Турчинова от 24 марта, размещенном на сайте и.о. главы государства.

Так, согласно документу, Кабмин и ФГИУ должны «решить вопрос о передаче государственного имущества (в частности, государственных предприятий, учреждений, организаций, санаториев, гостиниц (их структурных подразделений), государственных резиденций, государственных дач, средств наземного, водного и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования, земельных участков, другого недвижимого имущества), которое находится в управлении ГУД и не используется для обеспечения деятельности президента Украины, из управления Государственного управления делами в управление других субъектов управления объектами государственной собственности, определенных Кабинетом министров Украины, для последующей приватизации, отчуждения такого имущества в установленном законом порядке, а также для удовлетворения государственных и общественных потребностей».

Также Фонду государственного имущества Украины поручено ускорить приватизацию частного акционерного общества «Президент-отель», управление корпоративными правами которого передано Фонду от Государственного управления делами согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 1 октября 2012 года № 726-р.

Как подчеркивается в указе, средства от реализации этого имущества будут зачислены в общий фонд государственного бюджета и направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета, в первую очередь на социальные нужды.

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Болоболин уволен с должности гендиректора «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины уволил Сергея Болоболина с должности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины по собственному желанию, говорится в распоряжении правительства №226 от 19 марта, опубликованном на веб-портале правительства

Болоболин подал прошение об отставке 6 марта.

Болоболин был назначен на должность гендиректора "Укрзализныци" в январе 2013 года.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

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В Roshen ожидают сокращения производства из-за остановки фабрики в РФ

Гендиректор кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский ожидает сокращения производства продукции на 10 тыс. тонн в месяц из-за остановки Липецкой кондитерской фабрики и ареста счетов компании, сказал он в интервью изданию «Форбс Украина».

«Я не оцениваю убытки – я жду уменьшения прибыли. Безусловно, российский рынок представлял собой большую долю наших продаж. Когда нам запретили экспорт из Украины в Россию, мы потеряли порядка 6 тыс. тонн в месяц. Липецкая фабрика выпускает 10 тыс. тонн в месяц”, - сказал Москалевский.

При этом он сообщил, что работа Липецкой фабрики остановлена на неделю.

“Мы остановили ее (Липецкую кондитерскую фабрику — УНИАН) на неделю. Она не может работать, пока постановление Тверского суда остается в силе. Если бы мы продолжили работу, то нам пришлось бы брать товарные кредиты и влезать в долги перед поставщиками. В сложившейся ситуации нам никто не одолжит деньги. У нас арестованы все инвестиционные деньги, абсолютно все!” - сказал Москалевский.

По его словам, компании вменяют выпуск контрафактной продукции по нескольким товарным знакам.

“У нас был судебный спор (с российским холдингом «Объединенные кондитеры», по инициативе которого подан иск к Roshen - УНИАН), а теперь он перерос в уголовную плоскость. И если в рамках судебных споров судившаяся с нами сторона претендовала на 215 млн рублей (6 млн долл.), то в новом гражданском иске, о котором мы даже не сразу узнали, сумма претензий достигает 2,5 млрд рублей (70 млн долл.)”, - сказал гендиректор корпорации.

Вместе с тем, по словам Москалевского, у него нет оснований утверждать, что данные события связаны с обострением отношений между Россией и Украиной.

“На предприятиях проводятся проверки, Антимонопольный комитет Липецкой области открыл уголовное дело против нас. Эти события происходят в данный момент, а взаимоотношения с «Объединенными кондитерами» у нас испортились с 2010 года. У меня нет оснований утверждать, что российское государство предъявило ко мне какие-то претензии”, - отметил он.

По словам гендиректора Roshen, в неофициальной форме ему предлагали продать российские активы. «Неофициально от «Объединенных кондитеров» предложение продать бизнес уже поступало. Возможно, теперь оно снова появится», - сказал он.

Москалевский также сообщил, что компания намерена подать апелляцию на судебное решение, чтобы добиться отмены решение суда или хотя бы уменьшить заблокированную сумму, чтобы предприятие могло функционировать.

“Суммарно сейчас арестовано около 1,7 млрд рублей (47 млн долл.)”, - сказал он.

Кроме того, компания намерена подать ответный иск к «Объединенным кондитерам».

