ТОП-10 (25 марта)

Япония увеличила финпомощь Украине до $1,5 млрд

Словакия готова помочь Украине с реверсом газа

Рост экономики Украины в условиях ЗСТ с Евросоюзом составит 5% - экономист

Кабмин выделил военным 1,87 млрд гривень

Парламент проголосовал за прозрачность госзакупок

Минфин прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 3%

Минфин: инфляция в этом году может составить 12%

Украина может отказаться от акцизных марок

Минфин не привлек средства в госбюджет на плановом ОВГЗ-аукционе

Украина может выпустить НДС-облигации на 15-16 млрд гривень

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Япония увеличила финпомощь Украине до $1,5 млрд

Япония намерена выделить помощь Украине в 1,5 миллиарда долларов, такое заявление сделал в Гааге приехавший на саммит по ядерной безопасности премьер Японии Синдзо Абэ, пишет "Прайм" со ссылкой на агентство Киодо.

Первоначально Япония готовила пакет помощи на сумму около 1 миллиарда долларов, но решила увеличить объем финансирования. Как заявил перед журналистами Абэ, "это было высоко оценено другими членами G7".

Кроме того, в Гааге японский премьер прибег к наиболее резким за все время кризиса на Украине выражениям и заявил, что "присоединение Крыма, который находится на юге Украины, к России недопустимо".

Японские аналитики считают, что это связано с критикой в адрес Японии со стороны ее главного союзника - США, так как до сих пор Страна восходящего солнца приняла наиболее мягкие санкции в отношении России, а также направила с визитом в Москву главу аппарата японского Совбеза Сётаро Яти и провела в Токио российско-японский инвестиционный форум с участием более чем тысячи бизнесменов с обеих сторон.

Воссоединение РФ и Крыма Запад не признает. Евросоюз, США и Япония уже принялиряд санкций против России в связи с ее позицией по Крыму. При этом японские санкции стали одними из самых мягких: Токио заморозил переговоры о смягчении визового режима и остановил старт еще не начавшихся переговоров о соглашениях по инвестициям и использованию космического пространства.

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Словакия готова помочь Украине с реверсом газа

Словакия готова помочь Украине и организовать реверсные поставки газа, но не готова за это платить, сообщает словацкое информагентство TASR со ссылкой на заявление премьер-министра страны Роберта Фицо.

По его словам, в Братиславе согласны с точкой зрения, что в интересах ЕС нужно помочь Украине, но это не означает, что Европа должна за всё это заплатить, передает РИА Новости.

"Мы готовы помочь, но каждая помощь имеет свои границы и экономически лимитирована", — сказал Фицо.

Премьер-министр Словакии пояснил, что уже на начальной стадии переговоровпо реверсным поставкам газа с украинской стороной возникли проблемы. По словам Фицо, в Киеве ждут инвестиций в этот проект от Словакии, но со своей стороны ничего не гарантируют.

Глава правительства Словакии отметил, что для Братиславы приоритетом являются гарантированные и безопасные поставки российского газа через территорию Украины в Словакию.

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Рост экономики Украины в условиях ЗСТ с Евросоюзом составит 5% - экономист

Рост экономики Украины в условиях работы зоны свободной торговли с Европейским Союзом составит не менее 5% в долгосрочной перспективе, заявил на конференции в Киеве британский экономист, директор компании СТА Макр Хейлиер. Как передает корреспондент УНИАН, свои расчеты Хейлиер представил в специальном исследовании.

«Подписание Украиной экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС и формирование зоны свободной торговли позволит экономике Украины вырасти примерно на 5% в определенной перспективе, при этом экспорт может вырасти на более чем 6%, а импорт – на 5,8%. Рост социальных стандартов составит 12%», - отметил Хейлиер.

Кроме того, он подчеркнул, что торговое сотрудничество с ЕС позволит улучшить деловой климат и развить сектор малого и среднего бизнеса.

