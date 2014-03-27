Анонс на 28 марта

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Банк «Форум» спасти нельзя ликвидировать?!». Во время пресс-конференции вкладчики и клиенты банка "Форум" озвучат основные вопросы, ответы на которые они ожидают от акционеров банка и представителей власти: о причинах, которые привели к введению временной администрации в банк, а главное, о конкретных шагах сделанных ими (их учреждениями) для выхода из кризиса. По окончании пресс-конференции в МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится Всеукраинское собрание вкладчиков и клиентов банка «Форум». К участию в пресс-конференции и собрании приглашены: Вадим Новинский, народный депутат Украины; руководство ЧАО "Смарт-Холдинг", руководство НБУ; представители временного администратора банка "Форум", представители Исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вкладчики и клиенты банка "Форум" . Организатор ОО «Инициативная группа вкладчиков и клиентов банка «Форум» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-198-20-01. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится очередное заседание Общественного совета при Госавиаслужбе Украины. Вопросы: О выполнении протокольных решений Общественного совета ; Прием и утверждение отчетов Председателей постоянных комиссий за 1 квартал 2014 года; Прием и утверждение планов работ постоянных комиссий на 2 квартал 2014 года; Об итогах проведения круглого стола на тему «Внедрение технологий электронной обработки грузов по технологии ИАТА Е - Freight в Украине. Проблемы и перспективы ».

* Пресс-конференция на тему: «Повышение цены на газ: последствия для ЖКХ и населения». Приглашены: Алексей Кучеренко, министр по вопросам ЖКХ (2007 - 2010 г), Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Украина. Участники пресс-конференции расскажут, как повлияет заявление Нафтогаза на повышение цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, что на самом деле требует МВФ в вопросе повышении цены на газ.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему : "Пригородных маршруток не будет: Киевскую область ожидает Маршрутный АвтоМайдан пассажирских перевозчиков?". Речь пойдет о крайне напряженной ситуации в сфере пассажирских автоперевозок в Киевской области, где смена власти никак не повлияла на чиновников-коррупционеров, которые до сих пор остаются на местах. В каких условиях сегодня работают автоперевозчики Киевской облсти? Когда пассажирам ждать маршрутного коллапса и неконтролируемого ценового всплеска? Кто монополизировал областной рынок пассажирских перевозок при Януковиче? Кому выгодно чтобы эти лица продолжали работать на государственных должностях? Почему до сих пор не проведена люстрация среднего звена чиновников КОГА? Является ли отсутствие каких-либо справедливых решений со стороны областной власти подтверждением того, что тайное перераспределение рынка автоперевозок продолжается? В ходе пресс-конференции инициативная группа предпринимателей автоперевозчиков предоставит информацию о последнем ходе событий, о запланированных действиях и требованиях. Перевозчики обратятся к председателю Антикоррупционного бюро Украины Татьяне Чорновил и к председателю Киевской ОГА Владимиру Шандре с просьбой вмешаться в ситуацию. Участники: представители инициативной группы предпринимателей автоперевозчиков Борис Ткаченко, Олег Полищук, Анна Климина, Татьяна Акимова, Артем Головатый, Виталий Приймаченко, Александр Маценко, юристы и правозащитники. (ул. Крещатик, 4, конференц - зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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