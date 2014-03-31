ТОП-10 (31 марта)

Аваков планирует забрать у российского банка Одесский НПЗ

В Украине с апреля резко подорожает газ для промышленности и госучреждений

Миссия Всемирного банка разработала программу реформ финсектора Украины

«Укрзализныця» назначила 6 дополнительных поездов к Пасхальным праздникам

В Польше уверяют, что Украина пока не подавала заявок на поставки газа из Европы

Госдума взялась интегрировать Крым в финансовую систему РФ

Доллар на межбанке вырос до 11, 58 грн

Объем реализации промпродукции в Украине снизился

Дефицит госбюджета за два месяца вырос в 2,3 раза

На сокращении госслужащих сэкономят 635,5 млн грн

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Аваков планирует забрать у российского банка Одесский НПЗ

МВД рассматривает вопрос о возвращении Украине переданного российскому ВТБ банку Одесского НПЗ в рамках расследования незаконной деятельности компаний Сергея Курченко.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков.

"В рамках этого же дела (расследование деятельности компаний Курченко - ред.) зафиксировали схему передачу Одесского НПЗ от компании Курченко в пользу одного из российских банков. Мягко говоря, по нашим оценкам, очень сомнительную схему. Взялись за разоблачение мошенничества в рамках формальной процедуры, с тем, чтобы вернуть собственность завода в Украине", - написал он.

Как сообщал губернатор Одесской области Владимир Немировский 11 марта, Одесский НПЗ якобы был залоговым имуществом под кредит российского банка ВТБ, которому был передан из-за 300 миллионов долларов долга.

Ранее сообщалось, что на территории Украины у компаний Курченко было изъято 100 тысяч тонн бензина, солярки, мазута и нефти.

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В Украине с апреля резко подорожает газ для промышленности и госучреждений

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи с ожидаемым повышением цены на импортируемый из России газ более чем на треть приняла решение повысить с 1 апреля 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 29% - до 4 020 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 64%, до 4 020 грн за тысячу кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ со ссылкой на соответствующее решение комиссии от 31 марта.

Как сообщал УНИАН, в конце 2013 года НКРЭ, после достигнутых между Украиной и Россией соглашений о снижением цены на природный газ на треть, до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

Однако после кровавой смены политического руководства Украины в конце февраля 2014 года отказывающаяся признавать новую украинскую власть Россия решила расторгнуть все предыдущие договоренности.

Премьер-министр Арсений Яценюк неоднократно заявлял, что цена российского газа для Украины с 1 апреля может вырасти до 500 долларов за тысячу кубометров.

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Миссия Всемирного банка разработала программу реформ финсектора Украины

Миссия Всемирного банка, которая работала в Украине с 24 по 28 марта для определения приоритетов и основных направлений реформирования финансового сектора, завершила свою работу, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

«Результатом работы миссии Всемирного банка в Украине на прошлой неделе стала разработка Программы действий по реформированию финансового сектора Украины, которая может быть реализована с привлечением кредитных ресурсов Всемирного банка в размере до 1 млрд долл. США в рамках займа на политику развития», - говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, внедрение данной программы позволит обеспечить комплексное оздоровление и повысить финансовую устойчивость банковской системы.

Приоритетное внимание в программе помощи Всемирного банка будет уделяться восстановлению макроэкономической стабильности, усилению банковского сектора, реформированию энергетической отрасли, борьбе с коррупцией и повышению подотчетности, улучшению инвестиционного климата и целевой социальной помощи незащищенным слоям населения.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирный банк обнародовал заявление, в котором сообщалось о готовности банка предоставить Украине в 2014 году 3 млрд долл. в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в стране. Помощь будет оказываться в рамках системных (1 млрд долл.) и инвестиционных (1,2 млрд долл.) проектов Международного банка реконструкции и развития, финансирования Международной финансовой корпорацией программ поддержки банковского сектора, агробизнеса, инфраструктуры и других отраслей украинской экономики (около 400 млн долл. США) и оказания технической и консультативной поддержки.