«В Европе работают 21 млн компаний – представителей малого и среднего бизнеса. Экономика Европы – это экономика малого бизнеса. Украина, работая с Европой, получит возможность основать и развивать тысячи малых предприятий в сотнях секторов экономики», - спрогнозировал британский экономист.

В то же время, Хейлиер обратил внимание, что прогнозные оценки - это не догма, и их не стоит воспринимать как некую в любом случае достижимую цель. «Наши предположения – это потенциально возможный прогноз, но отнюдь не гарантия», - отметил экономист.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации, предполагавшее формирование зоны свободной торговли, в ноябре 2013 года. Европейские специалисты уверяли, что выгоды Украины будут ощутимы уже потому, что украинские товаропроизводители получат доступ на рынок объемом порядка 500 млн потребителей и совокупным ВВП более 17 трлн долл.

Однако в ноябре 2013 года Соглашение не было подписано под предлогом неготовности Украины к присоединению к европейскому рынку. Такое решение властей вызвало многотысячные протесты и переросло в длительное и массовое противостояние народа и действующей на тот момент власти, приведшее в многочисленным жертвам.

Переговоры о подписании соглашения были возобновлены только с приходом нового Кабинета министров Арсения Яценюка. Политическая часть Соглашения была подписана 21 марта. Экономический блок планируется подписать позднее, после выборов Президента Украины 25 мая. Новое украинское правительство также связывает экономический рост с вступлением в силу положений Соглашения и вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС.

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Кабмин выделил военным 1,87 млрд гривень

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда госбюджета 1,869 млрд грн для выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил, внутренних войск Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы, а также проведения учебных сборов с военнообязанными и гражданами Украины, проходящими службу в военном резерве. Соответствующее распоряжение №244 размещено на веб-портале правительства.

Как отмечается, средства также будут направлены на решение сугубо бытовых вопросов, включая оплату банно-прачечных услуг, закупку медикаментов, топлива для перевозки личного состава.

Минфину предписано осуществить все расходы. Минобороны, МВД и Администрация пограничной службы должны в трехдневный срок сформировать перечень расходов и утвердить его с Минфином и Минэкономразвития и до 15 апреля подать отчет об использовании средств в Минфин, Минэкономразвития и Госказначейство.

Другим своим распоряжением Кабмин выделил 17,2 млн грн на проведение учебных сборов с военнослужащими.

Ранее Кабинет министров Украины выделил 125 млн грн военнослужащим, проходящим службу на территории Автономной Республики Крым. Кроме того, в середине марта Верховная рада приняла закон о выделении из резервного фонда бюджета 6,8 млрд грн для осуществления мероприятий по обороне страны.

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Парламент проголосовал за прозрачность госзакупок

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “Об осуществлении государственных закупок” относительно усиления прозрачности закупок предприятий” (регистрационный №2207).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон принимался сразу в первом чтении и в целом.

Этим законом предусмотрено обязать предприятия, которые определены в пункте 21 части 1 статьи 1 закона Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок”, размещать отчеты о результатах проведения ими закупок, осуществляемых за счет собственных средств, стоимость предмета которых отвечает требованиям абзаца 1 части 1 статьи 2 данного закона, на веб-портале Уполномоченного органа в течение трех рабочих дней после заключения договора.

Форма отчета о результатах осуществления предприятиями закупок за собственные средства утверждается Уполномоченным органом.

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Минфин прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 3%

Министерство финансов Украины прогнозирует сохранение стагнации в экономике Украины в 2014 году и оценивает возможное падение ВВП на уровне «минус» 3%. Об этом перед заседанием правительства заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Мы думаем, что в этом году экономика продолжит стагнацию. Думаю, получим минус 3% падения ВВП, к сожалению», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, директор компании СТА Макр Хейлиер заявил, что рост экономики Украины в условиях работы зоны свободной торговли с Европейским Союзом составит не менее 5% в долгосрочной перспективе.

«Подписание Украиной экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС и формирование зоны свободной торговли позволит экономике Украины вырасти примерно на 5% в определенной перспективе, при этом экспорт может вырасти на более чем 6%, а импорт – на 5,8%. Рост социальных стандартов составит 12%», - отметил Хейлиер.

