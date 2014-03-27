ТОП-10 (27 марта)

МВФ готов дать Украине до $18 млрд кредита

Общий объем госдолга Украины превышает 800 млрд гривень и составляет 53% ВВП - Яценюк

Кабмин вместо налогообложения депозитов введет налог на богатство

Кабмин посчитал, что цена российского газа с апреля составит $480

Украинцам хотят вернуть пенсионный сбор при покупке валюты

ЕС готов дать Украине 1,6 млрд евро как можно скорее

Расходы госбюджета планируют урезать на 24 млрд грн

Рада приняла изменения в госбюджет-2014

ВР отказалась предотвращать "финансовую катастрофу", анонсированную Яценюком

Конгресс США одобрил помощь Украине на $ 1 млрд и санкции против России

***

МВФ готов дать Украине до $18 млрд кредита

Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл., заявил на брифинге в Национальном банке глава миссии МВФ в Украине Николай Георгиев.

«Миссия завершила свою работу в Киеве, и я хочу поблагодарить руководство Нацбанка и правительство Украины за конструктивную работу. Миссия достигла понимания с руководством Украины по программе реформ, которые могут быть поддержаны двухлетней программой stand-by, – сказал Георгиев. – Программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет, из них собственно помощь от МВФ может составить 14-18 млрд долл.».

По словам Георгиева, теперь программу сотрудничества должен одобрить совет директоров фонда, а первый транш может прийти в Украину уже в апреле при условии, что Украина за это время выполнит ряд экономических условий, а именно – стабилизирует экономику, а также продолжит реформирование монетарной политики в части следования гибкому курсу гривни.

Напомним, глава НБУ Степан Кубив заявил, что меморандум о сотрудничестве в рамках двухлетней программы кредитования экономики Украины будет подписан в Вашингтоне в первой половине апреля.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила активный диалог с Международным валютным фондом в феврале 2014 года – после назначения нового состава правительства. В течение 2013 года в Украине работали две технические миссии МВФ, которые выполняли скорее оценочную функцию – решение о финансировании экономики Украины по итогам работы обеих миссий так и не было принято.

В декабре 2013 года специалисты фонда отмечали, что макроэкономическая политика, проводимая на тот момент властями Украины, усиливала значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляла рецессию.

По мнению экспертов МВФ, Украине требовалась фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок. Власти Украины должны были провести существенные реформы в энергетическом секторе, в первую очередь в сфере тарифного образования, а также предпринять ряд мер по улучшению делового климата.

***

Общий объем госдолга Украины превышает 800 млрд гривень и составляет 53% ВВП - Яценюк

Общий объем госдолга Украины привышает 800 млрд гривень и составляет 53% ВВП.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Общий объем сегодняшнего долга превышает 800 млрд грн и практически дошел до критического уровня. Критический уровень, согласно требованиям ЕС, составляет 60% госдолга по отношению к ВВП. Мы уже добрались до 53%», - сказал он.

При этом премьер подчеркнул, что в 2011 году соотношение госдолга к ВВП составляло 36%, а за последние три года долги Украины перед иностранными и внутренними кредиторами выросли вдвое.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте)

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

***

Кабмин вместо налогообложения депозитов введет налог на богатство

Кабинет министров Украины не будет вводить налог на проценты по банковским вкладам в текущем году, однако заменить этот налог прогрессивной шкалой ставок налогов в размере до 25% с доходов, превышающих 300 тыс. грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

«Правительство предлагает ввести налог на богатых. Мы рассматривали несколько вариантов, в том числе один из вариантов – налогообложение доходов с депозитов, – сказал премьер-министр. – Что происходит в стране? Есть депозит, его поставили в банк, банк выплачивает пассивный доход 25% годовых. С этого дохода не платит никто никаких налогов. И если пассивная ставка 25%, то какая реальная ставка будет в экономике? 40! Логично?» - сказал глава правительства, объяснив такой разбег в цифрах тем, что, выплачивая такой пассивный доход, банк должен на чем-то зарабатывать.

«Понятно, что это недопустимо. Но в текущих условиях ввести налогообложение доходов от пассивных операций в банковских учреждениях означает то, что это тоже будет использовано, будут предлагать забирать депозиты. Поэтому мы приняли решение в текущем году не вводить налогообложение доходов с банковских вкладов», - подчеркнул Яценюк.

В то же время, в качестве компенсации Кабмин, по словам главы правительства, предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения общей суммы доходов. «Что мы предлагаем? Мы предлагаем фактически введение прогрессивной шкалы на доходы граждан. Тот, кто будет зарабатывать более 300 тыс. грн, будет платить налог в размере 20%. Тот, кто зарабатывает более 500 тыс. грн, – 25%. Речь идет о налогообложении в целом по стране более 300 тыс. граждан Украины», – отметил Яценюк.