Справка УНИАН. Группа Всемирного банка реализует в Украине программу предоставления кредитных средств и гарантий на общую сумму 3,7 млрд долл. США. Основная задача вложений - улучшение предоставления базовых государственных услуг в таких сферах, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение и дорожное хозяйство, а также оказание поддержки частному сектору.

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«Укрзализныця» назначила 6 дополнительных поездов к Пасхальным праздникам

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на Пасхальные праздники назначила 6 дополнительных поездов в наиболее популярных среди туристов направлениях, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда формирования Юго-Западной железной дороги: поезд №191/192 по маршруту Киев - Львов, который будет отправляться из столицы и со Львова 19 и 21 апреля 2014 года; поезд №193К/194К сообщением Киев – Винница, который будет отправляться из Киева и Винницы 19 и 21 апреля;поезд №207К/207Л по маршруту Киев – Ужгород, который будет отправляться из столицы 18 и 20 апреля, а из Ужгорода 19 и 21 апреля; поезд №217К/217О сообщением Киев - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Киева 18 и 20 апреля, а из Ивано-Франковска 19 и 21 апреля.

Кроме того, «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда формирования Южной железной дороги: поезд №225 по маршруту Харьков – Ужгород, который будет отправляться из Харькова 18 апреля, а также поезд №225 сообщением Ужгород – Харьков, который будет отправляться из Ужгорода 20 апреля.

Также сообщается, что, начиная с 30 марта 2014 года, время пребывания в пути поезда №49 по маршруту Киев - Трускавец сократится на 48 мин. Так, из Киева поезд отправляется в 21:06, а в Трускавец прибывает в 09:01.

Как напомнили в пресс-службе, ранее поезд №49 по маршруту Киев - Трускавец отправлялся из Киева в 20:18 и прибывал в Трускавец в 09:01. С 15 февраля 2014 года "Укрзализныця" сократила время пребывания в пути поезда №50 сообщением Трускавец - Киев на час и 48 мин. Так, указанный поезд отправляется из Трускавца в 20:10 и прибывает в Киев в 7:15.

«На вышеуказанные дополнительные рейсы поездов предварительная продажа билетов уже открыта», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в период майских и Пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров. Для удовлетворения потребностей населения "Укрзализныця" в прошлом году на период майских и Пасхальных праздников назначила 153 дополнительных поезда.

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В Польше уверяют, что Украина пока не подавала заявок на поставки газа из Европы

Польская государственная компания Gaz-System, управляющая газотранспортной системой страны, пока не получала заявок на поставки газа в Украину из Европы через территорию Польши на апрель и второй квартал 2014 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отвечая на запрос агентства.

В компании отметили, что право поставлять газ через пункт пропуска Хермановице – единственный, через который возможны физические поставки газа в Украину – можно получить путем участия в аукционе.

"В аукционах, которые состоялись 3 марта (поставки в апреле-июне 2014 года), а также 17 марта (поставки в апреле) не было заявок на использование этого пункта", - отметили в Gaz-System.

Эксперт по энергетическим вопросам Томаш Хмаль из польского Института Собеского отметил УНИАН, что Украина может найти в Европе поставщиков, которые продадут газ дешевле, чем Российская Федерация, но они вряд ли смогут полностью покрыть объем газа, покупаемый украинцами в России.

"Зерно правды в том, что Киев может покупать газ в Европе на 100 долларов дешевле, чем у россиян, есть. В Европе сформировались излишки газа, которые можно купить дешевле. Однако стоит помнить, что это временное явление. Я не верю в то, что можно найти необходимые Украине 30 млрд кубометров газа по более низким ценах в долгосрочной перспективе", - сказал он.

По данным эксперта, цена тысячи кубометров газа на европейском спотовом рынке сейчас составляет 300-400 долл.

По мнению Хмаля, украинскому правительству следует искать партнеров, которые могли бы продавать ему газ дешевле, в частности, в Норвегии.

Эксперт отметил, что, кроме того, может быть сложно найти поставщиков больших объемов газа в Украину из Европы, поскольку существуют инфраструктурные проблемы, связанные с ограниченной пропускной способностью газопроводов, которыми этот газ может поставляться на территорию Украины.

