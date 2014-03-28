ТОП-10 (28 марта)

Украина предупредила Европу о возможных проблемах с поставками газа

США прекратили выдачу лицензий на экспорт оборонных товаров в Россию

Налоговый кодекс Украины будет действовать в Крыму до конца года

Укртрансинспекция подтвердила, что поезда Hyundai эксплуатировались с неисправностями

Фонд гарантирования вкладов сменил директора-распорядителя

Первый транш кредита от МВФ может составить $3 млрд

Минфин обещает доллар по 10,5 гривень

Украина подпишет "открытое небо" с ЕС до начала июня

МВФ предлагает лишить местную власть права устанавливать тарифы на тепло

Украина с 14 апреля снизит на треть пошлины на импорт автомобилей

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Украина предупредила Европу о возможных проблемах с поставками газа

Европейская комиссия получила письма от министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана с предупреждением о возможных проблемах в газовых отношениях Киева и Москвы с первого апреля, когда цена на российский газ для Украины может повыситься.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Джозеф Геннон, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, прибавив, что Еврокомиссия сделает все возможное для ускорения реверсивных поставок газа из Европы в Украину.

"Мы получили письмо, подписанное министром энергетики Украины Проданом, на имя комиссара Эттингера. Все, что мы можем сказать, так это то, что Европейская комиссия продолжает помогать Украине в нынешней ситуации - в частности в том, что касается усиления безопасности газовых поставок", - сказал Геннон.

"Проблема в том, что Украина получает газ из России и цена на него должна повыситься с первого апреля. Мы бы хотели помочь Украине с диверсификацией поставок газа. Мы говорим о реверсивных поставках, и мы активно над этим работаем", - прибавил пресс-секретарь.

По его словам, сейчас нет проблем с транзитом российского газа по украинской территории и Еврокомиссия не предусматривает трудности с транзитом, в случае повышения цен Россией на газ для Украины.

По словам представителя офиса комиссара Эттингера, в ЕС из-за сравнительно мягкой зимы в хранилищах хранится половина заготовленного на зиму газа. "Та же ситуация и в Украине - хранилища все еще заполнены где-то наполовину. Так что запасов хватает", - сказал УНИАН представитель Еврокомиссии.

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США прекратили выдачу лицензий на экспорт оборонных товаров в Россию

Бюро промышленности и безопасности США прекратило выдачу разрешений на экспорт или реэкспорт продукции в Россию.

В связи с крымским кризисом США уже в течение почти месяца препятствуют экспорту опасных грузов в Россию. Как пишет журнал Foreign Policy, соответствующие разрешения не выдает Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security, BIS).

В четверг, 27 марта, это ведомство сообщило на своем сайте, что с 1 марта прекращена выдача лицензий, позволяющих экспорт или реэкспорт продукции в Россию. "Эта практика будет продолжаться впредь до особого распоряжения", - говорится в сообщении BIS, передает «Немецкая волна».

По сведениям Foreign Policy, в 2013 году США экспортировали в Россию взрывчатые вещества и лазерные приборы на общую стоимость 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, президент США Барак Обама в очередной раз предупредил, что санкции против Москвы будут расширены, если она не изменит курса в конфликте вокруг Крыма, передает агентство dpa.

Тем не менее, он продолжает надеяться, что Россия вернется на путь дипломатии и будет сотрудничать со всеми сторонами, чтобы разрешить кризис в Украине мирным путем, заявил американский лидер в Риме после встречи с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

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Налоговый кодекс Украины будет действовать в Крыму до конца года

В Крыму налоговый кодекс Украины будет действовать до 31 декабря 2014 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Дмитрий Григоренко в интервью газете "Известия".

"Местное налоговое законодательство будет действовать до 1 января 2015 года, - заявил Григоренко - До этого срока оно будет постепенно изменяться, приближая все свои требования к российскому".

Он уверил, что при этом местные налоговые органы Крыма уже сейчас осуществляют полностью и самостоятельно сбор налогов в бюджет полуострова.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 24 марта на специальном совещании по поддержке социально-экономического положения самопровозглашенной Республики Крым и Севастополя предложил освободить от уплаты налогов на переходный период крымские компании, перешедшие в российскую юрисдикцию.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством – Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Путин и представители нелегитимной власти Крыма и Севастополя.

