Анонс на 27 марта

* Верховная Рада будет рассматривать секвестр бюджета 2014 года, изменения в налоговом законодательстве.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Встреча министра финансов Украины А.Шлапака с представителями институтов гражданского общества для обсуждения путей взаимодействия в процессе реализации программы деятельности Кабинета министров Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Оккупация и экономика страны: актуальные угрозы». Участники: президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило; экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

* Возле Киевской областной государственной администрации состоится Маршрутный АвтоМайдан пассажирских перевозчиков Киевской области. Толчком для проведения акции стала очень напряженная ситуация в сфере пассажирских автоперевозок в Киевской области, ведь смена власти никак не повлияла на чиновников - коррупционеров среднего звена, которые до сих пор остаются на местах, требуют взятки от предпринимателей и мешают работать. Представители инициативной группы, которые будут представлять всех возмущенных предпринимателей, автоперевозчиков Киевской области, будут требовать немедленного проведения люстрации коррумпированных чиновников Киевской облгосадминистрации для установления честных и прозрачных отношений между властью и перевозчиками. Участники акции обратятся к главе КОГА Владимиру Шандре с требованием немедленно вмешаться в ситуацию.

* Состоится заседание Коллегии Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте в обновленном составе. Будут обсуждаться меры государственного контроля и вывода с рынка автотранспортных услуг перевозчиков, осуществляющих деятельность вне правового поля, состояние аварийности на наземном транспорте, итоги работы Укртрансинспекции в сфере выдачи разрешительных документов на международные автомобильные перевозки и т.п.

* Пресс-конференция на тему: "Как будет работать земельно-регистрационная система в свете новаций законодательства о государственной регистрации прав 2014?". Организатор - Украинский образовательный центр реформ. Участники: первый заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины А.Кадомский, генеральный директор ГП "Центр государственного земельного кадастра" А.Тарнапольский, глава Государственной регистрационной службы Украины И.Алексеев, глава Аграрного союза Украины Г.Новиков, директор Ресурсного центра по правам на землю А.Кошиль, начальник отдела земельного законодательства ООО "Астарта-Киев" Ю.Маляр, главный юридический советник проекта USAID "Агроинвест" П.Кулинич.

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Вопросы: Информация Фонда государственного имущества Украины: законодательное урегулирование деятельности Фонда в связи с принятием Закона Украины «О возобновлении действия отдельных положений Конституции Украины», вопрос украинской государственной собственности в Крыму. Проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

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