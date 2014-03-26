ЕДАПС заявляет о готовности обеспечить украинцев биометрическими документами

Об этом сказано в открытом письме трудового коллектива компании высшим должностным лицам Украины.

«Консорциум «ЕДАПС» неоднократно заявлял о том, что отечественные предприятия в сотрудничестве с НАН уже разработали технологии производства биометрических документов и готовы в кратчайшие сроки внедрить их в Украине», - говорится в письме.

Компания заявляет также о готовности бесплатно передать соответствующие технологии государству.

При этом, авторы обращения обещают, что уровень цен на документы без биометрического носителя останется на нынешнем уровне — 120 грн, а цена биометрического паспорта с электронной и графической персонализацией составит 144 грн.

Выдачу биометрических паспортов консорциум готов начать уже через 2 недели после принятия чиновниками соответствующего решения.

В 2013 г. консорциумом «ЕДАПС» по заказу министерства иностранных дел уже было изготовлено более 9 тыс. биометрических загранпаспортов, которые были персонализированы на ГП «Государственный центр персонализации документов».

Как сообщалось ранее, внедрение биометрических паспортов является необходимым шагом в рамках выполнения плана действий по либерализации визового режима стран Европейского Союза для граждан Украины.

26 марта премьер-министр Украины сообщил, что украинцы смогут получить биометрические паспорта уже в 2014 году и утвердил форму этого документа. 23 марта он также заявлял, что Украине нужно принять еще 2 закона для введения безвизового режима с ЕС.