По его словам, эти граждане владеют финансовым ресурсом, который составляет 60% от общих активов Украины. «Поэтому правительство обращается со следующим – 1,7% богатых украинцев должны заплатить налоги для того, чтобы 98% украинцев почувствовали, что в стране пришло время социальной справедливости», – сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в середине марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства предложил облагать налогом доходы с депозитов, объем которых превышает 50 тыс. грн, для решения вопроса социальной справедливости.

20 марта Минфин сообщил, что правительство будет настаивать на введении налога на доходы по депозитам граждан, при этом предлагая повысить минимальный порог вклада, доходы по которому будут облагаться налогом, до 100 тыс. грн в одном финансовом учреждении.

На текущий момент в Украине доходы, полученные в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, выплачиваемые плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам, облагаются налогом по ставке 15%, если объем доходов не превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты, и 17% – если превышает.

***

Кабмин посчитал, что цена российского газа с апреля составит $480

Кабинет министров Украины закладывает при пересмотре государственного бюджета Украины на 2014 год повышение Россией с апреля цены на газ до 480 долл. за 1 тыс. куб. м, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

«Мы рассчитали проблемы НАК “Нафтогаз Украины” с точки зрения того, что с 1 апреля цена на газ Российской Федерацией будет установлена 480 долл. за 1 тыс. куб. м. Фактически будет удвоена стоимость на природный газ, который поставляется из Российской Федерации", - сказал Яценюк.

Премьер-министр сообщил, что общий объем текущего дефицита НАК "Нафтогаз Украины" в 2014 году составит 33,4 млрд грн.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявлял, что Украина не собирается платить России за газ свыше 387 долларов за тысячу кубометров, что является расчетной ценой по контракту с «Газпромом» с учетом ранее подписанных харьковских соглашений.

По его словам, такую позицию Украина занимает, поскольку Россия официально не обращалась к правительству Украины относительно денонсации харьковских соглашений.

В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что цена российского газа для Украины с 1 апреля может вырасти до 500 долл. за тысячу кубометров, но правительство предпримет все необходимые меры для снижения зависимости нашей страны от российского топлива.

***

Украинцам хотят вернуть пенсионный сбор при покупке валюты

Кабинет Министров Украины предлагает возобновить действие пенсионного сбора по ставке 0,5% при покупке юридическими и физическими лицами безналичной и наличной иностранной валюты.

Об этом говорится в проекте закона №4575 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год” зарегистрированном в парламенте 27 марта.

«Восстановить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по ставке 0,5% при осуществлении операций по купле юридическими и физическими лицами иностранной валюты в безналичной и наличной форме», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что восстановление пенсионного сбора приведет к увеличению доходов специального фонда государственного бюджета на 9,1 млрд грн, которые будут направлены в Пенсионный фонд Украины на выплату пенсий.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины в июне 2013 года предлагало ввести в Украине сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по ставке 1% от объекта налогообложения при осуществлении покупки иностранной валюты в безналичной форме, опубликовав соответствующий законопроект на официальном сайте, однако инициатива не была поддержана.

***

ЕС готов дать Украине 1,6 млрд евро как можно скорее

Европейский Союз приветствует достижение договоренности между Международным валютным фондом и Украиной о выделении Фондом кредита в размере 14-18 млрд долларов и готов со своей стороны предоставить Украине 1,6 млрд евро как можно скорее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Саймон О’Коннор на брифинге для журналистов.

"Мы приветствуем договоренность, объявленную МВФ этим утром, о кредите stand by для Украины, который должен быть рассмотрен исполнительным Советом МВФ в апреле. ЕС играет роль в международных усилиях относительно международной финансовой помощи. Комиссия начинает переговоры с украинской властью относительно согласования Меморандума о взаимопонимании, который определит условия предоставления кредита ЕС, отвечающие условиям МВФ", - сказал О’Коннор.

"Эта политика направлена на стабилизацию и реформирование украинской экономики, чтобы было ее устойчивое выздоровление. Во время наших дискуссий с украинским правительством мы услышали о его настроенности на реформы. Меморандум о взаимопонимании должен быть обсужден в ближайшие дни, чтобы первые деньги были выделены как можно скорее", - сказал пресс-секретарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украина и МВФ подпишут меморандум в апреле - глава Нацбанка

ЕС ранее уже решил выделить Украине 610 млн евро как кредит stand by, а на прошлой неделе принял решение добавить к этой сумме еще 1 млрд евро. Выделение этих средств было поставлено в зависимость от достижения соглашения между МВФ и Украиной.

О’Коннор отметил, что выделение кредита ЕС для Украины должно еще быть утверждено Европейским советом, но надеется на скорейшее утверждение. По его словам, 1 млрд евро, о чем было объявлено на прошлой неделе, будет выделяться двумя траншами с июня. Ранее представители ЕС сообщали, что 610 млн. евро будут выделяться тремя траншами сразу после того, как в Украину поступят первые средства от МВФ.

Всего пакет помощи Украине от ЕС составляет 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, Европейский банк реконструкции и развития выделит 5 млрд єрво, а еще 3 млрд евро поступят от Европейского инвестиционного банка.

***

Расходы госбюджета планируют урезать на 24 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает увеличить объем доходной части государственного бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сократить расходы на 23,8 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе выступления в парламенте в четверг.

