Анонс на 1 апреля

* Пресс-конференция на тему: "Результаты деятельности ПАО "Идея Банк" в 2013 году". Участники: председатель правления ПАО "Идея Банк" Андрей Рязанцев, председатель правления Getin Holding S.A. Рафал Ющак и председатель наблюдательного совета ПАО "Идея Банк" Гжегож Трач.

* Пресс-конференция главы "Нафтогаза".

* Пресс-конференция на тему: "Ужасные последствия для рыбного хозяйства Украины при потере АР Крым". Вопросы: Какая судьба производства рыбохозяйственных предприятий АР Крым в общем объеме промысла рыбной продукции Украины? 52 тысячи тонны выловлено крымскими предприятиями в Азово-Черноморском бассейне и 98 тысяч тонн в Мировом Океане - а это 100% океанического промысла Украины. Это 2/3 общего производства отечественной рыбной продукции.Как потеря Крыма повлияет на наполнение потребительской корзины украинца? и др. Участники: Василий Коротецький, президент ГО "Интеллектуальный центр по вопросам рационального использования водных ресурсов Украины"; Виктор Скарлат, ГО "Межрегиональный союз рыбохозяйственных объединений и предприятий "Южрыбцентр"; Сергей Яценко, глава ГО "Ассоциация рыбаков Крыма"; Александр Чистяков, глава ВГО "Ассоциация рыбаков Украины"; Елена Сидоренко, директор НИИ "Госводекология"; Владимир Фалей, глава Херсонской облорганизации "Украинская морская партия".

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Врать в декларациях - это не смешно! Результаты общественного мониторинга деклараций должностных лиц", во время которой общественные контролеры в координации с Transparency International Украина презентуют результаты мониторинговой кампании «Декларации без декораций», в которой исследовали стиль жизни высокопоставленных чиновников времен Януковича и обнаружили причины его несоответствия задекларированным доходам. Общественные активисты Украины в рамках кампании « Декларации без декораций » собрали и исследовали более 400 деклараций чиновников, обнародованных ими в 2011 и 2012 годах. Мониторинговую инициативу координирует Transparency International Украина, а в коалицию входят более 40 общественных организаций , журналистских агентств и индивидуальных расследователей со всей страны. Проверке подлежали декларации министров, губернаторов, мэров областных центров, а также всех их заместителей. Активисты собрали данные в единую базу и создали онлайн карту деклараций за 2011-2012 годы www.anticorruption.in.ua/declarations/map. Результаты мониторинга выявили вопиющие несоответствия стиля жизни чиновников тем доходам, которые они задекларировали . На пресс-конференции будут озвучены рейтинги чиновников, которые задекларировали наибольший доход, крупнейшие земельные участки, самые большие квартиры и дома, а также ТОП - 10 официальных чиновников-миллионеров и ТОП-3 должностных лиц, стиль жизни которых превышает официальные доходы. Участники: Алексей Хмара, исполнительный директор Transparency International Украина; Анатолий Стоян, руководитель проекта «Декларации без декораций»; Руслан Рябошапка, зам.министра юстиции ( ул. Крещатик, 4 , конференц - зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Потребительские кооперации Киевской области объединяются в единую организацию". Вопросы: Работа потребительской кооперации Украины и Киевской области. Информация о руководителях потребительской кооперации Киевской области и Укоопсоюза, которые помогали преступной власти. Объявление об объединении потребительской кооперации Киевской области в единую организацию и кандидатуры председателя. Участники: представитель кооператоров - А.Рогоза, К.Мясников, К.Струков, Н.Бандурко, Э.Чекин, Г.Початовская (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон : 067-405-46-30 . Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63