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Укртрансинспекция подтвердила, что поезда Hyundai эксплуатировались с неисправностями

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) подтвердила обвинения со стороны Генеральной прокуратуры Украины в отношении госпредприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) в эксплуатации скоростных электропоездов Hyundai производства южнокорейской компании Нyundai Rotem с неисправностями, по факту которого Генпрокуратура открыла уголовное производство, сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В ходе проверки с участием специалистов управления Укртрансинспекции выявлено многочисленные факты эксплуатации электропоездов Hyundai с грубыми нарушениями правил технической эксплуатации железных дорог Украины, утвержденных приказом Министерства транспорта Украины от №411 от 20.12.96 года", - говорится в сообщении.

В частности, согласно составленным актам технического состояния электропоездов Hyundai за январь - февраль текущего года установлены следующие нарушения правил технической эксплуатации: эксплуатация поездов с выключенным тяговым двигателем, с люфтом вала малой шестерни редуктора, с истечением смазки редуктора в районе малой шестерни 4-й колесной пары и ряд других фактов.

Согласно справке Укртрансинспекции, данные нарушения со стороны УЖСК создали "опасность для жизни людей, угрозу безопасности движения и загрязнения окружающей среды".

Кроме того, проверка госинспекции установила, что с мая 2012 года УЖСК предоставляла услуги по перевозке пассажиров данными электропоездами без лицензии, в нарушение части 5 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», которую получила только в апреле 2013 года.

Как сообщал УНИАН, ранее госпредприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) опровергло обвинение Генеральной прокуратуры Украины в эксплуатации скоростных электропоездов Hyundai производства южнокорейской компании Нyundai Rotem с неисправностями и в отсутствии лицензии, сообщив, что предприятие имеет необходимую лицензию для осуществления пассажирских перевозок в данных поездах.

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении УЖСК по факту неисправностей и нелицензированного использования скоростных электропоездов Hyundai. В частности, Генпрокуратура установила, что УЖСК больше года предоставляла услуги по перевозке пассажиров электропоездами Hyundai без лицензии.

Компания Нyundai Rotem совместно с Украинской железнодорожной скоростной компанией (УЖСК) в целях безопасности пассажиров решили с 12 февраля временно прекратить эксплуатацию всех десяти поездов «Интерсити+» в связи с выявлением технической неисправности в одном из поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

Позже «Укрзализныця» заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации скоростных поездов категории "Интерсити+".

В ходе предварительной проверки выяснилось, что трещины в корпусе электропоездов корейского производства появились из-за просчетов конструкторов. По оценкам экспертов, в случае подтверждения данного заключения будет осуществляться модернизация скоростных поездов сроком до шести месяцев.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

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Фонд гарантирования вкладов сменил директора-распорядителя

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц 27 марта назначил Василия Пасечника на должность директора-распорядителя фонда вместо Елены Шаровой, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, Шарова, занимавшая должность с 22 декабря 2011 года, была уволена 26 марта 2014 года по согласию сторон.

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Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 февраля 2014 года составил 8,115 млрд грн, что на 11,27%, или 822 млн грн больше по сравнению с началом 2014 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Справка УНИАН. Василий Пасечник с 1993 года работал в НБУ, является соавтором около 20 законопроектов, с 2009 года занимал должность исполнительного директора по вопросам банковского регулирования и наблюдения НБУ, заместитель главы НБУ. В 2010-2011 годах Пасечник уже занимал должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц.

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Первый транш кредита от МВФ может составить $3 млрд

Объем первого транша кредита Украине от Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества stand-by может составить около 3 млрд долл., половина из которых пойдет на пополнение резервов Нацбанка, а половина – в госбюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«У нас пока нет четкой договоренности с МВФ, и мы можем говорить только об обещаниях в драфте, - сказал Шлапак. – Они (Фонд – УНИАН) готовы сегодня говорить о первом транше около 3 млрд долл. Если мы договоримся, половина их (средств – УНИАН) пойдет в Нацбанк, половина – в бюджет».

По словам министра, средства будут предоставлены сразу же, как только Фонд увидит и оценит экономические преобразования в Украине. «Это (предоставление средств – УНИАН) будет тогда, когда они поймут, что мы в достаточной степени выполнили шаги реформ», - сказал министр.

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Минфин обещает доллар по 10,5 гривень

Министерство финансов Украины прогнозирует среднегодовой курс гривни к доллару по итогам 2014 года на уровне 10,5 грн за доллар, сообщил журналистам министр финансов Александр Шлапак.