Кроме того, он подчеркнул, что торговое сотрудничество с ЕС позволит улучшить деловой климат и развить сектор малого и среднего бизнеса.

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Минфин: инфляция в этом году может составить 12%

Министерство финансов прогнозирует максимальный показатель инфляции в Украине в 2014 году на уровне 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский.

«Средняя 8%, максимальная - 12%», - сказал Мярковский, отвечая на вопрос о том, какой показатель инфляции Минфин закладывает в новую редакцию госбюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, принятый в середине января государственный бюджет Украины на 2014 год рассчитывался с учетом инфляции на уровне 8%.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что по итогам 2014 года ожидается рост инфляции выше заложенных в госбюджете 8%. Кроме того, по его словам, в Украине по итогам 2014 года ожидается падение ВВП на 3%.

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Украина может отказаться от акцизных марок

Использование акцизной марки как средства учета подакцизных товаров является малоэффективным и вместо нее следует ввести электронный учет подакцизных товаров, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Если мы и далее будем идти по пути акцизной марки – это путь в никуда», - сказал Яценюк.

По его мнению, перевод всего объема подакцизных товаров исключительно в электронную форму – это хорошо зарекомендовавший себя международный опыт. «В ЕС есть ряд стран, которые внедрили электронный учет подакцизных товаров. Если вы свяжете этот учет с учетом по НДС, появится реальная картина, которая позволит не уклоняться от уплаты налогов», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2013 года в Украине были введены акцизные марки нового образца на алкогольную и табачную продукцию.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, введение новых акцизных марок не привело к значительному подорожанию бутылки алкогольного напитка или пачки сигарет, но позволило наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции. В то же время, только в январе 2014 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму свыше 30 млн грн. В частности, табачных и ликеро-водочных изделий изъято на сумму около 23 млн грн. Кроме того, по данным Миндоходов, с начала 2014 года уже прекращена деятельность 18 незаконных производств алкогольных напитков.

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Минфин не привлек средства в госбюджет на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 марта не привлекло средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предлагал инвесторам облигации в национальной валюте сроком обращения 1 год, 5 и 7 лет, но не получил ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, Минфин на плановом аукционе 18 марта также не привлек средства в госбюджет. В марте министерство провело четыре ОВГЗ-аукциона и привлекло в госбюджет 2,785 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 17 марта, с начала года в госбюджет поступило 24,052 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 14,137 млрд грн, на обслуживание госдолга - 6,202 млрд грн.

По состоянию на 24 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 276,730 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 169,694 млрд грн, в собственности банков — 81,376 млрд грн, нерезидентов — 11,199 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Украина может выпустить НДС-облигации на 15-16 млрд гривень

Предположительный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, которые могут стать инструментом возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость, может составить 15-16 млрд грн, заявил на брифинге в Кабинете министров Украины первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

«Мы сейчас говорим о примерно 15-16 млрд, пусть это будет сумма, под которую будут выпущены ценные бумаги. Тут есть вопрос условий (эмиссии - УНИАН) и это очень чувствительный вопрос», - сказал он.

По мнению Билоуса, к вопросу условий эмиссии, включая ставку облигаций и их срок обращения, надо подойти очень взвешенно. «Необходимо, чтобы ценная бумага была ликвидной, чтобы она была частью экономики для банков, предпринимателей, инвесторов. Важно, чтобы в этот инструмент вошли инвесторы, прежде всего, западные, которые инвестируют валюту», - сказал чиновник.

Ранее Министерство финансов Украины допускало возможность выпуска облигаций внутреннего государственного займа в качестве инструмента погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам предпринимательской деятельности.

О возможности выпуска НДС-облигаций также заявлял премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах. При этом он также не назвал возможного объема выпуска облигаций, подчеркнув, что свое видение решения этого вопроса он представит в течение ближайших недель, как только будет назначен глава налоговой службы.

УНИАН