“На первом этапе нам необходимо сократить фискальный разрыв на 48,5 млрд грн. Мы разделили это на две части. Первое – это увеличение доходов государственного бюджета на 24,7 млрд грн и второе – это уменьшение расходов государственного бюджета, в том числе за счет сокращения социальных программ на 23,8 млрд грн”, - сказал он.

Согласно проекту закона №4575 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, зарегистрированном в парламенте 27 марта, доходы госбюджета на 2014 год определены на уровне 372,9 млрд грн, расходы — 437,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает доходы госбюджета на 2014 год на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

***

Рада приняла изменения в госбюджет-2014

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 228 из 340 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов).

От Партии регионов и КПУ не проголосовал ни один из депутатов.

Закон также предполагает увеличение предельного размера госдолга по итогам 2014 года на 78,6 млрд грн - до 664 млрд грн, и сокращение предоставления государственных гарантий вдвое – до 25 млрд грн.

Кроме того, закон замораживает ключевые социальные показатели – прожиточный минимум – на уровне 1176 грн, и минимальную зарплату – на уровне 1218 грн.

Закон также предусматривает введение пенсионного сбора с безналичных операций по покупке-продаже иностранной валюты, а также предоставление права Кабинету министров Украины выпустить гособлигации на 33 млрд грн в обмен на допэмиссию акций НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, закон предусматривает отказ от планового увеличения в 2014 году уставного капитала НАЭК «Энергоатом» на 1,614 млрд грн, за счет чего планировалось финансировать повышение безопасности АЭС Украины, и предусматривает сокращение численности госслужащих на 10%.

Согласно дополнениям к закону, под сокращение также попали статьи финансирования практически всех министерств и ведомств. В частности, сокращено финансирование Администрации президента - на 177 млн грн, Главного управления делами - на 108 млн грн, Секретариата Кабинета министров - на 31 млн грн, Государственной судебной администрации - на 218 млн грн., органов прокуратуры - на 137 млн грн, МВД - на 704 млн грн, Госпогранслужбы - на 95 млн грн, Минагрополитики - 1,9 млрд грн, Минобороны - на 464,8 млн грн, Минздрава - на 1,2 млрд грн. Также сокращены расходы на Минэкономразвития (84 млн грн), МИД (31 млн грн), Минэнергоугля (5,3 млрд грн), Минкультуры (96 млн грн), Минобразования (792 млн грн).

Во время обсуждения законопроекта премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что документ не является идеальным и наверняка потребует внесения изменений. «Но надо запустить процесс, и тогда мы 24 часа в сутки семь дней в неделю будем собираться и проговаривать необходимые изменения», - сказал глава правительства, обращаясь к парламентариям.

В то же время, ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал парламенту не принимать проект изменений в бюджет в целом, а проголосовать за документ только в первом чтении и внести в него изменения ко второму чтению. Парламентарии, в частности, обращали внимание на недопустимость сокращения финансирования армии и программ по здравоохранению.

***

ВР отказалась предотвращать "финансовую катастрофу", анонсированную Яценюком

Верховная Рада Украины не приняла правительственный законопроект о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали лишь 189 народных депутатов из 333 зарегистрированных в сессионном зале. Количество голосов народных депутатов от Партии регионов и КПУ - 0.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховная Рада с третьей попытки включила в повестку дня законопроекты о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине (№4576), а также законопроект о внесении изменений в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2014 год” (№4575).

Выступая в парламенте, премьер Яценюк сразу же заявил, что экономика страны находится в катастрофическом состоянии, уточнив, что общий объем фискального разрыва в Украине в 2014 году составляет 289 млрд грн.

***

Конгресс США одобрил помощь Украине на $ 1 млрд и санкции против России

Обе палаты Конгресса США одобрили сегодня законопроекты, которые предусматривают предоставление Украине ссудных гарантий на сумму в 1 млрд дол., а также санкции против причастных к подрыву суверенитета Украины.

Как передает радио «Свобода», тексты законопроектов несколько отличаются; как ожидают, палаты согласуют совместный текст, который можно будет подать на подпись президенту, до конца дня по времени США или уже завтра.

В Сенате документ принимали большинством без подсчета голосов, в Палате представителей, по ее версии, почти в то же время проголосовали 399 конгрессменов, 19 были против.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сенат США одобрил предоставление финпомощи Украине

При этом из сенатского законопроекта в нынешнем варианте изъяли положение о реформах Международного валютного фонда, которые были в версии, одобренной в предыдущие дни. Администрация президента-демократа Барака Обамы добивалась одобрения этих реформ, чтобы МВФ мог эффективнее помочь Украине. В то же время республиканцы, которые имеют большинство в Палате представителей, давали знать, что там эта реформа не пройдет.

Санкции, предусмотренные законопроектами, должны касаться в первую очередь представителей руководства России, сепаратистской власти Крыма, а также прежних руководителей Украины. Речь идет о запрете на их въезд в США и замораживании их активов на территории США.