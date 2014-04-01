ТОП-10 (1 апреля)

Цена российского газа для Украины составит $385,5 - Миллер

Официальный курс гривни к доллару рухнул почти до 11 грн

Закон о предотвращении финансовой катастрофы вступил в силу

В Украине вводят пенсионный сбор при покупке валюты

Налогом будет облагаться общая площадь недвижимости, а не жилая - закон

«Нафтогаз» собирается провести аукцион на право поставок газа из Европы

Украина за квартал смогла "наторговать" госимущества всего на 47 млн гривень

Дефицит платежного баланса Украины за 2 месяца составил более $4 млрд

Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 282 млн гривень

Правительство собирается выпустить "военные" облигации на 7 млрд гривень - СМИ

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Цена российского газа для Украины составит $385,5 - Миллер

Россия прекращает действие «декабрьской» скидки, и цена российского газа для Украины составит во втором квартале 385,5 долларов за тысячу кубометров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер сказал журналистам.

«В соответствии с действующим контрактом на поставку газа, его цена для Украины составит во втором квартале 385,5 долларов. «Декабрьская» скидка на газ больше применяться не может. Это предопределено и следует из неисполнения украинской стороной обязательств по погашению долга за поставки газа в 2013 году и отсутствием 100% оплаты текущих поставок, и, соответственно, увеличением долга за поставленный газ. Сумма долга на сегодня составляет 1711 млн долларов», - сказал Миллер.

Он сообщил, что одновременно со второго квартала увеличивается ставка транзита российского газа по территории Украины. Ее рост составит 10%, как и предусмотрено формулой расчета в контракте на транзит от 2009 года с учетом цены на газ.

«Газпром» будет платить повышенный тариф за транзит и полностью исполнять свои контрактные обязательства», - подчеркнул Миллер.

Сегодня Совет федерации РФ должен одобрить закон «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», который предполагает денонсацию, в том числе харьковских соглашений.

Справка УНИАН. Согласно контрактам между Украиной и Россией в 2009 году, Украина получила 100-долларовую скидку по Харьковскому соглашению за базирование на своей территории в Крыму российского Черноморского флота. В декабре 2013 года был подписан контракт, по которому цена на газ для Украины стала меньше на треть и была установлена в 268,5 долларов за тысячу кубометров газа.

Черноморский флот РФ должен был базироваться до 2017 года в Крыму, однако, согласно Харьковским украинско-российским договоренностям от апреля 2010 года, срок его базирования был продлен до 2042 года.

Кабинет министров при пересмотре государственного бюджета Украины на 2014 год заложил повышение Россией с апреля цены на газ до 480 долларов за тысячу кубометров.

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Официальный курс гривни к доллару рухнул почти до 11 грн

Официальный курс гривни по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины, рухнул до нового минимума.

С 1 апреля он составляет 100USD – 1099,8100 UAH.

Предыдущий минимум был зафиксирован 31 марта и составил 1095,4600.

Как сообщал УНИАН, на межбанковском валютном рынке в понедельник, 31 марта, торги по доллару США закрылись котировками 11,4000/11,5800.

При этом Министерство финансов Украины прогнозирует среднегодовой курс гривни к доллару по итогам 2014 года на уровне 10,5 грн за доллар.

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Закон о предотвращении финансовой катастрофы вступил в силу

Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, разработанный Кабинетом министров Украины и принятый Верховной Радой в конце марта 2014 года, опубликован в газете «Голос Украины» и вступил в силу.

Этот закон, наряду с законом о внесении изменений в бюджет (о секвестре бюджета), стал одним из документов, оговаривающих политику реформ правительства и открывающих нашей стране доступ к внешнему финансированию, предварительный объем которого составляет 27 млрд долл.