Как сообщал УНИАН, 19 марта сотрудники российской полиции заблокировали изахватили помещение Липецкой кондитерской фабрики Roshen. Представители российских правоохранительных органов не предъявили никаких документов, которые бы предоставляли им право ворваться на территорию предприятия и приостанавливать производство. Руководство компании Roshen не получало никаких официальных сообщений или предупреждений, которые могли бы стать причиной незаконного вмешательства в их деятельность.

20 марта Министерство иностранных дел и Министерство экономического развития и торговли Украины обвинили власти России в незаконной конфискации производственных мощностей фабрики Roshen, заявив, что захват предприятий корпорации в РФ является логическим продолжением политически мотивированной кампании, которая началась против украинского инвестора еще в прошлом году, когда Роспотребнадзор запретил экспорт продукции компании в страну.

21 марта Тверской районный суд Москвы по инициативе российского холдинга «Объединенные кондитеры» возбудил уголовное дело против предприятия Roshen в Российской Федерации, наложив арест на 2,8 млрд рублей, находящихся на счетах компании в РФ. При этом в компании отметили, что денежные средства, находящиеся на счетах компании в России, были предназначены исключительно для осуществления хозяйственной деятельности на территории этой страны. Roshen оказался лишенным возможности оплачивать поставки сырья, заниматься производством, продолжать строительство новой производственной площадки, а также уплачивать налоги.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen принадлежит народному депутату и миллиардеру Петру Порошенко, который активно поддерживал Евромайдан.

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В Госдуме утверждают, что готовы к трехстроннему консорциуму по ГТС Украины

В Госдуме готовы поддержать создание германо-российско-украинского консорциума для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом заявил на встрече с германской делегацией во главе с депутатом бундестага ФРГ Андреасом Ленцем председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев, сообщает ИТАР-ТАСС.

Грачев напомнил, что на предыдущих встречах с представителями бундестага обсуждались вопросы, касающиеся поставок российского газа и возможного создания трехстороннего консорциума по украинской ГТС. Учитывая сложившуюся ситуацию в Украине, идея такого консорциума, по его мнению, сегодня "особо актуальна", поскольку позволяет решить возможные проблемы с транспортировкой газа через территорию Украины, а также модернизировать украинскую ГТС.

"С немецкой стороны даже были предложены схемы с участием Deutsche Bank, позволяющие в кратчайшие сроки решить эту проблему, в том числе и проблему модернизации труб", - отметил глава думского комитета.

"Я эту идею поддерживаю. Считаю, что такое решение гарантировало бы, прежде всего, бесперебойные поставки и модернизацию труб и поставки газа по относительно хорошим ценам", - сказал Грачев. По его словам, в консорциуме "могли бы принять участие крупные немецкие энергетические компании, с украинской - "Нафтогаз Украины" или его преемник, с российской - "Газпром", возможно, с иными энергетическими компаниями".

Парламентарий напомнил, что "чуть больше половины" поставляемого Россией газа в Европу идет через территорию Украины. "И заменить это в короткие сроки нечем", - уверен он. "Конечно, мы вынуждены строить "Южный поток", но понимаем, что это очень дорого. И если полностью придется заменять им "украинские трубы", то это уже около $30 млрд. Это очень большие деньги, которые лягут на потребителя", - отметил глава комитета. "С другой стороны, мы понимаем, что Украине объективно - а мы надеемся, что промышленность Украины сохранится, - нужно около 30 млрд кубометров газа", - сказал он, предположив, что "в ближайшее время Украине нечем будет его оплачивать".

Это может привести к несанкционированному отбору европейского газа, в чем, по словам Грачева "ни мы, ни Европа не заинтересованы". "Но тогда, соответственно, самый хороший вариант, если мы заключаем тройственное соглашение по "украинским трубам". Кстати, они в основном в части оборудования делались немецкими фирмами - те же перекачивающие станции", - отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что в начале текущего года между бундестагом и российским парламентом было подписано предварительное соглашение о формировании межпарламентской группы Россия-ФРГ по энергетике. "Мы договорились, что как только группа будет сформирована в полном объеме, мы немедленно выйдем с таким предложением как к бизнесу, так и к исполнительной власти наших трех стран", - сообщил он.

