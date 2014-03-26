ТОП-10 (26 марта)

Рада уволила шесть членов совета Нацбанка

Компанию Ставицкого лишили разрешений на добычу нефти и газа

Очередей на украинско-российской границе нет - таможня

Коболев возглавил "Нафтогаз Украины"

Рейдеры могут захватить наши предприятия в России - Roshen

"Газпром" пока не решил, сколько будет стоить газ для Украины

Европа должна уменьшить зависимость от российских нефти и газа - Обама

Обама пригрозил ужесточить санкции против России

Газ для населения в Украине с 1 мая подорожает на 50%

Украина выплатила почти 2 млрд гривень по облигациям внутреннего займа

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Рада уволила шесть членов совета Нацбанка

Верховная Рада приняла постановление “Об увольнении членов совета Национального банка Украины” (регистрационный № 4425).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, уволены члены совета НБУ в связи с завершением срока их полномочий — Михаил Гончаров, Василий Горбаль, Сергей Клюев, Борис Колесников, Петр Порошенко, Игорь Прасолов.

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Компанию Ставицкого лишили разрешений на добычу нефти и газа

Генеральная прокуратура лишила компанию «Голден Деррик», которую связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, шести специальных разрешений на разработку нефтегазовых месторождений, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, проведенная Генпрокуратурой проверка установила, что в 2011-2012 гг. Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку и добычу нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Проверка установила, что 26 решений принято при отсутствии предусмотренных законом документов. Еще по 16 участкам, предоставленным в пользование компании, на протяжении двух лет не уплачено в бюджет более 5 млн грн за геологическую информацию, которая необходима для использования полезных ископаемых.

«Аннулировано шесть специальных разрешений на пользование недрами, полученных обществом на основании вышеуказанных решений, в связи с невыполнением предусмотренных ими особых условий и рядом других нарушений требований законодательства при использовании нефтегазовых месторождений», - отмечают в пресс-службе.

Эти решения при участии Генпрокуратуры отменены.

«Работа Генеральной прокуратуры по защите интересов государства в сфере охраны и рационального использования нефтегазоносных недр продолжается», - подчеркивают в пресс-службе.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

21 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыск в помещениях бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Как сообщил генпрокурор Олег Махницкий, правоохранители нашли и изъяли 42 килограмма золота и драгоценностей, а также сотни тысяч долларов наличностью. Драгоценности и деньги были упакованы и готовы к перевозке за пределы Украины. В частности, при обыске была задержана бухгалтер, которая учитывала драгоценные вещи и записывала их в соответствующую декларацию, которую можно было потом предъявить официальным органам при пересечении границы. Как предположили в Генпрокуратуре, такая перевозка ценностей могла быть не первой.

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Очередей на украинско-российской границе нет - таможня

Роста очереди автомобилей в пунктах пропуска на украинско-российской границе не наблюдается, в целом ситуация на границе спокойная, сообщили УНИАН в пресс-службе департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов Украины, которое находится в стадии ликвидации.

«Информация, озвученная некоторыми СМИ, о росте очередей в пунктах пропуска на украинско-российской границе, не соответствует действительности. Ситуация на границах спокойная», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пиковая нагрузка на пункты пропуска приходится на понедельник, из-за чего в некоторых СМИ появилась информация о возникновении очередей на границе.

«Логистика коммерческих компаний организована таким образом, что графики перевозок учитывают ограничения в некоторых странах движения грузовых автомобилей в праздничные и выходные дни. Это выражается в том, что пиковая нагрузка на пункты пропуска приходится на понедельник, когда здесь могут собираться до 200 автомобилей», - сообщила пресс-служба.

При этом постоянная работа пунктов пропуска позволяет провести таможенное оформление всех автомобилей в течение краткого срока. В частности, по данным таможни, по состоянию на утро вторника 25 марта 2014 года в пункте пропуска «Бачевск-Троебортное» было уже 50 автомобилей, а на утро среды в ожидании на таможенное оформление не было ни одного автомобиля.

«Подчеркиваем, что такая ситуация является традиционной для этого участка границы и соответствует обычной нагрузке», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 марта советник президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Бидах заявил, что российская таможня в пунктах пропуска на украинско-российской границе замедлила пропуск автопоездов из Украины.