«Я уверен, что у нас будет достаточно средств для того, чтобы создать соответствующую финансовую подушку и удержать доллар на уровне… 10,5 грн до конца года», - сказал Шлапак, допустив, что в течение года курс может колебаться вокруг прогнозной отметки.

При этом Шлапак уточнил, что ключевым условием сохранения такого прогноза станет предоставление Украине средств от Международного валютного фонда.

«Как только мы получим первый транш от МВФ, у нас будет серьезный партнер, который докажет нашу платежеспособность, поскольку любой донор, который сюда приезжает, будь-то Еврокомиссия или Всемирный банк, говорит только об одном – мы готовы предоставлять средства в том случае, если такой макроэкономический эксперт, как МВФ, подтвердит вашу платежеспособность», - сказал Шлапак.

Кроме того, согласно прогнозу министра, наличие средств от МВФ позволит нарастить резервы Национального банка. «Если мы получим достаточно хороший ресурс от МВФ, получим ресурс от других структур, у Нацбанка будет возможность пополнить резервы. Они сами посчитают насколько, но то, что они будут расти, – это реальная вещь», – подчеркнул министр.

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Украина подпишет "открытое небо" с ЕС до начала июня

Украина намерена не позже начала июня подписать соглашение о едином авиационном пространстве с Европейским Союзом, которое откроет национальный рынок авиационных перевозок для зарубежных компаний, сообщил УНИАН глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.

"Сроков пока конкретных нет. Пока озвучено, что, скорее всего, это будет не позднее 5 июня”, - сказал Антонюк.

По его словам, европейская сторона обещает в скором времени закончить подготовку текста договора.

Основная идея соглашения, отметил Антонюк, заключается в изменении украинских правил безопасности в авиации в соответствии с европейскими стандартами.

“Договор, с точки зрения духа его, очень нужен, поскольку главная его идея - это приведение украинских правил, по безопасности в том числе, к европейским”, - сказал глава “Госавиаслужбы”.

Как сообщал УНИАН, ранее в “Госавиаслужбе” заявили, что Украина до завершения процесса согласований отложила планировавшееся на середину марта подписаниесоглашения о едином авиационном пространстве с ЕС.

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве начались еще в 2007 году. Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.

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МВФ предлагает лишить местную власть права устанавливать тарифы на тепло

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд предлагает украинскому правительству исключить местные советы из цепочки формирования тарифов на тепло для населения с целью недопущения участия в этом процессе политически заангажированных структур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак.

«В первую очередь МВФ волнует, что в нашей системе формирования тарифов на тепло достаточно существенная роль органов самоуправления. И вот, когда сессии на местах начнут отказываться поднимать тарифы на тепло, у нас могут возникнуть проблемы. Поэтому фонд советует нам изменить законодательство – чтобы до поднятия тарифов на тепло до 100% возмещения себестоимости тарифы устанавливались политически незаангажированными структурами, такими как Нацкомуслуг», - сказал он.

По словам министра, это является единственным требованием МВФ, помимо самого повышения тарифов.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует с 1 мая 2014 года увеличить цену на природный газ для населения на 50%, для предприятий ТКЭ – на 40%.

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Украина с 14 апреля снизит на треть пошлины на импорт автомобилей

Украина с 14 апреля снизит ставки специальных пошлин на импортные автомобили на треть, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Ставка пошлины в рамках либерализации мероприятий составит: на автомобили с рабочим объемом цилиндра двигателя более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, – 4,31% (ранее – 6,46%), с объемом цилиндра более 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см, – 8,63% (ранее – 12,95%)», – говорится в сообщении.

Ставки снизятся согласно решению межведомственной комиссии по международной торговле, которое вступило в силу 28 марта. При этом пошлины будут снижаться на треть каждые 12 месяцев.

Снижение ставок происходит в рамках либерализации импорта автомобилей согласно договору о защитных мерах Всемирной торговой организации и Закону Украины “О применении специальных мер относительно импорта в Украину”.

Как сообщал УНИАН, специальные пошлины на импорт автомобилей в Украину были введены 14 апреля 2013 года с целью поддержки национальных автопроизводителей, которые переживали серьезный спад производства.

Спецпошлины были введены сроком на 3 года.

27 февраля Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) призвала новое правительство ликвидировать коррупцию и взяточничество на таможне, а также отменить спецпошлины на импорт автомобилей и утилизационный сбор.

УНИАН