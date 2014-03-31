Крупнейший промтоварный рынок Украины входит в стадию банкротства. Администрация опровергает. Обновлено

Об этом говорится в постановлениях Государственной исполнительной службы Украины.

Согласно документам, исполнительной службой наложен арест на собственность рынка. Его руководству запрещено совершать отчуждение собственности ООО «Промтоварный рынок», сообщает Цензор.

Другим постановлением исполнительной службы арестованы все банковские счета «7-километра». Таким образом прекращена официальная финансовая деятельность предприятия.

Как известно, рынок «7 километр» принадлежит Ивану Аврамову, близкому соратнику Юрия Иванющенко, более известному, как Юрий Енакиевский.

По неофициальной информации, на сегодняшний день рынок является одним из источников финансирования «семьи». Иван Аврамов через свое доверенное лицо Олега Греся, а также одного из владельцев рынка Бориса Мельничука обеспечивает сбор "черного нала" на "7-м километре".

Арест счетов рынка может быть реакцией власти на сворачивание «семьей» предприятий в Украине и вывод с них средств за рубеж.

ДОПОЛНЕНИЕ. Комментарий от пресс-службы ООО "Промтоварный рынок".

В свою очередь, пресс-служба администрации рынка утверждает, что это сообщение содержит искаженную информацию.

В пресс-службе предполагают, что эта информация опубликована в украинских сми с целью давления на предприятие и судебные инстанции, для вынесения ими определенного решения по одному из хозяйственных споров, который возник еще в 2012 году.

В сообщении пресс-службы отмечается, что "с такими судебными разбирательствами сталкивается любое крупное предприятие".

"В данном случае, сумма претензий не может представлять никакой угрозы нормальной работе рынка, только налоговые отчисления которого в десятки раз превышают сумму иска", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Промтоварный рынок "Седьмой километр" работает в штатном режиме. На любые вопросы представители рынка готовы ответить по телефонам (048)7970335, 7970333.