Пункты пропуска на украино-российской границе находятся под усиленным вниманием общественности и СМИ в связи с обостренной политической ситуацией между двумя странами. В частности, в середине марта, после обострения межгосударственных отношений между Россией и Украиной возникли проблемы с пропуском автотранспорта через российскую границу. Украинские транспортные компании заявили о том, что Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции. При этом работники таможни никаких объяснений перевозчикам не предоставляли.

3 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Миндоходов, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенные службы Минфину. 13 марта министр финансов Александр Шлапак представил коллективу Миндоходов новых кураторов налоговой и таможенной служб Игоря Билоуса и Виталия Науменко, а также куратора службы финансовых расследований Владимира Хоменко.

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Коболев возглавил "Нафтогаз Украины"

Коболев возглавил правление НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак. Соответствующее решение правительство приняло на заседании, которое затянулось до начала среды, сообщает ТСН.

Известно, что Коболев в 2000 году окончил институт международных отношений Киевского университета им. Т.Г.Шевченко. Также с 2002-го по 2010 год он работал на разных должностях в НАК "Нафтогаз Украины", в частности, в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики госхолдинга и советником председателя правления НАК.

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Принимал участие в реструктуризации внешнего долга госхолдинга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации.

Напомним,предыдущий глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Утром 23 марта суд принял решение о мере пресечения, согласно которому его арестуют или требуют залог в размере 1,5 млрд грн.

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Рейдеры могут захватить наши предприятия в России - Roshen

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen не исключает возможности рейдерского захвата своих предприятий в Российской Федерации, производство на которых остановлено на прошлой неделе из-за ареста счетов компании в России и блокирования их работы силовыми структурами, представителями правоохранительных органов РФ.

«Корпорация Roshen не исключает возможности физического захвата силовыми структурами Российской Федерации имущества предприятий компании и попытки подчинить себе российские активы корпорации путем незаконного завладения данными активами», - сказано в сообщении компании, опубликованном на ее официальном сайте.

При этом в корпорации отметили, что такие действия расцениваются ею как рейдерская атака, которая проводится в отношении российских предприятий Roshen. Вместе с тем, в компании подчеркнули, что она предпримет все возможные методы для защиты своего инвестиционного капитала в России.

«С этой целью компания применит все доступные инструменты, как юридические, так и не юридические, в том числе обращения в международные институты по защите интересов инвесторов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 марта сотрудники российской полиции заблокировали и захватили помещение Липецкой кондитерской фабрики Roshen (РФ). Представители российских правоохранительных органов не предъявили никаких документов, которые бы предоставляли им право ворваться на территорию предприятия и приостанавливать производство.

После этого, 21 марта, Тверской районный суд Москвы по инициативе российского холдинга «Объединенные кондитеры» возбудил уголовное дело против предприятия Roshen в Российской Федерации, наложив арест на 2,8 млрд рублей, находящихся на счетах компании в РФ, где ей принадлежат три производственные площадки.

Продукция с украинских фабрик Roshen не экспортируется в Россию с августа 2013 года в связи с запретом Роспотребнадзора.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen принадлежит народному депутату и миллиардеру Петру Порошенко, который активно поддерживал Евромайдан.

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"Газпром" пока не решил, сколько будет стоить газ для Украины

Ситуация в Украине никак не повлияла на транзит газа через территорию страны, и он осуществляется в соответствии с заключенными контрактами.

Об этом в Минске заявил зампред правления, начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов, передает РИА Новости.

«Ситуация на Украине никак не повлияла на бизнес «Газпрома» ни на Украине, ни в Беларуси. Все транзитные объемы идут в соответствии с заключенными контрактами. Никаких проблем мы не видели и, надеюсь, в дальнейшем не увидим», - сказал Круглов

Он также отметил, что задолженность Украины за газ составляет порядка 1,7 млрд долл.

«Это состояние, которое длится давно, еще до событий всем известных», - сказал он.

При этом Круглов не уточнил, какой будет цена газа для Украины во втором квартале, отметив лишь, что она «определяется контрактом до 2019 года».

В тоже время, он сообщил, что «Газпром» просчитывает варианты поставок газа в Европу в обход Украины на случай возникновения проблем.

«Мы просчитываем меры компенсации, если произойдут трудности с транзитом через Украину. Существующие мощности - Ямал-Европа, «Северный поток» - позволяют в какой-то мере компенсировать проблемы с транзитом через территорию Украины, если таковые возникнут», - сказал он.

Кроме этого, Круглов заявил, что события в Украине не повлияли на финансовые планы «Газпрома» на 2014 год.