Согласно закону, в Украине вводятся новые ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию (25-42,5%), акцизов на топливо (вводятся две ставки сборов: для низкокачественного топлива (евро - 2,3) - 128 евро, для высококачественного (евро - 4,5) - 98 евро), акцизов на импортные автомобили. При этом сохраняются действующие ставки налога на прибыль и НДС - 18% и 20%, соответственно. Также вдвое повышаются налоги за пользование недрами и радиочастотами, вводится 7%-ный НДС на операции по поставкам лекарств. Отдельный пункт - прогрессивная шкала налогообложения пассивных доходов граждан с базовой ставкой 15%. В пассивные доходы входят доходы, полученные в виде процентных платежей по банковским вкладам, проценты по облигациям, роялти и доходы от аренды имущества. Налогом облагаются доходы, которые суммарно превышают 20 тыс. грн. Ставка 15% применяется к доходам от 20 тыс. грн до 236 тыс. грн (204 прожиточных минимума), ставка 20% применяется к доходам до 1 млн грн (396 прожиточных минимумов), ставка 25% применяется к общим пассивным доходам свыше 1 млн грн.

Кроме того, законопроект снижает верхний предел стоимости товаров беспошлинной торговли – до 150 евро с 300 евро и вводит режим возмещения НДС при экспортных операциях с зерном только для продукции нового урожая – с 1 октября 2014 года.

Законом также вводится 0,5%-ный пенсионный сбор при покупке валюты юридическими и физическими лицами за наличный и безналичный расчет.

Как сообщал УНИАН, закон о предотвращении финансовой катастрофы был принят парламентом со второй попытки – после внесения ряда изменений в первоначальную редакцию, представленную премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

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В Украине вводят пенсионный сбор при покупке валюты

В Украине вводится обязательный пенсионный сбор при операциях по покупке валюты в наличной и безналичной форме по ставке 0,5% от объекта налогообложения.

Об этом говорится в Законе о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для дальнейшего экономического роста Украины, опубликованном в газете «Голос Украины» и вступившем в силу сегодня, 1 апреля.

Согласно закону, плательщиками пенсионного сбора отныне считаются «юридические и физические лица, которые осуществляют операции по покупке иностранной валюты в безналичной и\или наличной форме». «Для плательщиков сбора (ставка составляет – УНИАН) – 0,5% от объекта налогообложения», - говорится в законе.

Организацию и контроль за уплатой сбора обеспечивает Национальный банк, а коммерческие банки до 20 числа каждого месяца обязаны подать в органы Пенсионного фонда отчет о начислении платежей.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Верховная Рада Украины со второй попытки приняла подготовленный правительством Закон о предотвращении финансовой катастрофы, предусматривающий повышение налоговой нагрузки на граждан и предприятия, но одновременно являющийся предпосылкой получения нашей страной финансовой помощи в объеме порядка 27 млрд долл. в течение двух лет. Помимо пенсионного сбора, закон сохраняет действующие ставки налога на прибыль и НДС (18% и 20% соответственно), существенно увеличивает акцизы на пиво и сигареты (25% - 42,5%), вдвое повышает платежи за пользование недрами и радиочастотами, повышает акцизы на импортные автомобили и топливо - для низкокачественного топлива (евро - 2,3) - 128 евро, для высококачественного (евро - 4,5) - 98 евро). Этот же закон оговаривает процедуру возмещения НДС при экспорте зерновых только в отношении продукции нового урожая.

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Налогом будет облагаться общая площадь недвижимости, а не жилая - закон

Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения недвижимости, определив объектом налогообложения общую площадь квартиры или жилого дома, а не жилую, как было ранее.

Об этом говорится в Законе о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для дальнейшего экономического роста Украины, опубликованном в газете «Голос Украины» и вступившем в силу сегодня, 1 апреля.

Законом, в частности, вносится изменение в 265-ю статью Налогового кодекса Украины: «слова «жилая площадь» заменить словами «общая площадь».

При этом Рада сохранила льготы по налогу на недвижимость. Нулевая ставка налога применяется в отношении квартир площадью до 120 кв. м (в независимости от количества квартир у одного собственника) и жилых домов площадью до 250 кв. м (в независимости от количества домов у одного собственника).

