Анонс на 31 марта

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Власть изменилась, а рейдерские захваты бизнеса продолжаются». Речь пойдет о ситуации вокруг активного участника строительного рынка Украины, производителя энергосберегающих строительных материалов ООО «Валькирия». Почему деятельность компании, которая предоставляет рабочие места, своевременно выплачивает зарплату сотрудникам и перечисляет налоги в бюджет, оказалась под угрозой? В чью пользу Хозяйственный суд г. Киева отбирает у производителя рабочие помещения? Почему продолжается нарушение хозяйственного процесса?. Кто в силах остановить произвол судей и наконец прекратить рейдерские захваты бизнеса в Украине?. Во время пресс-конференции будет обнародовано обращение от имени трудового коллектива ООО «Валькирия» к председателю Люстрационного комитета Украины Егору Соболеву с просьбой восстановить справедливость и отреагировать на неправомерные действия органов судебной власти. Участники пресс-конференции: генеральный директор ООО «Валькирия» Александр Бурлаченко, председатель наблюдательного совета Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий и другие Приглашены представители Люстрационный комитета Украины ( ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция ИА «АПК-Информ» на тему: «Посевная 2014: главный вызов не погода!». Одним из обсуждаемых вопросов станет прогноз урожая 2014 года и влияние погодных условий на посевную кампанию. Вопросы для обсуждения: Что ждет украинский масличный и зерновой рынок, рекордные урожаи или снижение урожайности? Отразится ли дефицит влаги на урожае озимых и ранних яровых зерновых? Как отразятся снижение температуры и заморозки на сроках сева семян подсолнечника? Участники: Родион Рыбчинский, руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Инфом»; Татьяна Адаменко, главный агрометеоролог Укргидрометеоцентра (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: +38 067 634 26 06, kіev@apk-іnform.com.

* 13-00 - в УНИАН состоится презентация украинской социальной сети WEUA, которая начинает свою работу 1 апреля. weua.info - Украинская социальная сеть, основной целью и задачей которой является объединение в Интернет-среде украинцев и людей, которым интересна украинская культура и украинство. Девиз сайта: «Живем для Украины». Организаторы пресс-конференции: команда WEUA. Участники: Богдан Олиярчук, основатель социальной сети weua.info, Александр «Фоззи» Сидоренко, солист группы «ТНМК» , Владимир Парасюк, общественный активист. Тема доклада: «Социальная сеть WEUA - украинское для украинцев и неравнодушных. Если перезагрузка - то до конца. Информационная война прогрессирует!». В рамках пресс-конференции состоится презентация нового сингла "Там, где ты теперь" - ТНМК и Молодежный Академический Симфонический Оркестр "Слобожанский". Live, записанный на концерте в киевском театре Франко ( ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +380979248226, press@weua.info. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЭУ) на тему: "Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины выражает обеспокоенность готовящимися законодательными изменениями, которые уничтожат отрасль солнечной энергетики в Украине". Участники: руководитель департамента аналитики АПЭУ Виктор Андриенко; директор департамента солнечной энергетики ПАО "Квазар" Александр Юденко; глава комиссии по развитию энергетики и энергосбережению, член общественного совета НКРЭ, заместитель главы общественного совета Госэкоинвестагентства Юрий Колмыков; старший юрист юридической фирмы "Астерс" Ярослав Петров; член совета и комитета ЕУЭА по работе с правительством Наум Рикшпун.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кто сейчас контролирует Госземагентство?" Актив Евромайдана предложит свою кандидатуру на пост председателя в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Госземагентства, в частности вокруг серверной, где хранится информация о всех землевладельцах Украины, в том числе в АР Крым . В пресс-конференции примет участие актив Евромайдана и другие представители общественных организаций, которые предложат свою кандидатуру на должность председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины. Участники: руководитель Правого сектора по Киеву и Киевской области Игорь Мазур (Тополя), Олег Короташ, представитель от сотен самообороны Майдана, сотник 24 сотни Тарас Усатенко, глава земельного профсоюза Дмитрий Филипчук и другие представители общественных организаций (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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