Хмаль добавил, что не располагает информацией о том, ведет ли польская государственная компания PGNiG, которая в прошлом году тестировала поставки в Украину по контракту с частной компанией ДТЭК, переговоры о постоянных поставках украинским клиентам.

Пресс-служба PGNiG отказалась от комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что поставки газа из Европы через Польшу в Украину осуществляла немецкая RWE, и, по данным польских СМИ, PGNiG хотела побороться с этой компанией за право поставлять газ украинским клиентам.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе глава украинского правительства Арсений Яценюк заявил, что Украина может покупать у компаний из Европы до 25 млрд кубометров газа, который будет обходиться ей на 100 долларов дешевле, чем российский, цена которого, согласно прогнозам, со второго квартала этого года увеличится до 480 долл. за 1 кубометр с 268,5 долл. за 1 кубометр в первом квартале.

Большую часть газа Украина планирует поставлять из Европы через Словакию, а также через Венгрию и Польшу, через которые страна уже транспортировала европейский газ в прошлом году.

Cправка УНИАН. Польша стала первой страной, через территорию которой Украина начала поставки газа из Европы в ноябре 2012 года, пытаясь уменьшить зависимость от главного поставщика топлива в страну – российского "Газпрома".

Через пункт Хермановице в Украину ежегодно можно прокачивать максимум 1,7 млрд кубометров газа.

В декабре 2013 года Украина отказалась от поставок газа из Европы после того, как россияне снизили цену поставляемого топлива примерно на треть.

В 2013 году Украина сократила импорт газа на 15% - до 28 млрд кубометров.

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Госдума взялась интегрировать Крым в финансовую систему РФ

Госдума приняла пакет из 4 законов по интеграции аннексированного Крыма в финансовую систему РФ, создается Фонд защиты вкладчиков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, за данные документы проголосовало большинство российских депутатов.

«Законопроекты, направленные на интеграцию Крыма в финансовую систему России, были внесены представителями всех фракций Госдумы и членами Совета Федерации. В соответствии с законопроектами, финансовая система Крыма во время переходного периода будет работать по старым правилам», - отметила председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина.

По ее словам, основной задачей является выполнение обязательств финансовых учреждений перед вкладчиками и клиентами.

Она добавила, что Центральный банк будет иметь возможность ограничивать процентную ставку по вкладам в Крыму, а также ограничивать прием вкладов от населения. Кроме того, законами определяются особенности функционирования, лицензирования и прекращения деятельности субъектов экономической деятельности в переходный период.

Депутат заявила, что в Крыму будет создан Фонд защиты вкладчиков.

По ее словам, 60 млрд рублей (около 1,7 млрд долл.) будет направлено на компенсацию утерянных вкладов. Она уточнила, что на территории Крыма действует ряд украинских банков. «Если вклады в них будут утеряны, права жителей Крыма будут защищены. На выплату компенсаций от утерянных вкладов пойдет деньги ЦБ из его прибыли за 2013 год», - сообщила она.

Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте РФ по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года.

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Бурыкина сообщила, что общий курс с точки зрения оценки вкладов составит 3,8 рубля за 1 гривню.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, в законопроектах содержатся положения по быстрому переходу населения и предприятий Крыма к расчетам в рублях.

«Сразу хочу отметить главную гарантию, которая содержится в этом пакете законопроектов, это предоставление крымчанам права на получение страховых выплат в случае прекращения действия того или иного банка. Страховая выплата составляет сумму до 700 тыс. руб. (около 19,5 тыс. долл.) Именно такая сумма установлена действующим российским законодательством», – сообщил Нарышкин.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания Российской Федерацией самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.

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Доллар на межбанке вырос до 11, 58 грн

В понедельник, 31 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,4000/11,5800, сообщаетИнтерБизнесКонсалтинг.

Ценовые показатели по евро/гривне к закрытию торгов достигли уровня 15,7210/15,9755.

Рублевый рынок закрылся котировками 0,3221/0,3278.

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В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,3385 (-0,3795).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3720/1,3805.