Если один собственник владеет квартирой и домом, то суммарная площадь, подлежащая льготному налогообложению, не может превышать 370 кв. метров.

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«Нафтогаз» собирается провести аукцион на право поставок газа из Европы

НАК «Нафтогаз Украины» намерена выкупать весь природный газ из Европы, поставки которого могут начаться в ближайшее время, до отмены действия нулевой ставки НДС при его импорте частными компаниями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«В апреле все желающие поставить реверсный газ в Украину должны его продавать НАК «Нафтогаз Украины», - сказал Коболев.

По его словам, нулевая ставка НДС при импорте газа позволяет частным компаниям реализовывать топливо на рынке Украины по завышенным ценам.

«Импорт газа из Европы не облагается НДС. Это, к сожалению, привело к ситуации, когда газ... некоторые компании продавали даже дороже, чем есть возможность у нас купить у «Газпрома», - отметил глава «Нафтогаза».

Также Коболев отметил, что «Нафтогаз» обратился в Министерство финансов c инициативой отменить нулевую ставку НДС для частных компаний.

«Мы уже подали предложение в Министерство финансов, надеемся, что господин Шлапак нас поддержит, что нужно отменить норму, которая позволяет импортировать именно частным компаниям газ без НДС», - сказал Коболев.

В то же время, по словам Коболева, нулевую ставку необходимо сохранить исключительно для НАК «Нафтогаз Украины», так как компания на данный момент не располагает достаточными оборотными средствами для уплаты налога.

Кроме этого, «Нафтогаз» намерен организовать аукцион на право поставок газа из Европы в Украину.

«Все желающие, кто даст самую низкую цену, мы прозрачно купим», - подчеркнул глава компании.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе 2014 года приняла закон об отмене взимания НДС при импорте природного газа.

Справка УНИАН. В 2013 году поставками газа в Украину занимались: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (с территории РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши и России).

В первом квартале 2014 года поставками газа в Украину занимается госхолдинг НАК «Нафтогаз Украины» из-за получения в конце прошлого года значительной скидки, более чем на треть, от «Газпрома». Однако российский газовый монополист уже заявил о возврате к прежним ценам на топливо с 1 апреля 2014 года, что вновь может лишить «Нафтогаз» монопольного положения на рынке газа Украины.

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Украина за квартал смогла "наторговать" госимущества всего на 47 млн гривень

Поступления от приватизации в январе-марте 2014 года, по оперативным данным, составили 47 млн грн, что составляет всего 0,24% от запланированных на этот год поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Также сообщается, что поступления от аренды в январе-марте т.г. составили 238,5 млн грн – 28,4% годового плана.

Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды – 840 млн грн.

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Дефицит платежного баланса Украины за 2 месяца составил более $4 млрд

Сводный платежный баланс Украины в январе-феврале 2014 года сведен с дефицитом в 4,1 млрд долл. США против профицита в 1,7 млрд долл. США годом ранее, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в феврале 2014 года сводный платежный баланс Украины сведен с дефицитом в 2,2 млрд долл.

«В феврале 2014 дефицит сводного платежного баланса составил 2,2 млрд долл. США (в феврале 2013 года - профицит 1,3 млн долл. США), что было обусловлено формированием рекордного дефицита финансового счета», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, дефицит текущего счета по итогам февраля сократился до 121 млн долл., по сравнению с дефицитом в феврале 2013 года в 1,5 млрд долл. из-за резкого падения объемов импорта вследствие снижения экономической активности и девальвации гривни. В годовом выражении экспорт товаров сократился на 7,4% - до 4,9 млрд долл. Сокращение произошло по всем основным группам товаров, в частности, в химической продукции - на 34,0%, продукции машиностроения - на 20,2%, продовольственных товаров - на 5,8%, продукции металлургии - на 6,8%. Импорт товаров за указанный период сократился на 21,7% - до 5,4 млрд долл. США, в частности, энергетический - на 38,8%, неэнергетический - на 16,5%, продукции машиностроения - на 28,4%, химической промышленности - на 15%.