Как сообщал УНИАН, 25 марта министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что Украина не собирается платить России за газ свыше 387 долларов за тысячу кубометров, что является расчетной ценой по контракту с «Газпромом» с учетом ранее подписанных харьковских соглашений.

21 марта российская газета «Ведомости», ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщила, что Украина лишилась скидки на газ за базирование Черноморского флота в Крыму, в результате цена на это сырье с апреля может возрасти на 80% - до 480 долл. за 1000 куб. м.

Украина по итогам 2013 года увеличила транзит газа в Европу на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Европа должна уменьшить зависимость от российских нефти и газа - Обама

Президент США Барак Обама заявляет, что Европа должна уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, но признал, что этот процесс не будет скорым.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Обама заявил на пресс-конференции после саммита ЕС-США.

"Энергоносители находятся в центре нашего внимания, и мы должны над этим серьезно подумать. Есть потребность для Европы взглянуть, как диверсифицировать источники энергоснабжения. США были благословенны собственными энергетическими источниками, которые стали доступными благодаря новым технологиям. Мы уже дали разрешение на экспорт природного газа в таких количествах, сколько Европа потребляет газа ежедневно", - сказал Обама.

"Но этот газ поставляется на открытый рынок, потому что частные компании подают его на открытый рынок... Но нужно, чтобы наши энергетические министерства взглянули на пути усиления процесса диверсификации. Это то, чему мы очень преданы. Это было бы хорошо для Европы, это было бы хорошо для Соединенных Штатов. Это не произойдет за одну ночь. Но этот кризис (в Крыму) указывает, что мы должны двигаться в этом направлении уже сейчас - причем немедленно", - добавил американский лидер.

Как сообщалось, ЕС закупает в России около трети необходимого газа. Половина из этого объема поставляется через территорию Украины.

6 марта члены комитета по энергетике и коммерции палаты представителей США зарегистрировали законопроект, которым разрешается экспорт сжиженного природного газа в страны Восточной Европы, в частности и в Украину, для снижения их зависимости от поставок российского газа.

Как отмечает Reuters, уже более 20 компаний в США подали заявки на экспорт сжиженного природного газа. Но, как отмечает агентство, больших поставок не стоит ожидать раньше 2017 года, потому что даже после разрешения экспорта, необходимо построить оборудование и доки стоимостью миллиарды долларов.

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Обама пригрозил ужесточить санкции против России

Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявляет, что США и Европейский Союз готовы ужесточить санкции против России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Обама заявил на пресс-конференции после завершения саммита ЕС-США.

"Что касается санкций, то сейчас мы видели прекрасную координацию между США и Европой. По обе стороны Атлантики есть признание того, что во время первого вторжения в Крым мы должны были предпринять конкретные шаги, и мы определили список персон, которые были ответственны за это вторжение. Когда российское правительство предприняло шаги по аннексии Крыма после референдума, который никто за пределами России не воспринимает серьезно, мы ужесточили эти санкции в координации (с ЕС)", - сказал Обама.

"Теперь мы координируем усилия относительно потенциальных дополнительных, более глубоких санкций, если Россия будет осуществлять дальнейшее вторжение в Украину", - добавил американский лидер.

Как сообщалось, 16 марта состоялся так называемый референдум по вопросу о статусе Крыма. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей Крыма.

18 марта в Кремле подписали «договор» о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и внедрили санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.

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Газ для населения в Украине с 1 мая подорожает на 50%

Повышение тарифа на газ для населения с 1 мая составит 50%, а для предприятий теплокоммунэнерго – с 1 июля на 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента экономического планирования и финансовых расчетов НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Колбушкин.

«Первое повышение по газу будет с 1 мая, а по ТКЭ – с 1 июля… тариф по ТКЭ повышается на 40%, а по населению – пока на 50%», - сказал Колбушкин.

По словам Колбушкина, окончательные показатели повышения тарифов будут отражены в правительственном постановлении.

«Документ будет опубликован, там будет график повышения цен до 2018 года и может быть в последней редакции что-то изменится», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан прогнозировал, что цены на газ для населения поднимут не ранее 1 мая.

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Украина выплатила почти 2 млрд гривень по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов Украины осуществило выплату по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа на сумму 1,956 млрд грн, сообщается на сайте Минфина.

“Министерство финансов Украины 26 марта 2014 года вовремя и в полном размере осуществило выплату по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа. Общая сумма платежа составила 1 955 919 229 грн”, - говорится в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

УНИАН