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Объем реализации промпродукции в Украине снизился

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-феврале 2014 года составил 170,306 млрд грн, что на 6,023 млрд грн, или на 3,4%, меньше объема за аналогичный период 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 59,4% всего объема реализации, составил 101,174 млрд грн, что на 7,8%, или на 8,575 млрд грн, меньше, чем годом ранее.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (26,2% общего объема) составил 44,680 млрд грн, что на 0,6%, или на 271,1 млн грн, больше объема за аналогичный период прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,7%) объем реализации составил 23,380 млрд грн, что на 10,4%, или на 2,201 млрд грн, больше аналогичного прошлогоднего показателя.

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Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 30,185 млрд грн, Донецкую область – 29,546 млрд грн, Киев – 11,760 млрд грн и Полтавскую область – 10,663 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в Украине в январе 2014 года составил 81,939 млрд грн, что на 3,896 млрд грн, или на 4,5%, меньше объема за январь 2013 года.

В 2013 году объем реализации промпродукции в Украине составил 1,109 трлн грн, что на 6,787 млрд грн, или на 0,62%, больше объема 2012 года.

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Дефицит госбюджета за два месяца вырос в 2,3 раза

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2014 года составил 5,279 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 2,945 млрд грн больше дефицита по итогам января-февраля 2013 года в размере 2,334 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль 2014 года составил 2,408 млрд грн, что на 1,12 млрл грн, или в 1,9 раза, больше дефицита за январь-февраль 2013 года в 1,283 млрд грн. В то же время дефицит общего фонда госбюджета по итогам января-февраля 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился на 11,1% - до 5,449 млрд грн.

За указанный период в госбюджет Украины поступило 52,343 млрд грн, что на 2,151 млрд грн, или 3,9%, меньше показателя января-февраля 2013 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь-февраль 2014 года составила 68,170 млрд грн, что на 1,790 млрд грн, или 2,6%, меньше показателя января-февраля 2013 года. Фактические поступления в общий фонд государственного бюджета за указанный период против показателя 2013 года выросли на 1,128 млрд грн, или на 2,5%, - до 46,207 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января 2014 года составил 1,607 млрд грн, что на 29,1 млн грн, или на 1,8%, меньше дефицита по итогам января 2013 года.

Правительство Украины предлагает осуществить секвестр государственного бюджета-2014, сократив его дефицит в два раза.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“В парламент будет внесен закон Украины о фактическом секвестре государственного бюджета. Речь идет про двукратное сокращение дефицита государственного бюджета. Все макроэкономические показатели, все доходы государственного бюджета, которые формировались правительством Януковича и Азарова, не просто не соответствуют действительности, а являются надутыми и не могут выполниться”, - заявил Яценюк.

Премьер-министр добавил, что это даст возможность в "среднесрочной перспективе выйти на экономический рост".

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На сокращении госслужащих сэкономят 635,5 млн грн

Кабинет министров Украины предполагает, что сокращение государственных служащих на 10% (22,2 тыс. человек) составит бюджетную экономию в объеме не менее 635,5 млн грн, говорится в правительственной инфографике, размещенной на веб-портале Кабмина.

Согласно правительственным расчетам, сокращения коснутся 50% сотрудников Администрации президента и Совета нацбезопасности и обороны, 20% сотрудников аппарата Верховной Рады и вспомогательных органов, созданных Администрацией президента. Кроме того, будет уволен каждый десятый сотрудник Секретариата Кабмина, Счетной палаты, Государственной судебной администрации, Центральной избирательной комиссии, центральных и местных органов власти.

Ранее Кабмин принял решение о сокращении на 50% автопарка органов власти, что в количественном выражении составило 1800 автомобилей, а экономия средств на их содержание – 41 млн грн.

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Кроме того, Кабмин спрогнозировал сокращение финансирования штата помощников народных депутатов на 29,6 млн грн, а также сокращение финансирования санаторно-курортных учреждений Верховной Рады и санатория «Конча-Заспа» (Государственное управление делами) в общем на 13,5 млн грн.

В начале марта Кабинет министров Украины в рамках внедрения режима максимальной экономии государственных расходов принял решение приостановить финансирование более 40 госпрограмм и 80 госпроектов, которые требовали бюджетного финансирования в общем объеме порядка 48 млрд грн.