Дефицит финансового и капитального счета в феврале 2014 года составил 2 млрд долл., что обусловлено нестабильной экономической и политической ситуацией в стране и девальвацией гривни. Усиление девальвационных ожиданий и отток депозитов из банковской системы привели к увеличению оттока наличной валюты за пределы банков до 1,9 млрд долл., тогда как за весь 2013 год он составил 3,3 млрд долл. США. Одновременно наблюдался отток средств по прямым иностранным инвестициям (209 млн долл. США), а также по кредитам и облигациям частного сектора.

Отрицательное сальдо по операциям по кредитам и облигациям (766 млн долл.) обусловлено низкими объемами заимствований частного сектора. Так rollover (продление кредитов - УНИАН) реального сектора был самым низким за последние два с половиной года и составил 54%. Банковский сектор сократил свою задолженность по кредитам overnight на 725 млн долл.

Формирование двойного дефицита ( по текущим и финансовым счетам), а также очередное плановое погашение кредита МВФ в размере 360 млн долл. привело к сокращению резервов до 15,5 млрд долл. на 1 марта 2014 года, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на 1,8 месяца.

Как сообщал УНИАН, сводный платежный баланс Украины в январе 2014 года сведен с дефицитом в 1,9 млрд долл. США за счет оттока средств по финансовому счету.

Сводный платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 282 млн гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 1 апреля, привлекло в госбюджет 282,066 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Как сообщается, Минфин привлек все средства в результате размещения полугодовых облигаций в национальной валюте под 12,75% годовых, удовлетворив одну из четырех поданных заявок инвесторов.

Минфин также сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин в марте провел 7 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек в госбюджет 3,940 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 24 марта, с начала года в госбюджет поступило 24,052 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 14,745 млрд грн, на обслуживание госдолга - 7,699 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 280,888 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 170,283 млрд грн, в собственности банков - 84,303 млрд грн, нерезидентов - 15,290 млрд грн.

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Правительство собирается выпустить "военные" облигации на 7 млрд гривень - СМИ

Кабинет министров планирует выпустить "военные облигации" общим объемом до 7 миллиардов гривень.

Об этом говорится в проекте постановления правительства "О выпуске облигаций внутреннего государственного "​​Единая Украина", который есть в распоряжении "Экономической правды".

Согласно документу, предполагается осуществить государственные внутренние заимствования общим объемом до 7 млрд гривень путем выпуска ОВГЗ, которые будут называться "Единая Украина".

По условиям выпуска, номинальная стоимость одной облигации составит 1000 гривень. Срок обращения - 2 года, купонный период - 6 месяцев, годовая процентная ставка дохода - 7%.

Бумаги будут предлагаться коммерческим банкам, юридическим лицам и физическим лицам.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут зачислены в государственный бюджет. Отмечается, что объем эмиссии ОВГЗ "Единая Украина" не будет превышать предельного размера госдолга.

"Министерству финансов обеспечить выпуск облигаций и при составлении проекта госбюджета на соответствующий год предусмотреть средства для обслуживания и погашения облигаций", - говорится в постановлении.

Также Минфину и Минэкономразвития поручено "в месячный срок внести предложения по содействию повышению привлекательности облигаций для инвесторов".

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что цель такого выпуска ОВГЗ - "реформирование экономики", а также "создание возможностей почувствовать причастность к решению общенациональных проблем", "обеспечение независимого финансирования Вооруженных Сил Украины с целью повышения их боеготовности и укрепления обороноспособности государства".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 марта приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год, согласно которым предусмотрено выделение 6,882 млрд грн для дополнительного финансирования потребностей Министерства обороны Украины, Внутренних войск МВД и Госпогранслужбы.

УНИАН