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Доля просроченной задолженности по банковским кредитам выросла до 8,4%

Доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в феврале 2014 года по сравнению с январем выросла на 0,6 п.п. - до 8,4%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по итогам января-февраля по сравнению с началом текущего года рост доли просроченной задолженности составил 0,6 п.п.

По данным Нацбанка, в феврале банки увеличили объем предоставленных кредитов на 8,18%, или на 74,731 млрд грн, - до 987,791 млрд грн, при этом кредиты, предоставленные субъектам хозяйствования, выросли на 8,1%, или 56,377 млрд грн, - до 748,566 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков за январь 2014 года выросла на 0,1 п.п. - до 7,8%.

Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в 2013 году снизилась на 1,2 п.п. - до 7,7%, в том числе в декабре - на 0,63 п.п.

В 2013 году банки увеличили объем предоставленных кредитов на 11,78% - до 911,402 млрд грн, в том числе в декабре - на 2,41%.

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Аналитики подсчитали, что Украина за год может привлечь до $40 млрд

Украина по итогам года может привлечь до 40 млрд долл. внешних заимствований, включая кредиты международных финансовых организаций, говорится в исследовании Международного центра перспективных исследований, текстом которого располагает УНИАН.

«Украина сможет договориться о внешних заимствованиях на уровне 40 млрд долл. с западными государствами и МВФ, - говорится в исследовании. - Заострение политической ситуации будет негативно влиять на инвестиционный климат. Приход частного инвестора в Украину будет невозможен вплоть до достижения большей определенности».

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета отмечал, что Украине в 2014 году потребуется привлечь по меньшей мере 13 млрд долл. для выполнения внешних обязательств. По данным Министерства финансов, общий объем выплат по внешним долгам составит в 2014 году порядка 9 млрд долл.

О предоставлении финансовой помощи Украины уже заявили ЕС (объем финпомощи может составить до 1,6 млрд евро), США (объем финпомощи может составить 1,6 млрд долл.), Япония (объем финпомощи – 1 млрд долл.).

Кроме того, в середине марта глава правительства Украины Арсений Яценюк заявлял, что Европейский Союз готов в одностороннем порядке открыть рынок ЕС для украинских товаров и обещает оказать долговременную финансовую помощь в размере 15 млрд долл. Порядка 15 млрд долл. может составить программа кредитования экономики Украины, которая готовится к подписанию с Международным валютным фондом.

О своем стремлении помочь Украине также заявил Всемирный банк, который готов предоставить в качестве кредитов до 3 млрд долл. в 2014 году, и Европейский банк реконструкции и развития, который может выделить порядка 5 млрд евро до 2020 года.

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Минагропрод сократит количество разрешительных документов для молочников

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует сокращение количества документов разрешительного характера, которые касаются деятельности операторов молочного рынка, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, по данным пресс-службы, Минагропрод подготовил проекты совместных с другими министерствами и ведомствами приказов, которыми будут отменены нормативно-правовые акты, касающиеся проведения аттестации производителей молока, молочного сырья и молочных продуктов и ведения реестра аттестованных производителей молочной продукции, связанного с получением документов разрешительного характера (аттестат производства молока, молочного сырья и молочных продуктов).

По данным министерства, на сегодняшний день приказы находятся на согласовании у Министерства экономического развития и торговли и Министерства здравоохранения Украины.

"Принятие документов упростит систему государственного контроля в этом сегменте, будет способствовать стимулированию свободной конкуренции на молочном рынке, гармонизации законодательства Украины с международным законодательством, в том числе законодательством ЕС, в части выдачи документов разрешительного характера", - говорится в сообщении.

При этом безопасность и качество молочной продукции будут обеспечены за счет соблюдения норм санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного законодательства, путем выдачи субъектам хозяйствования эксплуатационных разрешений для мощностей по производству, переработке или реализации пищевых продуктов и соответствующего надзора за состоянием производства молока, молочного сырья и молочных продуктов.

«Шаг за шагом мы будем сводить к минимуму количество разрешительных документов в различных сегментах аграрной отрасли с тем, чтобы бизнес мог свободно дышать и одновременно соблюдать понятные правила игры», - цитирует пресс-служба Швайку.

