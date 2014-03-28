Украину призвали восстановить голографическую защиту акцизных марок

Об этом говорится в открытом письме коллектива национального производителя - общества с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие «Голография».

«Наше предприятие имеет все для немедленного начала изготовления качественной защиты для марок акцизного налога и создания эффективной электронной системы администрирования налога. Мы готовы бесплатно предоставить стране технологии без привлечения иностранных разработок. Мы гарантируем удовлетворение всех потребностей в голографической защите марок акцизного налога с сохранением низкого уровня цен», - сообщается в письме.

Коллектив также сообщает об экономическом эффекте внедрения комплексной системы контроля над оборотом алкоголя и табака. «С введением в 2003 г. голографической защиты марок увеличились объемы поступлений в бюджет по статьям: акцизный сбор, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль (2004 г. - 6,8 млрд грн, 2005 г. - 8,4 млрд грн).

В 2008 г. были введены акцизные марки с усовершенствованной защитой. Уже в 2010 г. выросло производство алкоголя на 46 %, табака на 20 %, увеличились доходы Госбюджета на 21% - на 9 млрд грн ежегодно», - отмечают в обществе.

По словам коллектива, НАН Украины подтверждает, что на сегодня в мире нет альтернативы голографической защите документов и товаров.

В апреле 2012 г. чиновники обеспечили принятие постановления КМУ, которым была отменена голографическая защита марки. Это позволило изготавливать практически незащищенную акцизную марку вплоть до сентября 2013 года, что привело многомиллиардные потери бюджета - около 9 млрд только в течение 2012 – 2013 гг.

СП «Голография» с ответственностью заявляет, что Украина не нуждается в иностранных технологиях или консультациях, стоимость которых значительно превышает украинские. Продукты, технологические решения, разработанные и введенные нашими специалистами в области систем защиты товаров и документов, превышают мировые аналоги.

Что касается внедрения в Украине так называемых «электронных марок», просим обратить внимание, что в мире эту технологию не используют, потому что она запатентована на имя одного из крупных производителей табачной продукции. Это нонсенс, что производители сигарет будут предоставлять технологии контроля над уплатой ими налогов.

В завершении коллектив просит рассмотреть предложение и инициировать создание правительственной рабочей группы, которая посетит предприятие и убедится в полной готовности к изготовлению государственного заказа.