Как сообщал УНИАН, украинские производители молока регулярно обращаются к правительству Украины с просьбой оказывать большую поддержку отрасли, чтобы отечественные продукты могли на равных конкурировать с импортными, в частности с белорусской молокопродукцией.

По данным Госстата, производство молока в Украине в 2013 году выросло на 4%, сливочного масла – на 5,2%, свежего неферментированного сыра – на 5,5%, а жирных сыров – сократилось на 1,5%. Объем производства спредов в прошлом году снизился на 0,8% по сравнению с 2012 годом, а йогуртов – вырос на 6,5%.





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Украина будет поставлять ресурсы в Крым на рыночных условиях - вице-премьер

Украина намерена поставлять любые ресурсы в Крым на рыночных условиях, сообщил на пресс-конференции вице-премьер министр Украины по социальным вопросам Александр Сыч.

“Все, что касается жизнеобеспечения Крыма как временно оккупированной территории, которая выведена из-под контроля украинского правительства, то очевидно, на перспективу будет идти речь о поставках любых жизненных ресурсов на рыночных условиях, так как мы не контролируем там ситуацию”, - заявил Сыч.

В то же время вице-премьер опроверг информацию о преднамеренном снижении поставок электроэнергии в Крым и заявил, что отключение значительной части Крымского полуострова от энергоснабжения в воскресение стало следствием технических неполадок.

“Речь идет о каких-то больших поломках, но извините, как в условиях ведения агрессии, войны, нарушения инфраструктуры уберечься от нарушения энергоснабжения, или каких-то других моментов”, - сказал Сыч.

Вице-премьер министр считает, что обвинения в отключении электроэнергии, которые звучат в адрес Украины, являются частью целенаправленной антиукраинской информационной кампании, которая ведется уже давно.

“Возвращаясь к информационной политике, существует попытка все направить против Украины, то есть сам же преступник совершил преступление, но говорит, что я в этом не виноват”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, проблемы с энергоснабжением 23 марта вечером были в Симферополе, Евпатории, Ялте, Симеизе и т.д. По состоянию на 6.00 24 марта треть территории Крыма оставалась без электричества. Самопровозглашенный вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев заявил, что украинская снабженческая компания «Укрэнерго» вдвое снизила объем электроэнергии, которая поставляется в Крым.

Компания «ДТЭК Крымэнерго» объяснила проблемы со светом в Крыму отключением линий электропередач НЭК «Укрэнерго», которое произошло из-за «аварийного дефекта».

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Медведев заговорил об особой экономической зоне в аннексированном Крыму

В аннексированном Крыму может быть создана особая экономическая зона.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал сегодня на совещании по поддержке социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

«Считаю также возможным рассмотреть вопрос о создании в Крыму особой экономической зоны», - сказал Медведев.

По его словам, до конца первого полугодия в правительство должна быть предоставлена федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию полуострова - с деньгами, со сроками, с ответственными исполнителями.

Он также сообщил, что одной из преференций для Крыма должно стать освобождение от уплаты налогов.

«Нам точно стоит подумать о подготовке правил, которые будут освобождать от уплаты налогов на переходный период те компании, которые платят налоги в Крыму, то есть, работают там и платят налоги, и которые, естественно, перешли в российскую юрисдикцию», - сказал он.

Медведев также подчеркнул, что очень важно перерегистрировать собственность, включая землю и недвижимость.

«Росреестру нужно сформировать в Крыму территориальное подразделение, которое займётся этой работой. Её нужно вести деликатно, аккуратно, чтобы не навредить деловому климату и инвестиционной привлекательности полуострова. Но вести её необходимо, потому что без правильно оформленного титула собственности ни один инвестиционный проект, как известно, реализовать невозможно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма.

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В банковской системе Украины сократилась доля иностранного капитала

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в феврале текущего года сократилась по сравнению с январем на 0,1 п.п. - до 33,9%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-февраля т.г. доля иностранного капитала в украинской банковской системе также снизилась на 0,1 п.п. по сравнению с началом года. Количество банков с иностранным капиталом в феврале по сравнению с январем не изменилось и составило 49, количество банков со 100% иностранным капиталом также не изменилось и составляет 19.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года не изменилась и составила 34%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в 2013 году сократилась на 5,5 процентных пунктов - до 34%.

УНИАН